L’augmentation de capital de 132M€ de l’OM, Thauvin « fier » d’avoir passé ce cap important en Ligue 1 et se fixe un objectif, vente OM… Les 3 infos de ce mercredi

Finances OM : Augmentation de capital de 132M€ !

L’Olympique de Marseille a procédé le 14 octobre 2020 à une augmentation de capital significative ! Les actionnaires ont procédé à une augmentation de 132M€ du capital de la société. FCM base cette information sur le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire déposé au greffe du tribunal de commerce de Marseille.

Après avoir constaté que le capital de la société Olympique de Marseille était intégralement libéré, l’Assemblée a ainsi décidé « de procéder à une augmentation de captal de la Société en numéraire d’un montant de 132 128 683,08 euros », peut-on ainsi lire sur le document officiel.

Pour rappel le club marseillais avait déjà procédé à une telle opération en 2018. Les actionnaires avaient ainsi effectué à une augmentation de 28M€ du capital et avaient en tout et pour tout, injecté 76 309 613,76 € dans la société.

OM : Thauvin, « fier » d’avoir passé ce cap important en Ligue 1, se fixe un objectif !

Alors que l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 1-0 à Strasbourg, Florian Thauvin a fêté son 200e match de Ligue 1 sous le maillot bleu et blanc. Un cap important qu’il est « fier » d’avoir passé. Cette saison l’ailier français a inscrit 3 buts et 5 passes décisives en Ligue 1.

« C’est une fierté, c’est ma huitième saison à l’OM. Un club qui me tient à cœur comme tout le monde le sait. Bien souvent, dans sa carrière, on est occupé par l’enchaînement des matches et des entraînements. On ne se rend pas toujours compte des choses qui se passent. Un jour, on lève la tête et on se rend compte qu’on a disputé 200 matches. Je suis très heureux d’avoir joué autant de matches avec l’OM, avoir marqué autant de buts, en espérant que ça continue. Ce qui est important pour moi, c’est d’être décisif pour l’équipe. J’aimerai gagner un trophée, ça me tient à cœur »

Florian Thauvin – Source : OM (18/11/2020)

Vente OM : « McCourt aimerait se séparer du club » dixit Molina

Le dossier Vente OM va-t-il encore vampiriser l’actualité du club olympien? Alors que l’Olympique de Marseille connaît une période délicate associée à une humiliation en Ligue des champions, le club serait toujours en quête d’un nouvel acquéreur. La rumeur a été relancée par le journaliste Romain Molina…

Selon cette même source la moitié des clubs de Ligue 1 seraient également en vente. Du côté de Marseille les intérêts ne sont pas nouveaux, mais le boss américain a toujours nié sa volonté de vendre. Alors que Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi, l’homme d’affaires franco-tunisien, ont essuyé un refus l’été dernier, le fantasme concerne le rachat de l’Olympique de Marseille par un fond venue d’Arabie Saoudite. L’échec du rachat de Newcastle il y a quelques mois ne fait que renforcer cette théorie qui n’a jamais été confirmée par l’Arabie Saoudite. A suivre…

« Aujourd’hui, il y a plein de clubs qui veulent vendre. Saint-Étienne et Nantes cherchent un actionnaire minoritaire, Nancy est en vente depuis des années, McCourt aimerait se séparer de l’OM. Aujourd’hui, la moitié des clubs pros sont sur le marché… »

Romain Molina – Source : WebGirondins (17/11/2020)