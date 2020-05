L’avenir d’Alvaro, un point de chute pour Mitroglou, Bouna Sarr affole l’Europe… Les infos et rumeurs mercato de cette semaine !

Chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato qui ont animé la semaine OM ! Au menu ce dimanche : l’avenir d’Alvaro, un point de chute pour Mitroglou et Bouna Sarr affole l’Europe !

Mercato OM : Alvaro veut rester mais…

Interrogé par un média espagnol, Alvaro Gonzalez a avoué qu’il souhaitait rester à Marseille mais la situation actuelle pousse le club à négocier avec Villareal !

Arrivé en prêt de Villareal, Alvaro Gonzalez s’est tout de suite acclimater au jeu du championnat français. Le défenseur central espagnol est devenu un titulaire indiscutable d’André Villas-Boas. Il a d’ailleurs répété à de nombreuses reprises qu’il désirait devenir officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille.

Je voudrais jouer la Ligue des champions avec l’OM — ALVARO

Cependant, dans un entretien accordé à Tiempo de Juego, un média espagnol, Alvaro a confirmé que l’OM doit négocier avec Villareal vu que le saison n’est pas terminée. Le joueur, lui, veut rester à Marseille afin de jouer la Ligue des Champions sous le maillot bleu et blanc.

» Nous attendons des négociations avec Villarreal. Tout a été fait pour le faire, mais lorsque la saison n’est pas terminée, nous devons négocier avec eux. Je voudrais jouer la Ligue des champions avec l’Olympique de Marseille »

Alvaro Gonzalez – Source : Tiempo de Juego

Mercato OM : Une porte de sortie pour Mitroglou ?

A moins d’un nouveau coup de théâtre, la saison en cours de Ligue 1 ne reprendra pas. Le club phocéen va désormais devoir préparer la saison prochaine. Prêté l’an dernier au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou va revenir à Marseille. Il aurait toutefois une nouvelle porte de sortie…

A un an du terme de son contrat avec l’Olympique de Marseille Kostas Mitroglou (32 ans) est certainement le plus gros flop de l’ère mcCourt sur le marché des transferts. Prêté la saison dernière au PSV Eindhoven, va-t-il rejouer avec le club marseillais ?

Selon les informations du média grec Agona Sport, le buteur grec aurait une porte de sortie. Son ancien club, l’Olympiakos serait toujours intéressé par un retour de l’attaquant olympien. Il évoque ainsi deux scénarios possibles : Un transfert dès cet été ou au mois de janvier pour un tarif encore plus dérisoire…

Le chiffre : 3

C’est le nombre de buts inscrits par Konstantinos Mitroglou cette saison en championnat avec le PSV Eindhoven. Il a disputé seulement 13 matchs.

Dernièrement le groupe Opta Jean, donnait une statistique étonnante. Sous les couleurs de l’OM Kostas a inscrit un but toutes les 121 minutes ! Soit le meilleur ratio pour un joueur de l’OM à minimum 10 buts au 21e siècle !

121 – Kostas Mitroglou a inscrit un but toutes les 121 minutes avec Marseille en Ligue 1, meilleur ratio pour un joueur de l’OM à minimum 10 buts au 21e siècle. GOAT ? #AskOptaJean https://t.co/Ev4TZMmPSI — Optajean (@OptaJean) April 22, 2020

OM Mercato : 6 clubs sur un chouchou de Villas-Boas ?

Il a un énorme volume de course et souvent à haute intensité. Bouna Sarr s’est imposé à l’OM et a totalement convaincu André Villas-Boas. L’ancien messin est dans le viseur de plusieurs clubs…

Selon l’Equipe, Bouna Sarr a la cote. Alors qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2022, le latéral droit se sent bien à l’OM et comme beaucoup d’autres il aimerait rester à Marseille avec la possibilité de disputer la Ligue des Champions. Au moins 6 clubs seraient sur le coup. Le FC Séville serait le club le plus chaud sur le dossier, mais Everton, West Ham, M’gladbach ou encore Wolfsbourg seraient aussi sur le coup. Enfin, l’Atlético Madrid aurait également pris des renseignements à son sujet. AVB ne devrait pas être enclin à le voir partir cet été…

Le coach portugais avait encensé son latéral droit en faisant un potentiel capitaine pour la saison prochaine…

Sarr fait un travail irréprochable — Villas-Boas

« J’étais très content de lui donner le brassard l’autre jour, je trouve que c’est un leader, un leader calme, méritant par les efforts et son comportement. Si je ne me trompe pas, c’est le joueur le plus utilisé cette saison, aux deux postes. Il y a une relation de franchise entre nous deux. (…) Je l’apprécie beaucoup, il fait un travail irréprochable, il est charismatique dans le vestiaire. Je lui fais confiance pour la fin de la saison, il peut avoir une importance encore plus grande la saison prochaine, comme un des capitaines pourquoi pas…» André Villas-Boas – source : Conférence de presse