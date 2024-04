L’Arabie Saoudite ne veut plus entendre parler d’un rachat de club ? L’OM ne lâche pas cet attaquant et il explique son choix de venir à Marseille ! Les 3 infos OM de ce lundi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : Le fond d’investissement d’Arabie Saoudite ne veut plus entendre parler d’un rachat de club ? L’OM ne lâche pas cet attaquant ? Il explique son choix de venir à Marseille !

Le fond d’investissement d’Arabie Saoudite ne veut plus entendre parler d’un rachat de club ?

Les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille gravite toujours autour du club depuis plusieurs années. A priori le PIF ne serait pas du tout dans une logique de rachat de club…

Le fameux PIF ne rachètera pas l’OM si l’on en croit le très sérieux média italien Calzio e Finanza. « Le fonds souverain saoudien semble désormais modifier son approche du monde du football. Après des années de dépenses et d’investissements exorbitants, le PIF serait à la recherche d’investisseurs privés, spécifiquement locaux, intéressés à entrer dans le capital des quatre équipes qu’il possède dans son pays, dont le club d’Al-Nassr où évolue Cristiano Ronaldo. À tel point qu’il abandonnerait même l’idée de racheter un cinquième club de la Saudi Pro League, comme Al-Ittifaq. »

Pas de rachat de club par le PIF ?

Georges Malbrunot, auteur d’un livre sur Mohamed Ben Salmane, donne l’un des raisons pour laquelle ce n’est pas encore bouclé ! L’Olympique de Marseille est toujours sous la propriété de Frank McCourt malgré les rumeurs persistances sur un probable rachat de la part de l’Arabie Saoudite. Georges Malbrunot, spécialiste du Moyen-Orient et Grand Reporter pour Le Figaro explique dans son dernier ouvrage « MBS Confidentiel » que le fameux « PIF » attend un signe de l’homme d’affaires américains avant de démarrer des négociations.

« On discutera pour racheter l’OM le jour ou le propriétaire sortira un mandat de vente et non pas des pseudo-intermédiaires qui se croient mandatés », aurait glissé le Pif au spécialiste. Cependant, McCourt ne semble pas déterminé à vouloir vendre le club de sitôt.

Comment Karim Benzema irrite ses hôtes saoudiens? Mohamed Ben Salmane rachètera-t-il l’OM? A lire dans MBS Confidentiel, qui vient de paraître chez Michel Lafon. pic.twitter.com/cz3RYkh2Tc — Georges Malbrunot (@Malbrunot) April 9, 2024

Ce sont des rumeurs ! Ce récit extérieur de déstabilisation

Interrogé par le média AS sur la vente OM, Pablo Longoria a été clair. « Ce sont des rumeurs. Elles font partie de ce récit extérieur de déstabilisation. » Le président de l’OM a aussi évoqué l’absence de titre au club olympien. « C’est un objectif, mais pour atteindre l’objectif, vous avez toujours besoin du chemin, de la méthodologie et de la procédure pour atteindre votre objectif. Je crois que le chemin est marqué par une stabilité qui définit un modèle de jeu bien défini. Nous sommes en train de codifier le type de modèle de football que nous voulons. » La stabilité n’a pas forcément était la base de sa politique depuis son arrivée…

L’OM ne lâche pas cet attaquant ?

Pablo Longoria aurait coché le nom de Dario Osorio. L’international chilien serait encore surveillé de près par des recruteurs de l’OM, l’ailier ne sera pas bradé cet été…

Selon les informations du compte insider Danish Scout, l’OM fait partie des clubs très intéressés par le jeune talent Dario Osorio. Mais le club olympien n’est pas seul sur le coup car Chelsea, West Ham, Monaco, Stuttgart, Wolfsburg ainsi que l’Ajax Amsterdam suivent aussi l’ailier droit chilien de 20 ans. Osorio a été recruté par Midtjylland pour 5 millions d’euros en provenance du Club Universidad de Chile il y a tout juste un an, le club danois attendait au moins 10M€ pour laisser filer le joueur cet été. L’international chilien a marqué 5 buts en 14 matches cette saison…

