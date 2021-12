Kamara a tranché ? Amavi pas pressé pour le mercato et un match de l’OM en clair… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi : Kamara ne prolongera pas selon la presse espagnole, Amavi frustré mais pas pressé et le match de l’OM en Coupe de France sera diffusé en clair…

Kamara aurait dit à Barcelone qu’il ne prolongerait pas

L’Olympique de Marseille a plutôt mal géré le dossier Boubacar Kamara. En fin de contrat en juin prochain, il ne serait pas décidé à l’idée de continuer l’aventure marseillaise ou même à prolonger son contrat afin d’apporter une indemnité au club.

Plusieurs supporters sont très frustrés à l’idée de le voir quitter son club formateur sans que l’OM ne récupère un seul euro. Pourtant, c’est ce qui se profile et ce sont pas les dernières déclarations du minot en conférence de presse qui nous feront penser le contraire…

« Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça, c’est mes représentants qui gèrent tout ça. Moi je ne me concentre que sur le terrain. Ce que j’ai envie, c’est continuer à travailler et progresser. Gagner des titres et travailler dans des bonnes conditions. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire. Est-ce que j’ai pris une décision ? Je suis toujours en réflexion » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse (30/11/21)

En Espagne, le média El Nacional nous informe que le FC Barcelone est en négociations pour proposer un contrat à Kamara. Le minot marseillais aurait stipulé au club catalan qu’il ne prolongerait pas à l’Olympique de Marseille et serait donc ouvert aux discussions.

Plusieurs clubs ont manifesté un intérêt pour le joueur formé à l’OM. Le FC Séville et l’AC Milan le suivent depuis la saison dernière. Newcastle, qui démarre un nouveau projet en Premier League, apprécie également son rendement et serait ouvert à son arrivée.

Dernièrement, le média SPOX affirmait que le Bayern Munich continuait d’observer sa situation et ne serait pas contre un renfort de qualité à moindre coût. Avec plusieurs français dans l’effectif bavarois, son adaptation pourrait être facilitée.

Je conseillerais à Kamara de prolonger– Nasri

Samir Nasri avait fait le choix de prolonger son contrat avec l’OM avant de rejoindre Arsenal, afin que son club formateur puisse toucher une indemnité de transfert de 16 millions d’euros en 2008. Alors que Kamara se retrouve dans une similaire, le petit prince de Marseille a donné un conseil au milieu de terrain natif de la Soude, sur notre plateau de Débat Foot Marseille.

« Je conseillerais à Kamara de prolonger. Tu seras plus mis en avant que dans une club du milieu de tableau en PL. Et c’est ton club, il y a un bon projet. T’as la vingtaine, de l’argent tu vas en gagner dans ta carrière. » Samir Nasri— Source: FCM (25/10/21)

Amavi est frustré mais ne compte pas laissé son salaire comme ça ?

Jordan Amavi a prolongé son contrat en juin dernier. Il est désormais lié avec le club marseillais jusqu’en 2025 avec un salaire qui selon les informations de l’Équipe aurait doublé pour avoisiner les 300 000 euros mensuels. Ce qui en fait l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif. Depuis, le latéral gauche olympien ne fait plus du tout partie des plans de Sampaoli (deux apparitions seulement) Le coach argentin l’a même invité à changer d’air cet hiver lors du mercato :

A lire aussi : OM – Troyes : L’entourage de SUK sort du silence après avoir reçu une insulte raciste

Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie — Sampaoli

« C’est une situation particulière pour lui. Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière, on n’a pas vraiment pu l’évoluer. En début de saison il a souffert de notre système, avec trois centraux et un piston, quand on l’a essayé ça ne s’est pas très bien passé. Jordan ou d’autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L’important c’est que le joueur progresse, si on n’y arrive pas peut-être qu’une autre équipe pourra l’y aider. On va voir ce qu’il va se passer avec lui ou d’autres durant le mercato. »Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse

A lire aussi : Mercato OM : La presse espagnole fait une énorme annonce sur le dossier Kamara !

Et pourtant selon les informations du quotidien sportif ce lundi, Jordan Amavi n’est pas pour autant disposé à quitter l’OM en janvier coûte que coûte… Il aurait même été surpris des propos de son coach. « Frustré par sa situation, il ne partira pas à tout prix« , indique ainsi le journal l’équipe dans ses colonnes.

L’OM en clair sur France 3 !

La Coupe de France débutera pour les équipes de Ligue 1 au mois de janvier ! Pour cette édition 2022, l’Olympique de Marseille connaît déjà son premier adversaire. Il s’agit de ES Cannet qui évolue en National 3 ! Le match sera diffusé sur France 3 donc en clair !

Pour rappel, les Marseillais n’ont pas très bien vécus les dernières éditions de la Coupe de France. Les supporters se rappellent sans doute des éliminations face à Andrézieux en 2019 ou bien Canet en Roussillon la saison dernière lors des 16e de finale.

A lire : L’Agenda des matches de l’OM 2021 / 2022

Le tirage du groupe A

Bordeaux (L1)-Jumeaux de M’Zoisia (Mayotte)

AS Panazol (R2)-AS Vitré (N2)

Wasquehal (N3)-Vannes (N2)

Linas-Monthléry (N3) – Angers (L1)

Stadde rennais (L1) -FC Lorient (L1)

Quevilly Rouen Metropole (L2) -Stade Lavallois (Nat)

Dinan-Lehon (N3)- Brest (L1)

Guingamp (L2)-Amiens (L2)

Le tirage du groupe B

Toulouse (L2)- Nîmes (L2)

US Chauvigny (N3) – Chartres Football (N2)

Paris FC (L2) – Olympique Lyonnais (L1)

Montauban (R2) – La Roche (N3)

Cholet (Nat) ou club franciscain (Martinique)-Nice (L1)

Stade poitevin (N3) – RC Lens (L1)

JS Chemin bas d’Avignon (R2) – Clermont Foot (L1)

Bergerac (N2)-Metz (L1)

Le tirage du groupe C