La nouvelle pépite de l’OM « Made in Marseille » !

Étoile montante de l’Olympique de Marseille, Milan Leccese brille par son intelligence de jeu et son travail acharné. Ce pur Marseillais, sélectionné avec l’équipe de France U17, trace son chemin au sein du club phocéen malgré les défis et les attentes.

À bientôt 16 ans, Milan Leccese est déjà considéré comme l’un des futurs visages du football marseillais. Formé à l’OM, ce milieu de terrain technique et élégant incarne l’espoir d’une nouvelle génération prometteuse. Entre une famille au riche héritage sportif et un talent naturel éclatant, Milan poursuit son ascension avec une maturité qui impressionne ses entraîneurs. Le quotidien La Provence lui

« Il est déjà prêt. À lui de suivre le bon chemin« , indique Jérémy Donsimoni dans les colonnes de La Provence qui l’a entraîné au sein de la pouponnière olympienne en U12 et U13. Milan Leccese, jeune talent de l’OM âgé de bientôt 16 ans, s’impose comme l’un des espoirs les plus prometteurs de sa génération. Fils d’une famille marseillaise sportive, ce milieu de terrain technique qui s’impose par sa vista, son intelligence de jeu a su surmonter les doutes liés à son physique frêle et aux attentes parfois pressantes de son entourage. « Il est élégant sur un terrain, confirme Donsimoni. Il était petitou, avait un profil atypique comme il y en a peu dans la région. Techniquement, il était au-dessus. Il marquait des buts importants et, à l’OM, pouvait nous faire gagner des matches, alors qu’on affrontait des adversaires plus âgés d’un an. Je me souviens d’un doublé contre Lyon (3-2) : coup franc et volée en pleine lucarne à chaque fois. »

Milan Leccese la nouvelle pépite de l’OM

Évoluant aujourd’hui avec les U17 Nationaux et sélectionné en équipe de France, Milan impressionne par sa « vista », sa maturité et son travail acharné. Malgré un début difficile et des défis à relever, il a su s’adapter, remportant notamment le tournoi de Sens en 2022, où il a été élu meilleur joueur. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026, il reste humble et déterminé à progresser. Courtisé par des agents et des clubs européens, son entourage et ses entraîneurs appellent à la patience pour lui permettre d’atteindre son plein potentiel, tout en gardant les pieds sur terre. En plus d’être un pur marseillais, il est aujourd’hui l’un des plus grand espoirs de sa génération.