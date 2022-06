La réaction de McCourt sur la Vente OM, l’agent de Danilo ouvert la porte à l’OM et Longoria veut se faire prêter un sérial buteur argentin… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi soir : La réaction de McCourt sur la Vente OM, l’agent de Danilo ouvert la porte à l’OM et Longoria veut se faire prêter un sérial buteur argentin

Vente OM : La réaction de McCourt (« sorti de ses gonds »)

Hier soir, le journaliste Romain Molina a révélé de nouvelles informations concernant la vente de l’Olympique de Marseille. L’entourage de Frank McCourt n’a pas tardé a réagir.

Ce jeudi soir, le journaliste indépendant Romain Molina a révélé de nouvelles informations concernant l’avenir de l’Olympique de Marseille. Selon lui des négociations ont bien lieu actuellement pour une vente du club dans les semaines à venir (voir plus bas). L’entourage de Frank McCourt n’a pas tardé a réagir et serait ainsi « sorti de ses gonds » en faisant de nouveau savoir dans la soirée que ceci était faux, que l’Américain serait là pour longtemps, et qu’il envisageait d’éventuelles poursuites judiciaires, indique La Provence. Le quotidien régional précise par ailleurs que Pablo Longoria et le directeur de la stratégie de l’OM, Pablo Iriondo, sont attendus à Boston en début de semaine prochaine pour évoquer l’avenir du club à long terme.

VIDEO / Oui, l’OM est bien en pourparlers pour une vente !https://t.co/1IxXQayfMJ Contrairement au discours officiel, McCourt et ses équipes discutent depuis des mois avec plusieurs groupes. Explication/chronologie d’une saga qui ne diffère pas des autres rachats de club… — Romain Molina (@Romain_Molina) June 2, 2022

Romain Molina affirmais hier soir que des négociations sont en cours pour une vente du club :

« Oui, l’OM est bien en pourparlers pour une vente. McCourt a sondé le marché depuis deux ans. Sa première volonté était de vendre à un autre groupe américain dont je n’ai pas le nom… Il y a ce vieux serpent de mer Saoudien. Il y a un an et demi on leur a proposé le dossier et ils ont regardé. Là il y a une accélération qui s’est pas au printemps dernier.le fond souverain saoudiens est en pourparler avec l’OM pour racheter le club. Je ne sais pas si c’est en négociations exclusives mais ça pourrait se terminer dans le mois . Depuis des mois, des discussions se sont intensifiées. » Source : Romain Molina (journaliste indépendant)

Mercato : L’agent de Danilo ouvre grand la porte à l’OM !



L’agent du milieu de terrain Brésilien Danilo s’est exprimé dans les colonnes du journal La Provence ce vendredi. Il ouvre grand la porte à un transfert de son protégé à l’Olympique de Marseille.

Depuis plusieurs semaines, on évoque l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Danilo, milieu de terrain de 20 ans de Palmeiras. En effet, le journal L’Equipe indiquait que le joueur était l’une des cibles de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria pour ce mercato estival. Capable d’évoluer un peu à tous les postes du milieu, même s’il est plus à l’aise dans un rôle plus défensif, son agent a clairement ouvert la porte un transfert vers l’OM cet été :

« Marseille est un club historique en France, une bonne destination pour les Brésiliens. Luan Peres et Gerson y ont connu une très bonne saison. Nous pensons donc que Marseille serait un bon club en Europe pour Danilo. » Guilherme Momensohn – Source : La Provence

Le journaliste brésilien Jorge Nicola affirmait récemment que Sampaoli fait du recrutement de Danilo sa priorité et l’aurait fait savoir à Pablo Longoria. Des négociations auraient même commencé, mais Palmeiras veut profiter des nombreux clubs intéressés pour obtenir un joli chèque de 30M€…

Le premier journaliste à avoir annoncé Gerson à l’OM, @jorgenicola, indique que Sampaoli a demandé à Longoria de faire de Danilo la priorité. Les négociations ont commencés, mais Palmeiras le vendra pas à moins de 30M car de nombreux grands clubs européens sont dessus. — Glophar (@Glophar) May 18, 2022

Qui est Danilo ? Le journaliste spécialiste du football brésilien Dominique Baillif nous dressait son portrait il y a quelques mois :

