Ligue 1 : Le RC Lens contre Labrune !

L’Olympique Lyonnais et le RC Lens se sont affrontés hier soir, au stade Félix Bollaert, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Le match a été animé par des chants insultants à destination du président de la LFP : Vincent Labrune.

La semaine dernière, Vincent Labrune a été réélu pour quatre ans à la tête de la ligue de football professionnel (LFP). Il a été désigné avec 85 % des voix. Cette large victoire a été lourdement critiquée et considérée comme truquée. Les supporters du RC Lens ont manifesté leur aversion pour l’homme d’affaires.

Les mots de Joseph Oughourlian

Joseph Oughourlian s’est exprimé concernant la réélection de l’ancien président de l’Olympique de Marseille, à la tête de la ligue de football professionnel (LFP). « Vincent Labrune voulait le prix le plus élevé », a affirmé le président du RC Lens au micro de RMC Sport. « Il n’allait pas entrer en négociation avec un prix très bas. Le résultat est ce qu’il est. Sur les droits domestiques, on s’aperçoit que c’est compliqué. Je voudrais qu’on n’oublie pas qu’on vend un produit, qu’on n’oublie pas le distributeur. Le problème, si on veut un prix important pour notre produit, il faut qu’on l’améliore. On n’a rien fait pour l’améliorer. La Ligue en est consciente, Vincent en est conscient […] On s’est coupé de notre principal distributeur qui était associé au foot français (Canal+). La relation s’est dégradée dans le temps. Ils sont passés à autre chose. Je ne sais pas si on les récupèrera un jour. »

Des supporters moins courtois

Lens – OL : le public lensois a broyé la LFP et Vincent Labrunehttps://t.co/EZwB3Yb1uR — Foot Mercato (@footmercato) September 15, 2024

⚡😡 La colère des supporters lensois : La LFP et ses dirigeants, c’est : dégoutant, immoral, indécent, révoltant, écœurant.https://t.co/fU3Okx03Og pic.twitter.com/ZIb24hu7mr — RMC Sport (@RMCsport) September 15, 2024



Pendant la rencontre entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais (0-0), les fans des sang et or n’ont pas mâchés leurs mots. Les chants hostiles et explicites à l’encontre de Vincent Labrune résonnaient dans le stade Félix Bollaert. Entre autres : « Labrune, on t’encule. La Ligue, on t’encule. » Des banderoles sur lesquelles étaient écrits des messages haineux, destinés au président de la LFP et aux dirigeants de Ligue 1, étaient également arborées : « Dirigeants sans couilles, à genoux devant Labrune et Nasser : maintenant, subissez et fermez la ! »

