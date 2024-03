Le club tape du poing sur la table ! Inquiétude autour de Rongier, et ça s’agite pour Joaquin Correa… les 3 infos OM de ce mardi

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Le club tape du poing sur la table ! Mauvaise nouvelle pour Gasset ! Quel avenir pour le flop Joaquin Correa ?

Le club tape du poing sur la table !

L’Olympique de Marseille a connu deux défaites consécutives après celle à Rennes ce dimanche. L’excuse de la fatigue a été brandie ce qui agacerait grandement le club !

Depuis son arrivée, Jean–Louis Gasset n’avait encore jamais connu de défaite à l’Olympique de Marseille. Sur 5 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le coach français avait réussi le carton plein. Seulement, cela a été de courte durée. Dès jeudi dernier, les joueurs de l’OM ont connu leur première défaite contre Villarreal en Europa League et s’est enchaîné une nouvelle défaite à l’extérieur contre Rennes ce dimanche.

Un nouveau revers mis sur le dos de la fatigue par le coach et les joueurs. RMC explique ce lundi que cette excuse, le club n’est pas vraiment prêt à l’entendre. L’exigence et les ambitions d’un grand club est de jouer tous les 3 jours avec les compétitions européennes et la Coupe de France, ce qui ne semble pas être respecté avec de telles sorties médiatiques et cette rengaine sortie par le coach et les joueurs.

Les deux arguments de Gasset pour expliquer la défaite à Rennes !

En conférence de presse après la défaite 2-0 à Rennes, Jean Louis Gasset a tenté d’expliquer cette contre performance: « On aurait aimé continuer cette dynamique positive, mais il nous a manqué un peu d’essence et d’oxygène. Quand on voit la liste des absents, comme Gigot, Balerdi ou Rongier, ça nous pénalise forcément. Mais une saison est faite de blessures et de suspensions. C’est à nous de nous adapter. Jouer sur le fil du rasoir tout le temps, c’est difficile. Je veux dire merci aux 15 joueurs valides qui étaient là, et ont tout donné. Il y a des gens dans le vestiaire qui méritent des jours de repos. On va récupérer, et on va essayer d’assurer au mieux le sprint final, dans le même état d’esprit qu’on a eu. On a fait jeu égal avec eux. En première période, on tenait le ballon. Une erreur d’inattention a fait qu’on a pris un but. Mais je pense qu’on a donné tout ce qu’on avait. On vient de passer 25 jours ensemble, j’ai fait un petit bilan. »

Mauvaise nouvelle pour Gasset !

Alors que cette trêve internationale va permettre aux joueurs de l’OM de se refaire physiquement, Jean Louis Gasset ne va pas récupérer un joueur important. Blessé au genou et indisponible pour l’OM depuis plusieurs mois, Valentin Rongier ne va pas rejouer tout de suite…

Le retour du milieu de terrain de l’OM était espéré à la fin du mois, son absence va encore durer. Le quotidien La Provence précise que « son entourage espère le voir disputer au moins un match d’ici la fin de la saison, preuve qu’il est loin d’être remis ». Le milieu de terrain de 29 ans a vu sa rééducation ralentie par une inflammation du tendon rotulien qui le gène encore aujourd’hui. La conséquence est simple, son retour avec le groupe pro va être encore différé.

Inflammation du tendon rotulien pour Rongier !

Jean-Louis Gasset avait évoqué le cas de Rongier la semaine dernière en conférence de presse : « Déjà, il court, ce qui n’avait pas été le cas jusqu’à maintenant. Il a retrouvé le sourire. Quand on a eu une blessure comme ça, les jours sont importants. Il franchit les étapes. Il est là tous les jours à 8h00, car il a une grosse envie de nous retrouver. »

Pourtant tout semblait sur de bons rails, en effet la Provence précisait il y a quelques semaines que « Valentin Rongier arrive au bout du protocole de rééducation et réathlétisation qui l’amènera à une reprise de l’entraînement avec le groupe après la prochaine trêve internationale, du 18 au 28 mars. » Pour rappel, le milieu de terrain de 29 ans est blessé depuis le mois de novembre et un match face au LOSC. Ce dernier a été victime d’une entorse avec arrachement, son retour est donc attendu à la fin du mois.

Retour fin mars pour Rongier ?

Selon La Provence, Valentin Rongier, blessé au genou gauche depuis la rencontre face à Lille (0-0) le 4 novembre dernier, pourrait revenir fin février voire début mars dans l’effectif de Gennaro Gattuso. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait informé la semaine dernière en conférence de presse qu’il avait dû revoir le programme de reprise pour ne prendre aucun risque: « On pensait que Valentin Rongier allait revenir rapidement, mais on a baissé un peu le rythme. C’est notre capitaine, il a envie de reprendre très vite la compétition. Mais il va falloir attendre encore un peu. »

Quel avenir pour le flop Joaquin Correa ?

Prêté par l’Inter Milan, Joaquin Correa est (pour l’instant) un véritable flop ! Un problème pour les dirigeants olympiens qui avaient négocié une option d’achat à 13 millions en cas de qualification pour la ligue des champions.

Quinze matchs disputés toutes compétitions confondues sous la tunique olympienne pour aucun but ni passe décisive ! Joaquin Correa est pour l’instant un coup totalement raté.

L’Argentin ne joue même plus depuis fin janvier et paraît même suffisant à l’entraînement. A l’image de cette vidéo où on peut voir que le seul joueur qui ne fait pas le tour du plot est…Joaquin Correa.

L’Inter n’en veut plus !

D’après La Gazzetta dello Sport l‘Inter Milan ne serait pas dupe et remarque bien qu’il ne parvient pas à s’imposer et que l’OM est pour l’instant bien loin d’une qualification en Ligue des champions. Pour rappel l’option d’achat de 13 millions sera levée en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Au vu de la situation et du fort désir des Nerazzurri de s’en séparer, le finaliste de la dernière Ligue des champions serait même prêt à faire une « remise » à l’OM sur le prix de son option d’achat. En effet, l’option d’achat pourrait prendre un tout autre tournant et deviendrait de 10 millions en cas de qualification en Ligue des champions et 13 millions dans le cas contraire. On voit mal comment l’OM pourrait envisager de le conserver en cas de non qualification pour la Ligue des champions.