Vente OM, les annonces de McCourt, Longoria cash sur les salaires et coup de froid pour Conceiçao? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Vente OM, les annonces de McCourt, Longoria cash sur les salaires et coup de froid pour Conceiçao?

Mercato OM : Longoria est très clair sur la masse salariale !

Dans un entretien accordé au Figaro ce mardi, Frank McCourt et Pablo Longoria ont fait le point sur le projet à venir à l’OM. Le président de l’OM a notamment fait son mea-culpa et évoqué Benatia.

Dans un entretien accordé au Figaro, Pablo Logoria a évoqué le nouveau cycle qu’il s’apprête à mettre en place avec des contraintes financières liées à l’absences de compétition européenne la saison prochaine : « Le budget sera construit différemment, c’est évident. Il faut être responsable. Quand tu es en C1, tu as des revenus beaucoup plus importants, qu’en Ligue Europa, qu’en Ligue Europa Conférence… ou quand tu ne disputes pas l’Europe comme nous. On doit s’adapter mais on peut faire face à cela plus facilement que par le passé car nous avons grandement développé nos actifs et nous avons la chance de pouvoir compter sur des partenaires engagés », explique ainsi le président de l’OM, avant de poursuivre sur la l’impératif de réduire la masse salariale :

A lire aussi : Mercato OM : Longoria explique le projet à venir !

On doit réduire les coûts opérationnels (Longoria)

« Pour autant, on doit réduire les coûts opérationnels, notamment la masse salariale. C’est notre responsabilité d’être de bons gestionnaires. Sans oublier le fair-play financier. Sans les moyens de la Ligue des champions, tu dois travailler avec le double d’énergie, d’actions et être malin jusqu’au dernier euro pour mettre en place l’équipe la plus compétitive possible, » conclu ainsi Pablo Longoria.

Vente OM – McCourt : « j’ai investi plus de 600M$ ! » – https://t.co/IdD9rygUUk — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 28, 2024

Interrogé par le JDD, le propriétaire du club, Frank McCourt a été clair concernant le serpent de mer de la vente OM. « La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis huit ans. J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes. L’OM n’est pas à vendre. » A lire : OM Mercato : McCourt fait une grande annonce sur les moyens financiers !

Mercato OM : Coup de froid dans le dossier Conceiçao ?

Alors que l’optimisme était de rigueur dans différents médias lundi soir, la Provence se montre plus réservé concernant le dossier Conceiçao ce mercredi. En effet, selon le média local, Longoria n’a pas directement rencontre le coach portugais mais son agent…

En effet, selon la Provence, Pablo Longoria ne s’est pas entretenu avec Sergio Conceição ce lundi au Portugal mais avec son conseiller, Jorge Mendes. Le départ du coach de son club ne semble plus aussi assuré, d’autant qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2028. De plus, une source proche du dossier évoque qu’il envisagerait même de poursuivre l’aventure à Porto. Attention à la douche froide !

A lire : OM : Les 5 points à retenir des interviews de McCourt !

Le dossier est extrêmement compliqué 👉 https://t.co/I8WaNFwhKC pic.twitter.com/Mp494mNYND — La Provence OM (@OMLaProvence) May 29, 2024

L’OM cherche un coach pour la saison prochaine et essaie de boucler rapidement son arrivée. Walid Acherchour nous annonce ce lundi soir dans l’After sur RMC que les négociations sont en très bonnes voies et qu’il devrait bien être sur le banc de l’OM.

« Ça avance très très bien, il est très emballé par Marseille, annonce le journaliste sur RMC. Pour l’instant tout colle. Si l’OM, 8e de Ligue 1 arrive à convaincre Conceiçao, ce serait pour moi inespéré et en même temps un très bon choix »

🔵⚪️@walidacherchour: « Ça avance très très bien, il est très emballé par Marseille. Pour l’instant tout colle. Si l’OM, 8e de Ligue 1 arrive à convaincre Conceiçao, ce serait pour moi inespéré et en même temps un très bon choix » pic.twitter.com/9srTKVpVN9 — After Foot RMC (@AfterRMC) May 27, 2024

Alors que l’OM a vu filer Paulo Fonseca vers le Milan AC, le club tente de convaincre Sérgio Conceição. Dans l’After sur RMC, le journaliste Stéphane Guy a affiché son enthousiasme concernant cette opportunité pour le club olympien. « C’est un énorme coup, c’est surtout des circonstances favorable avec le changement de président au FC Porto. C’est une formidable opportunité pour Marseille. Je trouve ça très excitant, j’adore Conceição, j’ai adoré son passage à Nantes, j’ai adoré son Porto, un peu l’esprit à la Simeone qu’il arrive à apporter à ses équipes. C’est un entraineur un peu comme Tudor avec une grande personnalité qui ne se laissera pas manger par l’environnement. C’est un fin tacticien. (…) Il a un atout important, il connaît la Ligue 1, il a dirigé Nantes. Pour un OM qui sort de la saison que l’on connait… »

Je trouve ça très excitant, j’adore Conceição

🗨️ « C’est un énorme coup, c’est une formidable opportunité pour Marseille. Il a un atout important, il connaît la Ligue 1 » Stephane Guy très emballé par Conceiçao à l’OM. pic.twitter.com/WWUdFFzxvU — After Foot RMC (@AfterRMC) May 27, 2024

OM : Vente, Mercato, coach, projet… Ce qu’il faut retenir des interviews de McCourt et Longoria !

Franck McCourt et Pablo Longoria ont donné plusieurs interviews, l’actionnaire majoritaire a donné des indications sur la suite de son projet, Longoria aussi. On en a parlé dans Débat FAQ Mercato avec Nicolas Filhol ce mercredi matin. Au menu, les 5 choses à retenir de McCourt, de Longoria et le point sur le dossier Conceicao…

En replay sur Youtube