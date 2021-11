La Coupe de France au Vél ? Un jeune argentin visé, Kamara n’a pas tranché… les 3 infos OM de ce mardi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi : l’ES Canet Rocheville pourrait accepter de jouer au Vélodrome, un jeune défenseur de Lens surveillé ? Kamara n’a pas tranché concernant sa prolongation.

On pourrait jouer au stade Vélodrome — Lopez

L’Olympique de Marseille ne garde pas forcément de bons souvenirs de ses matchs de Coupe de France depuis quelques saisons. La simple évocation des clubs d’Andrézieux ou Canet-en-Roussillon peuvent faire frissonner les supporters de l’OM.

Notre stade n’est pas homologué

Cette année, les hommes de Jorge Sampaoli iront affronter l’ES Canet Rocheville qui évolue en National 3. Le directeur sportif du club s’est exprimé à ce sujet au micro de France Bleu Azur sur ce tirage qu’il considère comme « fantastique ». Il a également évoqué la possibilité de jouer ce match au Vélodrome.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une cible offensive de Longoria sur le marché cet hiver ?

« Pour nous c’est extraordinaire. C’est une affiche fantastique pour nous de pouvoir affronter une grande équipe comme l’OM. La plupart de nos joueurs sont supporters de Marseille alors c’est super de pouvoir jouer face à leurs idoles. Vous savez ça fait 17 ans que je suis revenu et on s’est toujours fixé des objectifs sportifs élevés. Déjà d’être monté en National 3, c’est une belle performance. La priorité reste d’ailleurs le championnat. Mais cette Coupe met en lumière tout le bon travail effectué notamment par notre entraîneur Farid Tabet. Notre stade n’est pas homologué. Il y a plusieurs possibilités. Soit on joue à Cannes au stade Pierre de Coubertin, mais l’AS Cannes reçoit aussi Dijon ce week-end là. Soit on peut inverser l’affiche et on pourrait jouer au stade Vélodrome » Christian Lopez – Source : France Bleu (30/11/21)

🏆ES Cannet-Rocheville – OM : « fantastique pour le club » réagit Christian Lopez

🏟 Le stade Maillan pas homologué le match pourrait se jouer à Cannes ou au Vélodrome#ESCROM #FBSport #Coupedefrancehttps://t.co/uTshcnco1J — France Bleu Azur (@francebleuazur) November 29, 2021

Le tirage du groupe A

Bordeaux (L1)-Jumeaux de M’Zoisia (Mayotte)

AS Panazol (R2)-AS Vitré (N2)

Wasquehal (N3)-Vannes (N2)

Linas-Monthléry (N3) – Angers (L1)

Stadde rennais (L1) -FC Lorient (L1)

Quevilly Rouen Metropole (L2) -Stade Lavallois (Nat)

Dinan-Lehon (N3)- Brest (L1)

Guingamp (L2)-Amiens (L2)

Le tirage du groupe B

Toulouse (L2)- Nîmes (L2)

US Chauvigny (N3) – Chartres Football (N2)

Paris FC (L2) – Olympique Lyonnais (L1)

Montauban (R2) – La Roche (N3)

Cholet (Nat) ou club franciscain (Martinique)-Nice (L1)

Stade poitevin (N3) – RC Lens (L1)

JS Chemin bas d’Avignon (R2) – Clermont Foot (L1)

Bergerac (N2)-Metz (L1)

Le tirage du groupe C

Red Star (Nat)-AS Monaco (L1) Sochaux (L2)-Nantes (L1) Hauts Lyonnais ou FC Bourgoin Jallieu (N3) – SC Bastia (L2) Lyon La Duchère (N2)- AS Saint-Etienne (L1) Andrezieux (N2)- Montpellier (L1) Dijon (L2) – AS Cannes (N3) Jura Sud Foot (N2) – St Denis (La Reunion) ES Cannet Rocheville (N3) – Olympique de Marseilel (L1)

Grosse concurrence pour Medina !

Avec William Saliba et Luan Peres, Jorge Sampaoli dispose de deux éléments qu’il aligne quasiment à chaque rencontre. Par contre, pour la troisième place en défense Duje Caleta-Car, Alvaro et Léonardo Balerdi tournent. Si un de ces éléments, et plus précisément l’international croate, venait à partir en janvier Pablo Longoria pourrait se tourner du côté de Lens.