« Danilo de Palmeiras a un bon profil pour jouer au milieu, il peut se désaxer coté droit. Il est encore très jeune, il a 20 ans, mais il a montré la saison dernière que malgré son jeune âge il pouvait s’imposer dans un des meilleurs clubs brésiliens. Il a gagné la Copa Libertadores, le mondial des clubs aussi. Il a cette capacité à jouer comme numéro 6 mais à pouvoir se projeter rapidement vers l’avant, il aime bien participer aux actions offensives. Il a même parfois été utilisé en numéro 8. C’est un très bon jeune joueur qui a été sollicité, il est suivi par des clubs européens. Il a prouvé qu’il pouvait assumer ce poste là dans un grand club avec cette capacité à pouvoir très bien défendre comme sentinelle devant la défense, gratter des ballons, être physiquement présent dans les duels. Mais il a aussi une bonne qualité technique pour la relance. Il ne se cache pas. C’est un très gros potentiel dont on parle beaucoup au brésil surtout depuis la saison dernière. On attend un transfert vers l’Europe pour lui. On est encore loin du niveau de Boubacar Kamara qui a montré d’énormes qualités cette saison, mais ça pourrait être un bon remplaçant avec un temps d’adaptation. On l’a vu avec Gerson qui a eu besoin de temps alors qu’il sortait de deux grosses saisons avec Flamengo. Danilo pourrait être une très bonne solution, par contre le transfert ne sera pas donné la clause fixée par Palmeiras est de 50M€, mais ça peut très vite descendre dans des négociations, avec des bonus. Il y a de la concurrence mais ça peut être une belle cible pour Longoria à ce poste là. » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (29/03/2022)

Mercato OM : Longoria veut se faire prêter un serial buteur argentin ?

Pablo Longoria semble préparer un possible départ d’Arek Milik. Le mercato estival pourrait être une nouvelle fois très actif, et le président de l’OM aurait une idée pour récupérer un buteur en grande forme…

Cette saison l’OM s’est appuyé sur Arek Milik et Bamba Dieng pour occuper la pointe de l’attaque, puis sur Cédric Bakambu à partir du mercato hivernal. Les deux premiers ne sont pas certains de rester à Marseille et Longoria est actif pour renforcer ce poste. Mohamed Ali Cho est déjà une première option à ce poste, les noms de Giovanni Simeone, Sékou Mara et Hwang Ui-Jo ont aussi été évoqués…

Longoria aimerait se faire prêter Julian Alvarez ?

Mais Pablo Longoria aurait aussi une autre idée, il pourrait tenter de profiter de l’effectif pléthorique de Pep Guardiola pour se faire prêter un buteur de gros calibre. Car si Manchester City s’est offert récemment Erling Haaland, le club anglais avait déjà recruter Julian Alvarez, la pépite de River Plate. Selon FootMercato, « l’Olympique de Marseille aimerait bien se faire prêter l’international argentin. En quête de renforts, l’écurie présidée par Pablo Longoria voudrait offrir le joyau de l’Albiceleste à son entraîneur, Jorge Sampaoli. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un intérêt et aucune offre n’a été formulée. »

🚨Info : Pablo Longoria 🇪🇸 rêve d’attirer Julian Alvarez 🇦🇷 en prêt. • L’attaquant de 22 ans appartient à Man City. Avec @sebnonda https://t.co/zevds96Q12 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 2, 2022



Ferran Soriano avait déjà confié fin mai que des clubs étaient intéressés pour un prêt : « on a eu plein d’offres pour Julian Alvarez, mais il ne va pas partir. Il va faire la présaison avec nous et je pense qu’il va rester ». A suivre…

Je pense qu’il pourra être titulaire devant Milik — Germain

Avec une passe décisive et un but, il est l’homme du match pour beaucoup d’observateurs du football. Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC, a apprécié la prestation du Sénégalais. Il va plus loin en disant qu’il est le meilleur attaquant marseillais du sprint final !

« Sur le match face à Lorient, Bamba Dieng c’est le taulier. Déjà il n’est pas titulaire, il a la force de caractère de rentrer dans le match, de remplacer Bakambu rapidement blessé. Il est buteur, passeur décisif… Malgré tout, il a cette capacité à se créer des occasions dans un style que finalement on n’a pas trop à l’OM. Une petite info que l’on glissait dans l’After c’est que Sampaoli estimait manquer d’un style direct de profondeur et Dieng apporte cela. C’est le pari qui aurait pu être gagnant à Rotterdam s’il avait concrétisé ne serait-ce qu’une occasion supplémentaire. Le match aurait été tout autre, son bilan en Coupe d’Europe aussi s’il met un autre but sur les trois ou quatre occasions qu’il a aux Pays-Bas. Là pour le coup, il offre un profil différent que n’a pas Milik mais qu’aurait pu avoir un Bakambu à 100% mais on sait qu’il ne l’est pas. Bamba Dieng, je pose la question mais c’est peut-être le meilleur attaquant de l’OM sur ce sprint final. Si on a un Milik qui revient, peut-être que Bamba Dieng, s’il n’a pas de pépin physique, je pense qu’il pourra être titulaire devant Milik. » Florent Germain – Source : After Marseille (09/05/22)