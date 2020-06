La piste Cuisance, la déclaration d’Ajroudi et de Villas-Boas… Les 3 infos OM de ce lundi !

La position du Bayern sur Cuisance, Ajroudi s’exprime sur le projet de rachat et Villas Boas amoureux de Marseille… Les 3 infos OM de ce lundi !

Mercato OM : Le Bayern change d’avis pour Cuisance ?

L’Olympique de Marseille pisterait un jeune espoir français du Bayern Munich. En effet, l’OM se serait renseigné sur la possibilité de se faire prêter Michael Cuisance. Et selon plusieurs médias allemands le Bayern aurait rendu le joueur disponible en prêt…

Le profil de Michael Cuisance serait apprécié par André Villas-Boas et par la direction de l’OM. Le milieu de terrain français entrerait dans les plans de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Le club se serait renseigné quant à la possibilité de se faire prêter le milieu de terrain. Le Bayern Munich aurait alors confirmé la disponibilité du joueur en prêt afin qu’il poursuive sa progression…

Son avenir dans le flou

Titulaire et auteur d’un très beau but lors de la dernière rencontre du Bayern Munich. Michael Cuisance a montré qu’il pouvait avoir sa place dans l’équipe bavaroise. Son coach, Hans-Dieter Flick a d’ailleurs affirmé qu’il aimerait conserver l’espoir français.

Selon les informations de Sky Sports Germany, le Bayern Munich envisagerait de prêter son joueur de 20 ans. Il a été recruté pour un transfert avoisinant les 10 millions d’euros l’été dernier au Borussia Monchengladbach avec qui il a disputé 39 matchs en deux ans. Cuisance n’a pas joué en Ligue 1, lui qui est formé au RC Strasbourg et à l’AS Nancy-Lorraine. Si un prêt se fait il sera surement sans option d’achat…

Vente OM – Ajroudi : « Cela prouve que l’on est bien rentré en période de négociation (avec McCourt) »

Invité dimanche soir sur la radio tunisienne Shems FM, Mohamed Ayachi Ajroudi a confirmé son implication dans le projet de rachat de l’OM. Il affirme que les négociations avec Franck McCourt ont commencé…

Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d’affaires tunisien de 68 ans, a confirmé sur la radio tunisienne Shems FM, que l’opération de rachat de l’OM était lancée. Ce dernier ne veut pas confirmer les montants évoqués par le Figaro.

Le projet de rachat de l’OM est une réalité — Ajroudi

« L’idée n’est pas née du moment mais a pris une année de travail, de planification et de consultations. Les consultations pour acheter l’Olympique de Marseille progressent positivement. Le projet de rachat de l’OM est une réalité. Il y a des gens qui travaillent dur derrière ce projet. On a une équipe qui avance bien et aujourd’hui on y va petit pas par petit pas. (…) Cette déclaration du président marseillais prouve qu’on est bien rentré en période de négociation. Un budget de 700 M€ ? J’évoquerai des montants que lorsque le chèque de rachat sera fait. Dans le cas où un accord serait conclu, je n’assumerai pas le leadership du club. Ce qui est convenu avec mes partenaires, c’est que Mourad Boudjellal soit le président de l’OM tandis que moi je mettrai en œuvre un plan pour le président du conseil d’administration ». Ayachi Ajroudi – source : Shems FM (retranscris par beIN Sports le 29/06/2020)

OM : Villas-Boas fait une nouvelle déclaration d’amour à Marseille…

André Villas-Boas semblait touché par la décision de Dimitri Payet de lisser son salaire sur quatre ans. Le coach l’avait expliqué samedi en conférence de presse. Ce dernier a aussi publié hier une photo de Marseille, affichant son amour pour la ville…

Via son compte Instagram, le coach portugais a publié une photo de la bonne mère. AVB a commenté cette photo de la basilique Notre Dame de la Garde : « J’ai du mal à te décrire Marseille, tellement rare, tellement belle… »

CE QUE TU AS FAIT L’ANNÉE DERNIÈRE C’ÉTAIT EXCEPTIONNEL – Villas-Boas

Le coach portugais a d’ailleurs pris la parole durant quelques minutes samedi. Il a tenu à remercier Dimitri Payet pour ses efforts financiers (baisse de salaire, ndlr).

Ce que tu as fait l’année dernière c’était exceptionnel. C’est bon de savoir que l’on va continuer à profiter de tes qualités sur la durée. Ton effort est considérable. Je suis bien évidemment heureux pour toi, pour l’émotion que tu m’as transmise hier dans mon bureau, et j’espère que nous allons continuer à profiter de tes efforts. Ce que tu as fait l’année dernière c’était exceptionnel. C’est bon de savoir que l’on va continuer à profiter de tes qualités sur la durée. Merci. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse 27/06/2020