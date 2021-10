La rumeur autour de la vente relancée, Milik plaît à la Serie A, comment Sampaoli a convaincu Guendouzi… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme tous les week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce samedi : La presse italienne relance la vente OM, Milik sur les tablettes de la Serie A, comment Sampaoli a convaincu Guendouzi de venir à Marseille…

La presse italienne remet une pièce dans la Vente OM



D’après Tutto Mercato Web, « une négociation pour l’acquisition de l‘Olympique de Marseille a été mise en place qui a ensuite calée« . D’après le professeur Simon Chadwick qui exerce à Emlyon Business School de Paris le PIF (fond d’investissement d’Arabie Saoudite) qui vient tout juste de racheter Newcastle, pourrait se servir de l’OM et de l’Inter pour créer un groupe de clubs satellites comme l’a fait Manchester City via City Football Group.

Matthias Manteghetti explique pourquoi il a gardé le silence

Sur notre plateau, le journaliste qui a maintenant quitté Canal +, est revenu sur cette folle journée où il avait la vente imminente de l’OM. Il explique notamment comment il a vécu cette série d’événements et pourquoi il n’a pas pu livrer le reste de ses informations….

« Ces informations que j’ai publiées sur Twitter, elles y sont toujours. Pour moi, ça a commencé en mai 2020 avec des premières informations. Je creuse un peu mais pas énormément et j’ai d’autres infos en décembre. Pour moi, tout s’accélère le 3 février, le soir du match face à Lens, coaché par Nasser Larguet. Ce soir-là, je reçois un appel qui me confirme énormément d’informations que j’ai eues et qui m’en ramène d’autres. Et là, je commence à creuser à droite à gauche et tout va dans le sens de ces informations et de cette vente de l’OM. Le 5 février au matin, j’alerte mes supérieurs et ils me font confiance parce que ça faisait sept ans que je travaillais chez Canal + et j’ai toujours donné des informations sur l’OM qui se sont avéré vraies sur les transferts, le capitanat de Steve Mandanda etc… Donc mes informations sont recoupées et ça s’accélère avec notamment la vidéo de Thibaud. On me dit qu’il faut en parler à 17h et en parler le soir-même. Et là, on nous freine un peu. Pas en nous disant que c’est faux mais on me dit qu’il ne faut plus en parler alors que l’on avait annoncé que je serai dans le Late Football Club. Moi on me dit de ne plus en parler et c’est pour ça que je ne l’ai pas fait jusqu’à aujourd’hui. » Matthias Manteghetti – Source : Football Club de Marseille (20/09/21)

La Fiorentina vise Milik ?

Arrivé à l’OM en hiver dernier, Arek Milik a réalisé une belle deuxième partie de saison dernière. Malheureusement pour lui, il s’est blessé et a raté l’Euro avec son pays. Longtemps cité comme partant, le Polonais a continué son aventure sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Mais selon La Nazione, la Fiorentina aurait coché son nom pour le prochain mercato, afin de remplacer Dušan Vlahović qui arrive en fin de contrat à l’issue de la saison.

De retour, Milik se veut confiant pour la suite et a adressé un message pour les supporters :

Nous devons croire davantage en nous — Milik

« C’est bien d’être de retour sur le terrain, mais ce n’était pas suffisant pour gagner… Nous devons revenir pour nous battre davantage, nous devons revenir pour croire davantage en nous-mêmes et continuer à travailler pour que nos fans soient à nouveau heureux. A partir d’aujourd’hui, je ne ferai que ça pour recommencer à marquer et à gagner. Allez OM ! » Arek Milik – Source: twitter (05/10/21)

It’s nice to be back on the pitch, but it wasn’t enough to win … We have to go back to fight more, we have to go back to believe more in ourselves and keep working to make our fans happy again. From today I will do only this to get back to scoring and winning. Allez OM pic.twitter.com/GQr0D2kehQ — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) October 5, 2021

Consultant sur RMC, Jonatan MacHardy n’a pas caché son enthousiasme concernant le retour de Milik avec l’équipe première. Pour lui, il s’agit tout simplement du meilleur numéro 9 du championnat.

