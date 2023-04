La transformation forcée du FC Martigues… pour enfin un second club d’envergure dans la région ?

Alain Nersessian était l’invité de Débat Foot Marseille. Le président du FC Martigues, premier de National 1, a évoqué la professionnalisation de son club, qui joue la montée en Ligue 2 cette saison.

Une saison après sa montée en National 1, le FC Martigues est tout prêt de monter en Ligue 2. Avec 52 points, le club martégal est leader du championnat grâce à sa différence de buts. Le club doit continuer sur cette lancée et se préparer à redevenir un club professionnel, surtout s’il devait y avoir montée en Ligue 2 la saison prochaine. Pour le président du club, Alain Nersessian, il n’y a plus le choix : il faut accélérer la transformation du club !

Franchir les étapes plus vite

« Il faut qu’on soit prêt à devenir professionnel, a commencé Alain Nersessian sur Football Club de Marseille. Si c’est trop tôt, il ne faut pas qu’on joue. C’était trop tôt la saison passée quand on est monté, pourtant on s’y préparait depuis deux ou trois saisons. Effectivement, si on monte en Ligue 2, c’est trop tôt, mais il faudra qu’on franchisse les étapes plus vite. Il faut qu’on se professionnalise. De toute façon même en National, si elle ne devient pas pro la saison prochaine, ce sera la saison d’après. On ne sera pas plus prêt dans un an que cette année. »

C’est une autre dimension

Le président du FC Martigues a poursuivi : « On a le stade, on a quelques aménagements à faire pour être homologué Ligue 2. On a restructuré le club parce qu’on sent bien que c’est une autre dimension, on a déjà franchi un palier entre le National 2 et le National, là c’est encore un autre palier, on est vraiment avec des grands clubs, il y a Bordeaux, Saint-Etienne, Metz, Sochaux. »

Pour enfin avoir, à nouveau, une alternative professionnelle à l’OM dans la région ?

A lire aussi : Lyon – OM : La remarque de Blanc sur le style Tudor