Le coach de Benrahma confirme l’offre de Longoria ! La mise au point de Rennes concernant Truffert ! Doig ne signera pas à l’OM ! Les 3 infos Mercato OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi: le coach de Benrahma confirme l’offre de Longoria ! La mise au point de Rennes concernant Truffert ! Doig ne signera pas à l’OM !

Lié à West Ham jusqu’en juin 2026, Saïd Benrahma agite ce mercato hivernal. Convoité par l’Olympique de Marseille, mais aussi par Lyon, l’international algérien pourrait rapidement s’offrir un nouveau challenge. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur des Hammers, David Moyes, a confirmé l’offre de l’OM pour s’attacher les services de l’ailier de 28 ans.

Comme le révélait Foot Mercato dernièrement, Saïd Benrahma serait dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont l’OM et l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, déterminé à renforcer ses ailes, aurait fait une première proposition contractuelle à l’Algérien. Pablo Longoria, également sur le coup, avait même formulé une première offre officielle. Un prêt avec option d’achat finalement refusé par les Hammers, réclamant au minimum 23 millions d’euros pour leur joueur.

Présent en conférence de presse avant le déplacement de son équipe du côté de Sheffield United, David Moyes, le coach de West Ham, a d’ailleurs envoyé un message clair aux différents prétendants, confirmant également l’offre transmise par la direction olympienne. « Il est vrai que Marseille a fait une offre de prêt. Je n’étais pas au courant après le match (de Bristol City, ndlr). Pour autant que je sache, l’offre a été rejetée, a affirmé le technicien anglais. Nous avons probablement besoin de vendre pour faire venir d’autres joueurs. Si c’est le cas, nous sommes probablement d’humeur à vendre plutôt qu’à prêter », a-t-il ajouté.

À la suite du départ de Renan Lodi à Al-Hilal pour 23 millions d’euros, l’Olympique de Marseille veut se renforcer au poste de latéral gauche. La direction olympienne songerait toujours à recruter Adrien Truffert. Interrogé sur ce dossier en conférence de presse ce vendredi avant d’affronter l’OM, l’entraîneur breton Julien Stéphan a confirmé la volonté du Stade Rennais de vouloir conserver son joueur.

L’OM doit se renforcer au poste de latéral gauche. Adrien Truffert est l’une des pistes depuis plusieurs jours mais le Stade Rennais a répété qu’il n’était pas à vendre. En marge du match remporté face à Nice (2-0), le journaliste de Canal+ Olivier Tallaron a expliqué à l’antenne que Truffert, sous contrat jusqu’en 2026 avec Rennes, n’était pas à vendre. « Ce qu’on nous a dit, c’est qu’il n’y a pas de sujet. Vous savez que l’OM s’intéresse à Adrien Truffert, mais il n’est pas à vendre. Alors, évidemment, si on propose 50 millions d’euros pour Adrien Truffert, le club va réfléchir. Mais en tout cas, il n’y a pas de dossier Adrien Truffert, il va bien rester à Rennes. »

Seulement, Foot Mercato n’a pas le même son de cloche. Sébastien Denis, le rédacteur en chef a confirmé ce lundi que ce dossier ne serait pas enterré par le board olympien ! Il ferait même partie des priorités du club à ce poste pour remplacer Renan Lodi, transféré pour 23 millions d’euros à Al-Hilal.

Interrogé sur le dossier Truffert en conférence de presse ce vendredi avant d’affronter Marseille, Julien Stéphan a confirmé la volonté du Stade Rennais de vouloir conserver son joueur. « Je pense que Marseille, d’après ce que j’ai lu à contacter beaucoup de monde à ce poste de latéral gauche, peut-être explorer différentes pistes mais il n’y a pas de sujet Truffert. On n’a pas de difficulté. On a échangé et c’est dans les plans de toute façon de continuer avec lui jusqu’à la fin de saison », a confié le technicien français.

Longtemps pisté et annoncé à l’Olympique de Marseille, Josh Doig a finalement rejoint Sassuolo contre une somme estimée à 7 millions d’euros.

Comme annoncé depuis quelques jours, le latéral gauche Josh Doig s’est officiellement engagé avec Sassuolo, 14e de Serie A, dans le cadre d’une opération estimée à 7 millions d’euros (bonus compris). La durée du contrat n’a pas été précisé.