« Le meilleur numéro 9 de Ligue 1 revient, cela va changer la face de toute l’équipe » — MacHardy

« Je ne suis pas inquiet pour l’OM, puisqu’ils n’ont qu’un problème et c’est seulement un problème de réalisme. Si on regarde le contenu des matchs, c’est peut-être un chouia moins bon qu’au début de saison, mais les occasions sont toujours là. Durant les premiers matchs, tout rentrait, et là c’est moins le cas (…) Le facteur X de cette équipe est en train de revenir, c’est Arkadiusz Milik et il revient. Pour que le système Sampaoli, il faut un numéro 9 et l’OM a commencé sans numéro 9, même si Dieng a fait le travail, et maintenant tu as le meilleur numéro 9 de Ligue 1 qui revient et cela change la face de toute l’équipe (…) Je suis extrêmement excité par la suite de la saison de l’Olympique de Marseille, laquelle commence vraiment avec ce retour de Arkadiusz Milik » Jonatan MacHardy – Source: RMC (02/10/21)

Mercato OM: Comment Sampaoli a convaincu cette recrue estivale de signer…



Un des meilleurs joueurs de l’OM depuis le début de saison, Mattéo Guendouzi fait le bonheur de Jorge Sampaoli. L’entraineur argentin, lui a même confié le brassard lors de la défaite face à Lille (2-0)…

Prêté par Arsenal avec une option d’achat autour de 10 millions d’euros, Mattéo Guendouzi s’impose déjà comme un titulaire indiscutable dans l’effectif olympien. Alors qu’il était courtisé par d’autres écuries, il a expliqué dans les colonnes de Onze Mondial, l’importance de Sampaoli dans le choix de sa décision finale l’été dernier… :

Il est extraordinaire dans sa manière d’être– Guendouzi

« Quand tu me dis Jorge Sampaoli, le premier mot qui me vient, c’est extraordinaire ! Il est extraordinaire dans sa manière d’être, mais aussi dans sa manière de coacher et dans sa manière de voir le football. Beaucoup de personnes le voient sur le côté, à marcher comme un fou devant son banc. Ils pensent qu’il fait les 1 000 pas sans rien comprendre et qu’il s’énerve tout le temps. En réalité, Sampaoli ne résume pas à ça. Il y a juste à voir notre manière de jouer. Tu as vu comment il a installé sa vision du football ? C’est magnifique. Si tu regardes comment on joue depuis le début de saison, c’est magique. On a réussi de très bons matchs. On est en train de créer une vraie philosophie de jeu avec ce coach. C’est pour ça que ça marche bien. Humainement, j’aime beaucoup sa personne. Avant de signer, il m’a présenté le projet. Il m’a expliqué ce qu’il voulait faire de moi. C’est ce que j’ai aimé dans son discours. Il m’a dit : « Matteo, tu es un très bon joueur, mais avec moi, tu vas progresser et apprendre de nouvelles choses. » Mattéo Guendouzi— Source: Onze Mondial (07/10/21)

Mercato OM : Sanchez finalement de retour au Barça ?



C’est la rumeur farfelue du mercato de ces derniers jours. Au placard du côté de l’Inter Milan, Alexis Sanchez serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille…

La drôle de rumeur mercato est provenu d’Italie la semaine dernière. En effet, d’après les informations de CalcioMercato, l‘Olympique de Marseille serait une possibilité pour Alexis Sanchez, en manque de temps de jeu sur ce début de saison du côté de l’Inter (52 minutes en 3 matches). Mais le FC Séville et le Barca seraient aussi sur le coup…

En effet, d’après Todofichajes, un prêt vers la Catalogne jusqu’à la fin de la saison assorti d’une option d’achat serait dans les tuyaux…

Notre journaliste Nicolas Filhol est sceptique concernant cette rumeur :

Sanchez, pas dans les cordes de l’OM financièrement

« C’est le même genre de rumeur que Vidal. Ancien joueur de Sampaoli, Chilien, il y a des similitudes. Après il a que 32 ans Sanchez, mais comme dirait Kevin Diaz sur RMC, il est plus à son prime. J’y crois pas trop, même s’il joue plus beaucoup, il a encore deux années de contrat, et un gros salaire. Je pense pas que ce soit dans les cordes de l’OM financièrement. Après le profil du Sanchez du Barça, c’était un super joueur. Tu peux difficilement dire non à un joueur comme ça, mais je pense que c’est juste une rumeur. » Nicolas Filhol – Source: FCM