L’aide de la LFP, porte de sortie pour Mitroglou et Zubizarreta s’exprime sur le mercato… Les 3 infos OM de ce mercredi !

La LFP peut aider les clubs français, Mitroglou intéresse son ancien club et Zubizarreta parle du mercato… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Mercato : La LFP offre une bouffée d’oxygène (inespérée) pour l’OM ?

Déjà dans le rouge financièrement avant la crise lié à la pandémie du Coronavirus, l’OM est au plus mal. La Ligue pourrait filer un coup de pousse aux clubs français…

Suite à la décision du gouvernement de ne pas autoriser de compétitions sportives avant le mois de septembre (peut être à huis clos en août), le club olympien ne va probablement pas toucher l’intégralité des droits TV ainsi que les recettes billetterie des 10 derniers matches de Ligue 1 de la saison 2019/2020. Un manque à gagner qui ne va pas arranger la situation. Cependant, la LFP planche sur des solutions pour aider les clubs de Ligue 1 et pourrait ainsi aider l’OM..

Les créances des transferts entre clubs français rachetées ?

Selon l’Equipe, l’une des pistes de financement étudiées depuis plusieurs jours serait le rachat des créances des transferts entre clubs français. « Le rachat de créances de transferts consisterait à ce qu’un organisme financier (banques ou fonds d’investissement) rachète immédiatement les différentes créances sur les transferts franco-français estimées à ce jour à 117 millions d’euros, selon la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG). » Pour l’OM cela concernerait le transfert de Valentin Rongier (Nantes) et surement les traites encore existantes de celui de Valère Germain (Monaco), voire celui de Morgan Sanson (MHSC)…

Mercato OM : Une porte de sortie pour Mitroglou ?

A moins d’un nouveau coup de théâtre, la saison en cours de Ligue 1 ne reprendra pas. Le club phocéen va désormais devoir préparer la saison prochaine. Prêté l’an dernier au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou va revenir à Marseille. Il aurait toutefois une nouvelle porte de sortie…

A un an du terme de son contrat avec l’Olympique de Marseille Kostas Mitroglou (32 ans) est certainement le plus gros flop de l’ère mcCourt sur le marché des transferts. Prêté la saison dernière au PSV Eindhoven, va-t-il rejouer avec le club marseillais ?

Selon les informations du média grec Agona Sport, le buteur grec aurait une porte de sortie. Son ancien club, l’Olympiakos serait toujours intéressé par un retour de l’attaquant olympien. Il évoque ainsi deux scénarios possibles : Un transfert dès cet été ou au mois de janvier pour un tarif encore plus dérisoire…

Le chiffre : 3

C’est le nombre de buts inscrits par Konstantinos Mitroglou cette saison en championnat avec le PSV Eindhoven. Il a disputé seulement 13 matchs.

Dernièrement le groupe Opta Jean, donnait une statistique étonnante. Sous les couleurs de l’OM Kostas a inscrit un but toutes les 121 minutes ! Soit le meilleur ratio pour un joueur de l’OM à minimum 10 buts au 21e siècle !

121 – Kostas Mitroglou a inscrit un but toutes les 121 minutes avec Marseille en Ligue 1, meilleur ratio pour un joueur de l’OM à minimum 10 buts au 21e siècle. GOAT ? #AskOptaJean https://t.co/Ev4TZMmPSI — Optajean (@OptaJean) April 22, 2020

OM : Zubizarreta parle des incertitudes autour du mercato (avec moins d’argent)

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille Andoni Zubizarreta s’est exprimé sur le prochain Mercato suite à l’annonce de l’arrêt de la saison de Ligue 1.

Sur les ondes de Catalunya Radio le directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta, a évoqué la préparation de la saison prochaine et le mercato à venir (propos retranscrit pas le traducteur Nicolas Faure)

« ‘Personne ne sait comment va être le mercato ni ses dates. Il y aura peut-être des équipes qui joueront encore. Comme le PSG qualifié pour les 1/4 de LdC. L’UEFA a parlé d’août, donc à voir comment ça va se passer aussi pour eux. (…) On ne sait pas comment sera le mercato. Il y a moins de rentrées d’argent. Par ex, on n’aura pas les droits TV complets. Ça aura de l’influence. La situation du marché est très incertaine. Elle est totalement nouvelle’ (…) il faudra peut-être prolonger certains contrats. Il y a beaucoup de questions. On a l’impression que dans le foot tout tourne autour du mercato. On dirait qu’il est ouvert du 1er janvier au 31 décembre ! On devrait peut-être tous se remettre en question sur ce point Les choses retrouveront petit à petit leurs cours suivant la façon de faire de chaque club. Mais il est clair que ce qui arrive sera clairement un monde de « moins » que de « plus » (sur le marché) ». Andoni Zubizarreta – Source : Catalunya Radio

« il faudra peut-être prolonger certains contrats. Il y a beaucoup de questions. On a l’impression que dans le foot tout tourne autour du mercato. On dirait qu’il est ouvert du 1er janvier au 31 décembre ! On devrait peut-être tous se remettre en question sur ce point » #OM — Nico Faure (@Nicommentator) April 29, 2020