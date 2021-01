La gueulante d’Eyraud, Sanson pisté par des clubs anglais, Milik : un accord trouvé? Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Ce dimanche au menu : La gueulante d’Eyraud, Sanson pisté par des clubs anglais, Milik : un accord trouvé?

OM : Eyraud a poussé une gueulante après la défaite face à Nîmes et pose un gros ultimatum !

Après la défaite face à Nîmes, Jacques Henri Eyraud s’en serait pris aux joueurs avant l’entraînement de ce dimanche.

Ce dimanche avant l’entraînement au centre Robert Louis Dreyfus, Jacques-Henri Eyraud a parlé aux joueurs de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de RMC Sport, le président du club a poussé une gueulante après la défaite face à Nîmes au Vélodrome.

Il n’aurait pas apprécié l’attitude de ses joueurs et leur aurait posé deux ultimatums : le premier aux joueurs en fin de contrat. Ils doivent aller voir le coach Villas-Boas ainsi que Pablo Longoria pour évoquer leur avenir et surtout leur souhait de rester professionnel jusqu’à la fin de la saison. Si cela n’est pas fait dans les 48h, Eyraud leur laisse la possibilité de quitter l’OM cet hiver.

Il nous a dit que notre match était pathétique, qu’on était pourri gâté — EYRAUD

Le second concerne les joueurs venus de l’étranger qui ne comprennent pas encore le Français. Le président aurait terminé son discours en réclamant à ses joueurs de respecter le maillot de l’OM. Il attendrait une révolte lors des deux matchs en retard, dont celui face à Lens ce mercredi.

« Il nous a dit que notre match était pathétique, qu’on était pourri gâté et qu’on s’est fait marcher dessus par le dernier de Ligue 1, qu’on avait aucune envie. On l’a rarement vu comme ça. Il nous a dit qu’il voulait qu’on respecte ce blason et qu’il allait faire respecter l’institution OM encore plus et que chaque écart disciplinaire de notre part serait fortement sanctionné » Un joueur de l’OM – Source : RMC Sport

💥 Jacques-Henri Eyraud n’a vraiment pas aimé la défaite de son OM face à Nîmes. Dans une colère froide, il a réuni ses joueurs juste avant l’entraînement ce matin. #OMNO — RMC Sport (@RMCsport) January 17, 2021

Mercato : Nouvelle offre de Longoria ! L’OM et Naples proches d’un accord total pour Milik?

Le directeur sportif de Naples s’est exprimé sur le dossier Milik à DAZN. Il affirme que les négociations sont toujours en cours.

Le dossier Arkadiusz Milik serait le plus chaud pour le poste d’attaquant ! Gianluca Di Marzio nous informe ce samedi que les négociations entre les deux clubs sont proches d’aboutir à « un accord total » !

Les Marseillais auraient augmenté leur offre d’1M€ soit 8M€ + 3M€ en bonus. Il ne resterait plus qu’à discuter le pourcentage de Naples en cas de revente de l’attaquant polonais… Le club italien souhaiterait également mettre une clause pour bloquer un retour de Milik en Serie A pendant une durée de 3 ans.

il y a une excellente relation à la fois avec l’OM et avec le joueur — Giuntoli

Le Polonais devrait donc prolonger avec Naples et être prêté dans la foulée à l’OM pour une durée de 18 mois avec une option d’achat obligatoire. Le joueur négocierait avec le club pour trouver un accord. Le directeur sportif du Napoli s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet avant le match face à la Fiorentina ce dimanche après midi.

« Il y a une négociation en cours. Longoria dit qu’il faut de la patience? On verra qui en aura plus . Sérieusement, il y a une excellente relation à la fois avec eux et avec le joueur. Nous évaluons plusieurs choses ensemble » Cristiano Giuntoli – Source : DAZN (17/01/21)

#Napoli | Le parole di Giuntoli e le ultime sulla trattativa con l’Olympique Marsiglia per #Milik https://t.co/qEZWEyQ3ne — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 17, 2021

Mercato OM : Un autre club anglais veut Sanson et propose un milieu argentin en échange !

Morgan Sanson serait dans les petits papiers d’Aston Villa pour ce mercato hivernal. The Sun nous informe ce samedi soir que West Ham est également sur le coup !

Ce samedi, Téléfoot nous informait que Morgan Sanson était dans le short list d’un club anglais dont l’identité n’avait pas fuité. Julien Maynard, journaliste pour TF1 affirmait plus tard dans la journée qu’il s’agissait d’Aston Villa.

La presse anglaise évoquait ensuite une offre de 25 millions d’euros pour le milieu de terrain français… André Villas-Boas n’a d’ailleurs pas fermé la porte à un départ de son numéro 8 en conférence de presse après la défaite face à Nîmes.

LANZINI EN ECHANGE DE SANSON?

The Sun nous informe ce samedi soir que West Ham suit également le dossier Morgan Sanson de près. Les Hammers envisageraient même de proposer un échange à Pablo Longoria, le directeur sportif de l’OM. Manuel Lanzini, milieu de terrain offensif argentin pourrait être dans le deal.

Peu probable en revanche que les Marseillais acceptent cette transaction… La direction de l’OM préfèrerait sûrement récupérer quelques millions de la vente de Morgan Sanson après l’avoir acheté 9 millions d’euros à Montpellier en 2017.