Le classement de L1, Benedetto hors de forme, et des incidents à la sortie du stade à Bordeaux… Les 3 infos OM de ce lundi !

Rennes se rapproche des marseillais, Benedetto pas à 100%, et des incidents pour les supporters olympiens à la sortie du stade… Les 3 infos OM de ce lundi !

Ligue 1 : Rennes se rapproche de l’OM, pas Lyon…

La 22e journée de Ligue s’est terminé par un triste 0-0 entre Bordeaux et l’OM. Avec ce point ramené de Gironde, les olympiens se retrouvent avec seulement 3 petits points d’avance sur Rennes (3e).

Vendredi, Rennes a arraché un précieux succès face à Nantes (en marquant 2 buts dans les arrêts de jeu), ce qui permet aux bretons de revenir à 3 points du second, l’OM. Les marseillais peuvent se rassurer (comptablement, car dans le jeu ce n’est pas le cas), en se disant qu’ils ont par contre pris un point sur des équipes comme Lyon, Monaco, Nantes ou Montpellier. Lille revient à 9 points de l’OM et 6 du podium. Lyon fait une mauvaise opération, 6e, les hommes de Rudi Garcia sont à 8 points du podium, 11 de Marseille…

Lors de la prochaine journée, l’OM ira à Saint-Etienne, qui a perdu 3-1 face à Metz ce we, la veille Lille recevra Rennes.

Classement Ligue 1 après 22 journées Pts J. G. N. P. p. c. +/- 1 Paris-SG 55 22 18 1 3 57 14 +43 2 Marseille 43 22 12 7 3 30 21 +9 3 Rennes 40 22 12 4 6 29 21 +8 4 Lille 34 22 10 4 8 26 25 +1 5 Montpellier 33 22 9 6 7 30 26 +4 6 Lyon 32 22 9 5 8 35 21 +14 7 Reims 32 22 8 8 6 21 15 +6 8 Nice 32 22 9 5 8 32 30 +2 9 Nantes 32 22 10 2 10 21 22 -1 10 Bordeaux 30 22 8 6 8 30 24 +6 11 Strasbourg 30 22 9 3 10 27 28 -1 12 Angers 30 22 8 6 8 24 29 -5 13 Monaco 29 22 8 5 9 37 39 -2 14 Brest 28 22 7 7 8 28 30 -2 15 Saint-Étienne 28 22 8 4 10 25 35 -10 16 Metz 26 22 6 8 8 22 29 -7 17 Dijon 24 22 6 6 10 19 24 -5 18 Amiens 19 22 4 7 11 24 41 -17 19 Nîmes 18 22 4 6 12 19 36 -17 20 Toulouse 13 22 3 4 15 21 47 -26

OM – Villas-Boas l’avoue : « on a pris le risque avec Benedetto… »

L’OM a été incapable de marquer un but lors des deux derniers matches de Ligue 1. L’attaque a été muette face à Bordeaux dimanche soir. Benedetto est pointé du doigt, cependant l’argentin n’est pas à 100% dixit son coach.

Après le nul 0-0 concédé à Bordeaux, André Villas-Boas a tenté de défense Dario Benedetto dimanche soir en conférence de presse. Le coach portugais sait que son buteur est dans une mauvaise passe mais il tient à rappeler que ce dernier était blessé et qu’il n’est pas encore à 100%.

Benedetto n’était pas encore à 100 %… — Villas-Boas

« Avec la victoire à Rennes, ça fait combien de points ? Cinq points sur les trois derniers matches. Ça dépend comment on veut regarder les choses, de manière négative ou positive. Benedetto n’a pas eu des appuis en première mi-temps, on a joué plusieurs longs ballons. Il n’était pas encore à 100 % mais on a pris le risque avec lui. Il cherche son but qui peut lui donner plus de confiance. » André Villas-Boas – L’Equipe

Bordeaux – OM : Sortie très difficile pour les supporters marseillais ?

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est déplacé à Bordeaux. Les supporters marseillais présents au stade n’auraient pas eu une sortie aisée…

L’Olympique de Marseille s’est déplacé ce dimanche à Bordeaux pour affronter les joueurs de Paulo Sousa. La rencontre s’est soldée par un score de 0-0, laissant la série d’invincibilité des Bordelais intacte depuis 43 ans.

Les supporters marseillais gazés à la sortie du Stade…

400 supporters de l’OM étaient présents au Matmut Atlantique ce dimanche. Le déplacement était encadré, comme le sera celui de l’ASSE ce mercredi. A la sortie du stade, quelques supporters marseillais auraient été interpellés par les forces de l’ordre.

Des tensions auraient donc éclatés comme le montre cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Gaz lacrymogène et encerclement des supporters… Les Marseillais auraient passé un mauvais moment à la sortie du stade bordelais ce dimanche soir.