La confession concernant Suarez, la mise au point de Longoria pour Gerson et la Coupe de France au Vél ? Les 3 infos OM de ce samedi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : l’OM assume l’erreur de recrutement avec l’inadaptation de Suarez, Longoria est cash concernant Gerson et le match face à Hyères pourrait se jouer au Vélodrome…

Mea Culpa de l’OM pour Luis Suarez ?

Interrogé par L’Équipe, la direction de l’OM a expliqué le départ quasiment acté de Luis Suarez lors du mercato d’hiver à venir.

« Tous les joueurs n’ont pas la même capacité d’adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaître et trouver rapidement la meilleure solution possible. » Un membre du club marseillais – source : L’Equipe (03/12/2022)

Sur son compte Twitter, Romain Molina a lâché un petit commentaire sur le prêt avec OA annoncé de Luis Suarez. En effet, en manque de temps de jeu l’attaquant colombien devrait s’engager avec Almeria dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 8 millions d’euros. Le journaliste a tweeté : « Grande Pablo Longoria et les copains sur ce deal (encore) ». Encore un sous-entendu sur le fonctionnement du président de l’OM…

A lire : Mercato OM : C’est confirmé pour Suarez ! (le montant est connu)

Grande Pablo Longoria et les copains sur ce deal (encore). https://t.co/Z4r57zN931 — Romain Molina (@Romain_Molina) December 2, 2022

Romain Molina n’est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche. Très actif sur son compte Twitter, le journaliste avait déjà posté ce lundi 5 septembre une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il revenait sur le mercato estival des clubs français. Aucune équipe n’était épargnée, y compris l’Olympique de Marseille. Molina avait déjà chargé le président marseillais, Pablo Longoria sur sa gestion des cas Bamba Dieng et Boubacar Kamara notamment. S’il loue les qualités de communicant du dirigeant olympien, Molina expliquait que Longoria cherche avant tout à faire du business. Selon lui, plusieurs agents de joueurs seraient mécontents de la gestion du président marseillais et l’auraient déjà fait savoir. Ils reprocheraient à Longoria des manœuvres en interne visant à les remplacer.

À LIRE AUSSI : Tottenham – OM : Un spectateur surprise pour le premier match de Ligue des Champions !

» Longoria est un excellent communiquant. On est susceptible de croire les gens, moi le premier. Quelqu’un qui s’exprime en vidéo peut vous raconter tout ce qu’il veut. Dans le football, on se dit qu’il y a une relation passionnelle, que le président ne peut pas mentir au supporters, mais il dit exactement ce qu’il veut. Pablo Longoria me fait penser à Leonardo lorsqu’il était au Paris-Saint-Germain. Beaucoup d’agents n’en peuvent plus ! Certains ont écrit au club, d’autres ont écrit à des dirigeants. Ils expliquent les magouilles de Longoria pour remplacer les agents. Le dossier Kamara est folklorique, on pourrait parler une heure dessus. C’est un exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire pour ceux qui travaille dans le monde du football. Pour Bamba Dieng, il y avait des dizaines de personnes concernées. C’est souvent les mêmes qui récupèrent (CAA Base). Longoria connaît très bien le football et la communication mais c’est businessman. » Romain Molina – Source : YouTube (05/09/2022)

La mise au point de Longoria dans le dossier Gerson

Alors que Gerson a raté la reprise de l’entrainement mercredi (il est attendu demain), son avenir reste incertain. Flamengo a clairement fait savoir que le club ne paierait pas le montant exigé par Pablo Longoria (voir ci-dessous), de son côté le président olympien se montre inflexible. Il l’a confié au journal l’Equipe, court et précis:

« Tant que Flamengo ne s’alignera pas sur nos demandes, Gerson reste un joueur de l’Olympique de Marseille. Le prix est fixé par le club vendeur, pas l’acheteur ! » Pablo Longoria – source : L’Equipe (03/12/2022)

A lire aussi : OM : « Je ne sais pas comment Longoria compte s’en sortir sur ce dossier »

Du côté de Flamengo la prudence est de mise sur ce dernier évènement qui a fortement contrarié l’OM. La direction suit la situation, et a indiqué au média UOL n’avoir aucunement influé dans la décision du milieu de terrain brésilien de ne pas s’être présenté mercredi au centre RLD.

« J’imagine que Gerson, pour tout ce qu’il a montré, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait beaucoup ça. On comprend même le montant que l’Olympique ait des demandes financières, et en a le droit puisqu’il y a un joueur sous contrat, mais c’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer », a déclaré le président de Flamengo Rodolfo Landim à UOL.

Le jeu des négociations entre l’OM et Flamengo ?

A lire aussi : Mercato OM : Le départ (définitif) de Suarez se précise !

L’OM avait recruté Gerson pour environ 25 millions d’euros en juin 2021… Une somme non-négligeable que Pablo Longoria tente de récupérer pour son départ. Les dirigeants marseillais attendent ainsi 20 millions d’euros pour laisser partir Gerson, mais leurs homologues du club brésilien affirment ne pas pouvoir débourser une telle somme. Pour le média UOL Esporte, Flamengo se montrait prêt à reprendre les négociations avec le vice-champion de France en titre si les demandes de Longoria devenaient plus raisonnables. « Je ne sais pas si c’est une stratégie de l’Olympique de Marseille d’essayer de mettre son prix au-dessus du niveau du prix », explique ainsi Rodolfo Landim au média brésilien.

Abonnez vous à notre chaine Youtube pour nous soutenir et ne rien rater de nos vidéos !

Hyères FC vs OM finalement au Vélodrome ?

Le 8 janvier prochain, l’OM affrontera le Hyères FC pour les 32èmes de finale de Coupe de France. Alors qu’organiser le match au stade Mayol à Toulon semblait être une bonne option, il pourrait finalement se dérouler au Stade Vélodrome pour des raisons d’organisation.

Selon des informations de France Bleu Provence, un représentant de la Fédération Française de football aurait donné un avis défavorable au déroulement de la rencontre dans l’enceinte du RC Toulon lors de sa visite hier après-midi.

Une réunion aurait également eu lieu entre les représentants des supporters de l’OM et les services de l’état. A l’issue de deux heures de concertation, la réponse aurait également été négative en raison des fortes chances d’affrontements entre supporters marseillais et toulonnais dans le centre-ville.

La réponse définitive de la FFF est attendue pour lundi au plus tard.

Anciennement président du RC Toulon et actuel président du FC Hyères, c’est Mourad Boudjellal qui avait été à l’origine de l’idée.

« C’est le retour du foot dans le Var! C’est une affiche de rêve car Marseille est un club à part, le seul français champion d’Europe, dix fois vainqueur de la Coupe de France. On avait une chance sur quinze d’affronter l’OM… J’ai suivi le tirage au sort. Quant à la fin il ne restait plus que Marseille, Nice, Le Puy et Hyères, je me disais que se faire éliminer par Le Puy, ça allait être chiant. Mais quand j’ai réalisé qu’il ne restait plus que nous et Marseille… ça va être l’événement de l’année, bon après, c’est normal car l’année n’aura que sept jours! (rires) C’est un événement unique car je serais surpris qu’on joue le PSG au tour suivant. Pour ce 32e de finale de la Coupe, on va représenter le Var et la métropole toulonnaise, alors on souhaite le jouer dans la métropole. » Mourad Boudjellal

A LIRE AUSSI : OM : « c’est insuffisant pour un joueur qui a été payé ce montant, avec un gros salaire, et un statut »