En effet, selon Calciomercato.com, l’OM serait en concurrence avec le Milan, Manchester United et l’Atletico Madrid dans le dossier Facundo Medina. Le défenseur argentin de 22 ans s’est bien installé dans la peau d’un titulaire à Lens et se fait remarquer. Le défenseur dispose d’un contrat jusqu’en 2024 et ne sera pas bradé, vu la concurrence l’affaire semble bien compliquée pour l’OM. Elément incontournable dans le système de Haise, Medina n’a manqué que deux matches de Ligue 1 avec Lens cette saison pour cause de suspension. Pour rappel, l’OM a déjà investi 8M€ sur un autre jeune défenseur argentin l’été dernier, mais pour le moment Léo Balerdi a bien du mal à s’imposer comme un élément important…

Voir le dernier DFM : OM : Courte victoire contre Troyes, Sampaoli en mode comptable? Avant-match face à Nantes !

Leo Balerdi avait pourtant bien débuté la saison mais par la suite il a accumulé quelques erreurs avant de perdre sa place dans le onze. Mais cela n’empêche pas le joueur argentin de prendre beaucoup de plaisir avec son nouveau club, en le comparant notamment avec Boca Juniors. Il s’était confié il y a 10 jours à FootMercato.

« On a ici à Marseille, comme à Boca, ce public qui réussit à changer le match avec ce soutien » – Balerdi

« (L’OM est le club où j’ai joué le plus de matches en tant que professionnel), cela représente beaucoup pour moi. C’est le premier club en Europe où je suis bien adapté, où je joue beaucoup. C’est un club qui me rappelle Boca Juniors, mon club de cœur, donc je vais tout faire pour rester le plus longtemps possible ici et rendre toute cette joie aux supporters et donner le meilleur pour ce club. Je pense exactement comme Pablo, je l’ai déjà dit : c’est très similaire à Boca, pas que pour le stade qui, pour moi, est l’un des meilleurs de France.

Pour ce public, aussi, cette énergie qu’ils ont pour pousser. On a ici à Marseille, comme à Boca, même quand ça ne va pas lors des matches, ce public qui réussit à changer le match avec ce soutien. Ils t’obligent à donner plus, à rester plus concentré. L’adversaire ressent cette pression aussi. Il y a cette peur de l’adversaire quand il vient à la Bombonera. C’est très similaire, que ce soit Boca ou Marseille, quand on joue à l’extérieur, en France ou en Europe, il y a partout des supporters de l’OM, c’est incroyable. Ce sont deux clubs qui sont reconnus mondialement. » Leo Balerdi – source : Foot Mercato (20/11/2021)

Je suis toujours en réflexion — Kamara

Interrogé par les journalistes, il a précisé qu’il n’était pas venu pour des raisons personnelles. Rien à voir avec sa prestation face à Galatasaray. Concernant sa prolongation, il a botté en touche en expliquant que cette prolongation de contrat était gérée par ses agents et qu’il ne se concentrait que sur le terrain. Quand il aura pris sa décision il le dira…

« Mon absence de vendredi ne regarde que moi et le club. Je ne fuis pas la presse et ce n’est pas par rapport au match face à Galatasaray. Mes représentants gèrent mon contrat. Ce qui comporte les offres, c’est confidentiel. Je n’ai qu’une chose à faire : me concentrer sur le terrain. Ce que je veux c’est surtout de continuer à travailler, progresser, travailler dans de bonnes conditions et gagner des trophées. Je n’ai toujours pas pris de décisions pour mon avenir. Cet été? C’est passé mais j’ai eu l’impression de ne pas avoir le choix et c’était difficile. C’est du passé, les deux derniers jours et ce n’est pas arrivé qu’à moi dans l’effectif. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (30/11/2021)

#Kamara : « Mon absence de vendredi ne regarde que moi et le club. Je ne fuis pas la presse et ce n’est pas par rapport au match face à Galatasaray » #ConfOM #OM #FCNOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 30, 2021

#Kamara : « Mes représentants gèrent mon contrat. Ce qui comporte les offres, c’est confidentiel. Je n’ai qu’une chose à faire : me concentrer sur le terrain » #ConfOM #OM #FCNOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 30, 2021

#Kamara : « Ce que je veux c’est surtout de continuer à travailler, progresser, travailler dans de bonnes conditions et gagner des trophées » #ConfOM #OM #FCNOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 30, 2021