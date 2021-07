Kamara toujours suivi par Newcastle, Lirola c’est en bonne voie, Wass bloqué par Valence… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce mercredi : Kamara toujours suivi par Newcastle, Lirola c’est en bonne voie, Wass bloqué par Valence…

Mercato OM : Daniel Wass bloqué par Valence ?

Alors que les positions se rapprochent entre l’OM et Pol Lirola, Daniel Wass est pressenti pour arriver en tant que doublure de l’Espagnol. Mais les dirigeants de Valence souhaiteraient le retenir…

Après s’être renforcé à tous les postes depuis le début du mercato estival, l’OM se penche désormais sur le poste d’arrière droit. Après avoir enregistré le départ d’Hiroki Sakai du côté du club japonais Urawa Red Diamonds et le retour de Pol Lirola à la Fiorentina, Jorge Sampaoli se retrouve sans latéral droit dans son effectif. Un poste devenu désormais prioritaire pour Pablo Longoria. On le sait depuis plusieurs semaines, l’OM tente de conserver définitivement Pol Lirola, qui a fait savoir qu’il voulait poursuivre l’aventure du côté de Marseille. Par ailleurs, Daniel Wass est également pisté par les dirigeants. Après l’avoir déjà côtoyé du côté de Valence, le président olympien apprécie sa polyvalence. À 32 ans, le latéral danois pourrait également apporter son expérience au sein de l’effectif.

VALENCE VEUT RETENIR WASS

Toutefois, Valence ne semblerait pas enclin à l’idée de se séparer de Daniel Wass cet été. Alors que l’Équipe annonçait un dénouement imminent à son sujet, la signature de Daniel Wass du côté de l’OM est loin d’être évidente d’après les informations de EFE. À un an de la fin de son contrat, le club espagnol souhaiterait le prolonger. En revanche, Superdeportes révèle que le latéral droit danois souhaiterait partir et l’aurait fait savoir à ses dirigeants. Par le passé, Daniel Wass a déjà évolué en Ligue 1. En effet, il s’était dévoilé sous le maillot d’Évian Thonon Gaillard entre 2011 et 2015. Après avoir connu deux expériences en Espagne, du côté du Celta Vigo et de celui de Valence depuis 2018, il pourrait retrouver le championnat de France en signant à l’OM.

LONGORIA A CONFIRMÉ UN INTÉRÊT POUR WASS

Interrogé à son sujet en conférence de presse lundi, Pablo Longoria en a profité pour faire le point. Le président olympien a confirmé l’intérêt de l’OM pour Daniel Wass.

« Pour Pol, les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. (…) Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

Mercato OM : Le retour de Pol Lirola en bonne voie?

Le dénouement se rapproche dans le dossier Pol Lirola. L’Espagnol veut toujours retourner à l’OM la saison prochaine et l’OM s’active pour le faire revenir. Les discussions se sont intensifiées avec la Fiorentina qui réclame 12 millions d’euros.

Son retour est attendu par tous les supporters olympiens. Le dénouement se rapprocherait de plus en plus pour Pol Lirola. Après avoir enregistré les renforts de 8 recrues depuis le début du mercato, l’Espagnol serait proche de devenir le neuvième joueur à rejoindre l’effectif. À en croire les informations révélées par l’Équipe il y a quelques jours, il ne manquerait plus que quelques détails pour finaliser son transfert définitif. L’opération pourrait même se boucler dans la semaine.

LES DISCUSSIONS SE SONT INTENSIFIÉES POUR POL LIROLA

Aujourd’hui, d’autres informations viennent s’ajouter et concordent avec les informations apportées par l’Équipe dernièrement. À en croire les informations révélées par La Nazione, Pol Lirola veut bel et bien retourner du côté de Marseille la saison prochaine. Toutefois, le quotidien de Florence indique que le latéral droit espagnol a marqué des points avec la Fiorentina depuis le début de la préparation estivale. Par conséquent, la Viola réclame un montant de 12 millions d’euros pour le céder et n’accordera aucun rabais. Mais une bonne nouvelle pourrait faire le bonheur des supporters prochainement. Les discussions entre l’OM et la Fiorentina se seraient intensifiées ces derniers jours à tel point qu’elles pourraient déboucher sur un accord dans un avenir proche.

