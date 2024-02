Accueil volcanique ? La mise au point sur l’Arabie saoudite et Veretout mais 7 absents face au Shakhtar Donetsk ! Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi: l’accueil du Vélodrome s’annonce volcanique ! La mise au point de Rothen sur l’Arabie saoudite ! Un grand retour, 7 absents dans le groupe face au Shakhtar Donetsk !

OM: l’accueil du Vélodrome s’annonce volcanique !

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille reçoit le Shakhtar Donetsk en Europa League. D’après les informations de L’Equipe, l’accueil des supporters risque d’être chaud !

L’OM vit une saison très compliquée. Les Marseillais vivent leur quatrième expérience avec un coach cette saison en la personne de Jean-Louis Gasset après le départ de Gennaro Gattuso. Le ras le bol du côté des supporters commence à se faire ressentir.

En effet, comme l’explique L’Equipe ce jeudi dans son édition, le Vélodrome risque de gronder. Des banderoles sont prévues pour protester contre l’instabilité actuelle du club et la saison cauchemardesque qui est en train d’être vécue. Les Olympiens ont besoin d’un résultat ce jeudi contre le Shakhtar et ne devront donc être pétrifiés par l’accueil qui se prépare.

Blanco (ou Lopez)

Mbemba Gigot Meite

Clauss Ounahi Kondogbia Merlin

Harit

Ndiaye (ou Moumbagna) Aubameyang

« Pancho m’a parlé du système en 3-5-2. On a regardé les matchs en 4-3-3. J’ai regardé dans laquelle ils se sentent le plus à l’aise. Mais ce qui compte, c’est l’animation, rappelle Gasset devant les journalistes. Si on perd un duel à la dernière minute, ce n’est pas à cause du dispositif. C’est mental, c’est l’agressivité… Le moindre détail est important. Ils s’en rendent compte parce qu’ils sont malheureux d’avoir perdu Gattuso, leur mentor »

Vente OM: la mise au point de Rothen sur l’Arabie saoudite !

Le consultant sur RMC Jérôme Rothen affirme avoir des informations sur l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour l’AS Monaco. Des discussions en cours alors que l’intérêt pour l’OM serait terminé depuis plusieurs années…

Jérôme Rothen affirme que l’AS Monaco pourrait passer aux mains de l’Arabie Saoudite. « Le club est en vente depuis quelques semaines, il y a du lourd qui va arriver derrière et de sources sûres, du côté de la famille princière et du club, il y a eu un rapprochement avec les Saoudiens, des rendez-vous et des échanges entre un des princes saoudiens et le Prince Albert. C’est un prince qui est le numéro 2, derrière la famille royale saoudienne. C’est une grande, grande famille, qui a très envie d’investir en France. Ce qui est sûr c’est qu’il y a eu beaucoup d’échanges ces dernières semaines, des rapprochements parce qu’ils ont aussi investis sur des biens privés qui appartenaient à la famille princière de Monaco. Rien à voir avec le foot. Ces affaires-là ont créé un rapprochement sur le football, le sport et il y a automatiquement de l’intérêt des Saoudiens. On m’a dit aussi qu’il y a eu un intérêt sur l’OM il y a quelques années, mais aujourd’hui il n’y a pas eu de suite. Ça ne veut pas dire qu’ils ne viendront pas, mais pour l’instant ils sont plus intéressés par l’AS Monaco que par l’OM. Mais il reste plein de détails à régler. La banque d’affaires (en charge de la vente de l’AS Monaco) a trois offres sur la table, mais c’est du côté des Russes. »

Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a évoqué la fameuse vente OM en expliquant que l’AS était surtout en discussion avec Monaco. « Une il faut arrêter de rêver avec l’Arabie Saoudite, s’ils avaient dû venir ils l’auraient fait bien avant. On sortira dans quelques semaines certainement un autre dossier. L’Arabie Saoudite est sur l’AS Monaco et ça a l’air de bien avancer. Un projet à 2025 ? Oui, et celle-là, elle ne vient pas de n’importe où. »

Le média les Échos confirmait en janvier dernier l’intention de Dmitri Rybolovlev de céder l’ASM via un porte-parole du milliardaire russe. «Suite à la réception d’un intérêt non sollicité, l’actionnaire majoritaire de l’AS Monaco a décidé d’initier une procédure afin d’explorer des alternatives stratégiques pour sa participation dans le club. L’actionnaire majoritaire a fait appel aux services du Groupe Raine qui agira comme conseiller financier exclusif dans ce dossier. Aucune garantie n’est donnée quant à la conclusion d’une transaction impliquant le club à l’issue de cet examen stratégique, et, pour l’heure, nous ne comptons pas faire d’autres commentaires sur ce sujet.»

Sur le plateau de DFM, Eric Di Meco a directement interpellé l’actionnaire majoritaire de l’OM sur l’avenir du club. « Il y en a un qui échappe à la critique et que l’on ne voit plus depuis un moment c’est l’actionnaire. Qu’est ce qu’il veut faire avec le club ? McCourt a un club qui a perdu de la valeur sportive et financière, avec une partie des dirigeants qui sont partis en courant il y a 6 mois, avec une équipe qui risque de ne pas faire la coupe d’Europe et toi tu ne viens plus. C’est quoi, tu veux faire quoi ? On parle d’une vente, mais mets-le en vente le club. Tu as mal calculé le coup car tu viens du sport américain, ce n’est pas ta culture. Tu perds de l’argent, arrêtes l’hémorragie et en pus ça ne t’intéresse plus, tu ne viens plus. Je me dis que Longoria ne comprend peut-être plus le projet de son actionnaire. On lui a dis de baisser les couts, mais il n’y a rien qui va. Qu’est-ce que vous voulez faire Monsieur McCourt, dites-nous car on ne comprend plus et ça nous rend malheureux. Ça va faire 8 ans qu’il est là, ça va vite. La question c’est toujours la même, qu’est-ce qu’il veut faire ? »

Notre invité, Eric Di Meco, notre consultant Jean Charles de Bono mais aussi nos journalistes Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane était sur le plateau. Au menu : le décrassage de Brest – OM (1-0), la crise au club, le départ de Gattuso, qui pour le remplacer ? Vers une vente du club ?

OM: un grand retour, 7 absents dans le groupe face au Shakhtar Donetsk !

L’OM va affronter ce soir le Shakhtar Donetsk dans le cadre du barrage retour de Ligue Europa à Hambourg. Jean Louis Gasset doit encore se passer de plusieurs éléments mais il peut compter sur le retour de Jordan Veretout !

Rongier, Nadir et Murillo sont blessés. Balerdi est suspendu pour ce match, de plus, Gueye, Onana et Garcia ne sont pas qualifiés pour cette compétition. Le nouveau coach de l’OM peut par contre compter sur les retours de Jordan Veretout et Pau Lopez. Seuls deux jeunes Simon et Soglo sont dans le groupe.

Veretout dans le groupe, Balerdi suspendu, Murillo encore trop juste !