L’avis d’un spécialiste sur une possible faillite, un déficit important, et Payet meilleur passeur de L1… Les 3 infos OM de ce mardi !

Un spécialiste rassure les marseillais, un déficit de 50M enregistré et Payet au top niveau en Ligue 1… Les 3 infos OM de ce mardi !

L’OM peut-il faire faillite ? La réponse d’un spécialiste !

Hier l’Equipe se montrait inquiétant concernant la situation financière de l’OM. La Provence évoquait même une possible perte de 110M€ si la saison de Ligue 1 ne reprend pas…

Si l’OM est en réelle difficulté financière et que la crise liée au Coronavirus n’arrange rien, le risque d’une faillite n’existe pas pour l’économiste Pierre Rondeau. Ce dernier l’a expliqué dans l’After sur RMC…

L’OM, par exemple, ne pourra jamais faire faillite — Rondeau

« Les clubs restent des marques à part entière, et si certains devaient appeler à l’aide, il y aura toujours des investisseurs pour les rassurer. L’OM, par exemple, ne pourra jamais faire faillite. Sa situation actuelle est très préoccupante, c’est vrai, avec un déficit et une masse salariale très importants ajoutés à la crise du coronavirus. Mais il n’y aura pas de faillite financière, plutôt des obligations d’économies en réduisant le budget et en vendant des joueurs ». Pierre Rondeau – source : RMC

[Info FCM] : 50M€ de déficit enregistré sur le premier semestre, 47M€ de recettes en danger ?

Comme l’ensemble du monde du football, l’Olympique de Marseille va être impacté financièrement par la crise du coronavirus. Mais à quelle échelle ? Voici certains chiffres officiels qui pourraient vous aider à quantifier le futur manque à gagner…

Tous les chiffres présentés dans cet article sont tirés des comptes intermédiaires (arrêtés au 31 décembre 2019) de l’Olympique de Marseille déposés au greffe du tribunal de commerce de Marseille.

Il est tout d’abord intéressant de noter que, à mi-saison, le club marseillais accusait déjà un déficit de 50M€ pour l’exercice 2019/20. Pour le dire simplement, l’OM avait dépensé 50M€ de plus que ce qu’il avait engrangé sur la période. Les charges de personnel semblent notamment avoir subi une nette augmentation par rapport à l’année précédente (+12,5M€).

23,7M€ de droits TV en danger ?

Plus en détails, voici comment se décomposent les rentrées d’argent du club sur le premier semestre de la saison 2019/20. 18,5M€ sur la billetterie, 27,4M€ de droits TV soit les chiffres annoncés hier par La Provence.

Pour le second semestre, l’OM avait planifié 46,7M€ de paiements divers.

23,7M€ en ce qui concerne les droits TV (en tablant sur une seconde place finale au classement) et un peu plus de 11M€ concernant les services d’hospitalité (prestations au stade) qui pourraient être remis en cause, au moins en partie, par la crise actuelle…

Étant donné l’incertitude concernant la situation sanitaire du pays (et la reprise ou non des compétitions), le futur financier du club est donc inquiétant à court terme. Surtout que son présent n’était déjà guère reluisant…

OM : Payet, roi de la passe décisive !

Dimitri Payet aime faire des passes et l’a toujours affirmé. Les chiffres parlent pour lui comme le montre Opta…

Dimitri Payet en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07) :

91 passes décisives – 31 de plus que tout autre joueur

959 dernières passes avant un tir – 308 de plus que tout autre joueur