Le point de La Nazione (quotidien de Florence) sur le dossier #Lirola : Le joueur veut retourner à l’#OM, mais il a marqué des points durant cette présaison. La Fiorentina veut au moins 12M, aucun rabais. Les discussions se sont intensifiées et pourraient se boucler positivement. pic.twitter.com/aOVULpr1w8 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 28, 2021

NOUS SERIONS CONTENTS DE RAVOIR UN JOUEUR COMME POL LIROLA DANS NOTRE EFFECTIF — PABLO LONGORIA

Il y a deux semaines, Pablo Longoria avait été interrogé au sujet de Pol Lirola en conférence de presse. Satisfait par son prêt en seconde partie de saison, le président olympien avait affirmé sa volonté de conserver le latéral droit espagnol la saison prochaine.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Mercato OM : Ce club de Premier League ne lâche pas Boubacar Kamara !

L’Olympique de Marseille pourrait se résoudre à vendre cet été Boubacar Kamara s’il ne prolonge pas son contrat. Le minot est toujours suivi par plusieurs clubs et notamment en Premier League.

Boubacar Kamara n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central de formation est toujours dans le flou et pourrait partir dès cet été afin que l’OM récupère quelques millions… Une situation qui déplaît fortement à Pablo Longoria.

« Avoir des joueurs en fin de contrat ce n’est pas plaisant, encore plus quand ils viennent du centre de formation. Je n’aime pas en avoir dans notre effectif. Personne n’est au-dessus de l’institution. La position de l’OM avec tous les joueurs, c’est que ce n’est pas plaisant et qu’on ne veut pas les avoir en fin de contrat à la fin de la saison. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

NEWCASTLE APPRECIE LE PROFIL DE KAMARA, UNE OFFRE DE 14M€?

Selon les informations du Daily Mail, le coach de Newcastle est toujours très intéressé par le profil de Boubacar Kamara. Il souhaiterait même faire une offre à l’Olympique de Marseille afin de le récupérer. La somme de 14 millions d’euros est même évoquée par le média britannique.

Reste à savoir si le minot se voit jouer le milieu de tableau avec Newcastle ou s’il souhaite patienter d’avoir une meilleure offre. L’AC Milan a longtemps été cité comme une option pour Kamara. Plus tôt avant le mercato, c’est Chelsea qui aurait pris des renseignements pour récupérer le jeune marseillais.

Newcastle increasingly hopeful of signing Joe Willock on another loan deal and expect a decision from Arsenal in the next 48 hours with Steve Bruce also pushing to sign Marseille midfielder Boubacar Kamara. [@MailSport Simon Jones] https://t.co/u6sb0n8rv8 — Z (@ZRAFC) July 27, 2021

POUR UN JOUEUR, C’EST PLUS INTÉRESSANT DE PARTIR LIBRE — SPARAGNA

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi, notre invité Stéphane Sparagna s’est exprimé à ce sujet. Selon l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a raison de ne pas prolonger son contrat pour attendre de partir libre.

« Ils sont rigolos mais ils ne le laissent pas partir à l’OM ! Soit tu prolonges soit tu pars mais pourquoi ils n’acceptent pas les 12M€? C’est pas beaucoup pour Kamara mais bon. Avec le marché actuel… Il y a eu le COVID, plein de trucs. Il n’a pas été en Equipe de France aussi. Est-ce que ça ne le pénalise pas? Lui, en tant que footballeur, non ! Mais l’OM en tant que valeur marchande, oui. C’est un jeune joueur, beaucoup de gros clubs européens sont derrières lui. Ils vont attendre qu’il soit en fin de contrat pour le prendre libre. Pour un joueur, c’est plus intéressant de partir libre. Financièrement, tu as la prime à la signature et le salaire qui est plus élevé parce qu’il n’y a pas de transfert à la différence d’un achat. Kamara, je comprends qu’il ne veuille pas prolonger. C’est sûr, ça ne plaît pas aux supporters ni au club mais son intérêt personnel c’est de partir libre. Ou alors l’OM le lâche à 12/15M€. Il vaut mieux prendre ça que rien la saison prochaine ! » Stéphane Sparagna – Source : Football Club de Marseille (26/07/21)