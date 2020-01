Le classement de Ligue 1, réunion AVB/Eyraud, et une piste en attaque qui s’éloigne… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Rennes se rapproche des marseillais au classement, RDV Eyraud/Villas-Boas imminent et la piste Mendoza s’éloigne… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Ligue 1 : Le PSG s’envole, Rennes se rapproche de l’OM… le point sur le classement !

Mercredi soir, trois matches en retard de Ligue 1 se sont joués. Le PSG a rectifié le tir face à Monaco, Rennes s’est imposé à Nîmes et Amiens et Reims ont fait match nul. Quels sont les conséquences au classement de Ligue 1 ?

Avec sa victoire 4-1 face à Monaco, le PSG met les choses au clair (suite au 3-3 du weekend dernier) et prend 8 points d’avance sur l’OM. Rennes fait oublier sa défaite face aux Marseillais et revient à 5 points du second. Pour autant, le club olympien a clairement une marge sur le 4e, Nantes (9 points d’avance). Lyon et Monaco pointent à 12 points des marseillais…

Position Club Pts J G N P Bp Bc Diff. 1 Paris Saint-Germain 49 20 16 1 3 50 14 +36 2 Olympique de Marseille 41 20 12 5 3 30 21 +9 3 Stade Rennais FC 36 20 11 3 6 25 18 +7 4 FC Nantes 32 20 10 2 8 19 18 +1 5 LOSC 31 20 9 4 7 24 22 +2 6 Montpellier Hérault SC 30 20 8 6 6 28 20 +8 7 Olympique Lyonnais 29 20 8 5 7 31 19 +12 8 Stade de Reims 29 20 7 8 5 17 13 +4 9 AS Monaco 29 20 8 5 7 35 33 +2 10 Angers SCO 29 20 8 5 7 23 25 -2 11 OGC Nice 28 20 8 4 8 29 28 +1 12 RC Strasbourg Alsace 27 20 8 3 9 23 25 -2 13 Girondins de Bordeaux 26 20 7 5 8 29 24 +5 14 Stade Brestois 29 25 20 6 7 7 26 26 0 15 AS Saint-Etienne 25 20 7 4 9 22 31 -9 16 Dijon FCO 21 20 5 6 9 15 22 -7 17 FC Metz 20 20 4 8 8 18 28 -10 18 Amiens SC 18 20 4 6 10 23 39 -16 19 Nîmes Olympique 15 20 3 6 11 15 33 -18 20 Toulouse FC 12 20 3 3 14 21 44 -23

OM : RDV Eyraud/Villas-Boas imminent ?

André Villas-Boas n’a hier pas caché son mécontentement concernant l’arrivée de Paul Aldridge en tant que conseiller du président de l’OM. Celui-ci a décidé de réagir rapidement…

En effet, selon les informations de La Provence, Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas doivent se rencontrer aujourd’hui pour évoquer le nœud de tension. Andoni Zubizarreta ne devrait, lui, pas prendre part au rendez-vous, toujours selon le quotidien local.

Le président aurait été surpris des déclarations de son entraîneur ainsi que du timing choisi…

Je suis venu ici pour la grandeur du club et Andoni Zubizarreta….



« Je suis venu ici en premier lieu pour la grandeur du club, en deuxième pour Andoni Zubizarreta. J’ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur. Nous avons réussi à apporter de la stabilité en quelques mois à un des clubs les plus instables au monde. Encore une fois mon intérêt comme entraîneur est de conserver mes joueurs. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse du 15 janvier

Mercato : Direction Rennes pour cet ailier gauche solicité par l’OM ?

Steven Mendoza devrait bien quitter l’Amiens SC dans les prochains jours. L’ailier colombien devrait rester en Ligue 1 mais sauf surprise, sa destination ne devrait pas être Marseille…

En effet, selon le Courrier Picard, « le départ du milieu de terrain colombien est acquis. Mendoza devrait signer dans un club français classé dans les cinq premières places. Ce ne sera pas le Paris SG et il reste Marseille, Rennes, Nantes et Lille. » Il y a moins d’une semaine France Football évoquait un interêt de l’OM pour le joueur, alors que Canal+ affirmait même que le club olympien avait déjà contacté Amiens pour négocier son transfert.

Mendoza vers Rennes ?

Vu le niveau des finances de l’OM et la politique d’austérité lancée par le président Eyraud, il ne devrait pas y avoir de recrue cet hiver. Du coup, c’est un autre club de Ligue 1 qui pourrait s’offrir les services de Mendoza. Selon Eurosport, « le Colombien Steven Mendoza serait en pourparlers avec le Stade Rennais, qui souhaite se renforcer en attaque. » L’ailier gauche pourrait donc venir renforcer un conçurent direct de l’OM dès cet hiver. Affaire à suivre…