Kévin Gameiro s’approche, Daniel Wass aussi et deux officialisations attendues ce vendredi… Voici les 3 infos OM du 23 juin!

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mercredi 23 juin !

MERCATO OM : C’EST QUASIMENT FAIT POUR KEVIN GAMEIRO…

La Provence affirme ce mercredi après-midi que le transfert de Kevin Gameiro est quasiment bouclé. L’Olympique de Marseille lui offrirait un contrat de deux ans.

C’est presque bouclé pour Kevin Gameiro ! L’attaquant français passé par le PSG, entre autres, va rejoindre l’Olympique de Marseille selon les informations de La Provence.

GAMEIRO VA SIGNER POUR DEUX ANS

Les discussions entre le joueur et le club auraient aboutis pour un contrat de deux saisons. Âgé de 34 ans, il arriverait libre après une saison compliquée au FC Valence. Les supporters marseillais ne valident pas du tout cette piste, surtout après avoir vu des extraits d’interviews où il clame son amour pour le PSG.

MERCATO OM: ACCORD TOTAL AVEC DANIEL WASS ?

Pablo Longoria travaille afin de mettre à disposition une compétitive à Jorge Sampaoli. Alors que les premières pistes du mercato étaient souvent des profils jeunes, les derniers noms qui sortent dans la presse sont plus des joueurs d’expérience. C’est notamment le cas de Daniel Wass…

Daniel Wass, latéral droit capable de jouer plusieurs postes, n’a plus qu’une seule année de contrat avec Valence. Si sa clause de libération est à hauteur de 80 millions d’euros, le club espagnol ne devrait pas vendre son joueur pour très cher. Estimé à 7 millions d’euros par le site transfermarkt, Valence était prêt à accepter une offre de 2M d’euros de la part du Sporting Portugal. C’est le joueur même qui aurait refusé l’offre du champion de Portugal lorsqu’il a su que Pablo Longoria s’intéressait à lui. En effet, l’ancien élément d’Evian Thonon Gaillard donne sa priorité à l’Olympique de Marseille.

A LIRE: PABLO LONGORIA SUR UN INTERNATIONAL DANOIS ?

D’après les informations de Onda Deportivo, le joueur de 32 ans aurait même un accord total avec le club olympien. Il souhaiterait changer de décor, et jouer l’Europa League dans un pays qu’il a déjà connu avec Evian Thonon Gaillard lui plairait. Il ne manque plus que l’accord entre les deux écuries, qui pourrait avoir lieu autours d’une somme comprise entre 2 et 3 millions d’euros.

MERCATO OM : DEUX OFFICIALISATIONS DÈS CE VENDREDI?

L’Olympique de Marseille avance sur deux gros dossiers du mercato ! De La Fuente devrait passer sa visite médicale ce vendredi. La Provence affirme que Gerson suivra le même protocole !

Les dossiers Daniel Wass et Kevin Gameiro prennent de l’ampleur ces dernières heures. Des médias espagnols affirment même que l’international danois a trouvé un accord avec le club marseillais pour un contrat de deux saisons.

GERSON ET KONRAD OFFICIALISES CE VENDREDI?

Côté officialisation, l’OM devrait regrouper deux dossiers ce vendredi. Cela fait plusieurs jours que les médias évoquent un accord entre le FC Barcelone et les Marseillais pour Konrad de La Fuente. Le jeune américain pourrai s’engager dès ce vendredi après sa visite médicale.

A LIRE : Mercato OM: Une première (belle) offre refusée par Arsenal pour Guendouzi ?

L’accord avec Flamengo étant officiel depuis plusieurs jours, Gerson devrait également passer sa visite médicale à la fin de la semaine. Il y signera ensuite un contrat de cinq ans. Pour rappel, les deux clubs étaient parvenus à un accord sur le montant de 20 millions d’euros + bonus pour le joueur de 24 ans.