Kamara joueur clé du mercato, les limites de Payet et la condition de Denayer… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Kamara pisté par Dortmund, Konrad pas assez impliqué et Luca Zidane n’écarte pas l’option OM…

Kamara joueur clé du mercato ?

Pablo Longoria a accordé un entretien au journal La Provence ce vendredi. Il évoque notamment le dossier de Boubacar Kamara qui n’a toujours pas prolongé avec l’Olympique de Marseille. Le dirigeant du club marseillais assume ses responsabilités et explique qu’il n’a pas abandonner l’espoir de voir le jeune marseillais signer un nouveau contrat avec son club formateur. Le risque de le voir partir libre en juin prochain n’a jamais été aussi grand.

Ces dernières semaines, on travaillait encore pour trouver une solution — Longoria

A lire aussi : OM : Grosse pression pour Sampaoli face à Monaco ? Guendouzi, Kamara, Milik… Les vérités de LONGORIA !

«Ces dernières semaines, on travaillait encore pour trouver une solution. Je suis confiant. Dans la vie, je suis optimiste. Jusqu’au dernier moment, jusqu’à ce que j’aie un non définitif, j’y croirai. Je ne renonce jamais. » (…) J’assume mes responsabilités. Perdre l’un de ses meilleurs joueurs et l’une des meilleurs valeurs en fin de contrat, c’est un échec. On travaille encore pour trouver une solution. Je suis un optimiste. Jusqu’au dernier moment j’y croirai.» Pablo Longoria – Source : La Provence – 04/03/2022

Ça dépend beaucoup de la prolongation de Kamara

Pablo Longoria a également donné des indices sur le prochain mercato estival.

« Ça dépend beaucoup de la prolongation de Kamara. On aura un manque numérique au poste de milieu défensif. Le marché dépendra aussi des possibilités de ventes qui s’offrent à nous. » Pablo Longoria – Source : La Provence – 04/03/2022

Les limites de Payet

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Dimitri Payet a évoqué son âge, il aura bientôt 35 ans. Le meneur de jeu reconnait qu’il ressent le poids des années quand l’OM doit enchainer des matches tous les 3 jours…

« Mon âge dans le vestiaire marseillais ? Pas souvent, mais je le sens, notamment durant les semaines à trois matches où je vois bien que je n’ai plus les jambes de mes 20 ans. Si je veux durer, il va falloir que je m’adapte. Mais le plus important, c’est l’envie et ça, je n’en manque pas. Après, j’ai toujours été proche des jeunes et selon eux, je suis le chambreur de l’équipe. Je suis bien avec tout le monde. Honnêtement, la différence d’âge ne se fait pas sentir, hormis peut-être le week-end ou lors des jours de repos. Un va à Paris, l’autre à Barcelone, et ben moi je vais voir les matches de mes petits ! (Il sourit.) À partir du moment où je pense que je peux encore avoir un niveau de jeu international, ça restera toujours dans un coin de ma tête. Mais on a une sélection extraordinaire avec, dans mon domaine offensif, des joueurs incroyables. Le choix, le sélectionneur l’a. Je ne me mets plus de pression avec ça, ce ne serait que du bonus. » Dimitri Payet – source : L’Equipe (04/03/2022)

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien attaquant du PSG Nicolas Anelka a jugé les performances du meneur de jeu marseillais ainsi que la carrière de ce dernier.

On sait ce qu’il sait faire, mais on sait qu’il peut avoir des coups de mou. – Nicolas Anelka

« Il a fait sa carrière et il a fait une bonne carrière. On est obligé d’accepter ce qu’il a fait. Il a 34 ans. Payet est un super joueur capable de faire basculer un match. Il peut tout faire, mais c’est vrai qu’il est irrégulier. On sait ce qu’il sait faire, mais on sait qu’il peut avoir des coups de mou. Cela représente le joueur et il en est conscient. Pareil avec ses problèmes de poids. Ce n’est pas pro d’arriver avec des kilos en trop. Il en est conscient. Là où c’est difficile pour lui, c’est qu’il a beaucoup de pression sur lui à Marseille, car le jeu passe par lui. Ce serait bien que quelqu’un prenne la relève. Il n’est pas aidé ». Nicolas Anelka – Source: RMC Sport 02/02/2022

Denayer a l’ambition de jouer une finale de Ligue des Champions

Jason Denayer, touché à une cheville début décembre, a repris avec le groupe lyonnais. Ce dernier n’a pas encore tranché concernant son avenir et donc son mercato d’été. Dans un entretien accordé à La Dernière Heure, son agent Jesse De Preter n’exclut rien mais précise qu’une participation à la prochaine Ligue des Champions est une donnée importante dans son choix…

« Jason reste ouvert à une prolongation. Il est dans une situation confortable et a le luxe de pouvoir peser le pour et le contre afin de prendre la bonne décision. Depuis qu’il est petit, il a l’ambition de jouer une finale de Ligue des Champions. Pas un rêve, une ambition. C’est souvent en avril-mai que les clubs prennent des décisions importantes en vue de la saison suivante. Il entre dans les quatre ou cinq meilleures années de sa carrière et veut faire un choix purement sportif. Si c’était uniquement une question d’argent, il aurait déjà signé ailleurs. S’il doit quitter Lyon, il veut le faire comme il est arrivé : en tant que gentleman. Mais on veut éviter d’entrer dans un conflit. On veut éviter que la situation devienne explosive. Un joueur comme Memphis Depay était dans la même situation que Jason la saison dernière et il a continué à jouer. On peut également prendre l’exemple d’Ousmane Dembélé au Barça. Et, honnêtement, je pense que Lyon a besoin de Jason ». Jesse De Preter – source : La Dernière Heure (03/03/2022)