KLD propriétaire, pas d’entrée au capital et Mangala confirme des contacts… les 3 infos OM de ce vendredi

Tous les soirs à 20h10 FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu de ce jour de Noël, KLA s’offre Sunderland, Eyraud affirme qu’il n’y a pas eu d’entrée au capital et enfin Orel Mangala confirme les contacts avec l’OM…

Kyril Louis-Dreyfus est un vrai fan de foot et de l’OM, il cherchait un club depuis plusieurs semaines. Alors que son premier choix, Sunderland semblait compromis, des rumeurs évoquait un intérêt en France et en Amérique du sud. Finalement, le fils de l’ancien propriétaire de l’Olympique de Marseille va devenir l’actionnaire majoritaire de Sunderland. Le jeune homme de 22 ans va prendre la tête du club anglais de D3 comme annoncé sur le site officiel du club ce jeudi.

📰 #SAFC can announce that an agreement has been reached for Kyril Louis-Dreyfus to acquire Stewart Donald’s controlling interest in the club.

If approved by the @EFL, the deal will see Louis-Dreyfus become chairman early in the New Year.

Full story… 👇

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 24, 2020