Pierre Gerbeaud a plus entendu parlé d’un intérêt des clubs anglais ou italiens : « J’ai vu jouer Dario Osorio lors du sud americano avec le Chili, c’est peut être l’effet Julio Enciso qui fait parler de lui à Brighton. Le clubs de Premier League vont peut être encore plus tenter leur chance dans les championnats chilien ou paraguayens. Osorio semble surtout être suivi par des clubs de Premier League et italiens que par l’OM. »

La pire chose à faire c’est de l’appeler le nouveau Alexis Sanchez

« Pour revenir au joueur, la pire chose à faire c’est de l’appeler le nouveau Alexis Sanchez ou même de le comparer à l’attaquant de l’OM. C’est un joueur plutôt diffèrent sur certains aspects et sur ses qualités. Sa première qualité, c’est sa capacité à éliminer par le contrôle de balle. Sur ses prises de balle il arrive à éliminer ses adversaires, il n’a pas forcément besoin de dribbler. Il est ami avec le ballon, il va vite, il est très véloce. Osorio est un joueur de un contre un, un joueur déséquilibrant, déstabilisant. Il peut joueur derrière un attaquant aussi bien à gauche qu’à droite. C’est un pur gaucher. Osorio a aussi une belle frappe de balle, il a nettoyé des lucarnes. » nous explique le journaliste qui vit en Colombie.

Osorio a le profil du joueur qui peut faire lever le Vélodrome sur un geste ou une action

Enfin, notre confrère s’interroge sur sa capacité à enchainer les courses, mais se montre rassurant sur son adaptation à la ferveur marseillaise : « Pour les incertitudes, il faut voir s’il est capable de répéter les efforts, est ce qu’il peut faire un gros pressing ? C’est une question que l’on peut avoir. Par contre, si l’OM le recrute et qu’Alexis Sanchez est là, c’est vraiment très positif pour son intégration. Il n’est pas dans un club chilien lambda, c’est la U de Chile, un club ou il y a une énorme pression. Ce n’est pas Colo Colo mais c’est un club ou il y énormément de supporters, que Sampaoli a entrainé. Il y a des similitudes avec l’OM. Il ne fera pas des déclarations comme Vitinha sur l’habitude de jouer devant peu de supporters… Il a le profil du joueur qui peut faire lever le Vélodrome sur un geste ou une action. »

Il explique son choix de venir à Marseille !

Alors que la saison de l’OM est bien compliqué avec déjà 3 entraineurs et une 9e place en Ligue 1, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia a expliqué pourquoi il a décidé de rejoindre Marseille l’été dernier.

Interrogé par le Canal Football Club, Geoffrey Kondogbia a commenté expliqué sa décision de rejoindre l’OM lors du dernier mercato estival. « Je sortais de quatre, cinq mois où j’avais un petit peu moins de temps de jeu, et je voulais retrouver quelque chose qui bouillonne en moi, quelque chose qui me redonne cette envie tous les matins de donner le meilleur de moi-même, cette exigence-là, et je savais que j’allais la retrouver ici, parce que je ne voulais pas m’endormir. (…) Porter le brassard, ça a été un honneur, une grande fierté. D’autant plus que c’était la première année de ma venue. C’est une responsabilité que je prends tous les jours, parce que ça me permet de rester en vie ».

Je voulais retrouver quelque chose qui bouillonne en moi… cette exigence-là, et je savais que j’allais la retrouver ici

L’OM s’est incliné 2-1 face au Benfica, mais le but d’Aubameyang, les marseillais peuvent encore espérer une qualification avec un seul but de retard avant le retour au Vélodrome. Geoffrey Kondogbia a réagit au micro de Canal+ Foot après ce match.

Le milieu de terrain s’est dit moyennement satisfait aprés cette défaite 2-1 de l’OM face au Benfica. « On va pas se mentir malgré la défaite cela reste un résultat plutôt positif avec le retour à la maison, on ressort moyennement satisfait malgré la défaite. Ils sont toujours très habiles techniquement, on a essayé de mettre de l’intensité mais on n’a pas réussi a exploiter nos occasions. La seconde mi-temps a été mieux. Merlin on ne sait pas trop il faut attendre les examens, mais il souffrait beaucoup. »