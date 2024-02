Le départ de Gattuso confirmé par Romano ! Gasset vers un contrat court ? Ça ne s’arrange pas pour Vitinha… Les 3 infos OM de ce lundi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Le départ de Gattuso confirmé par Romano ! Gasset vers un contrat court ? Ça ne s’arrange pas pour Vitinha !

Le départ de Gattuso confirmé par Romano !

Suite à la nouvelle défaite de l’OM face à Brest ce dimanche, le départ de Gennaro Gattuso et de son staff serait acté. Le coach italien ne sera plus sur le banc jeudi face au Shakhtar, une information confirmée par Fabrizio Romano.

En effet, le journaliste Fabrizio Romano confirme le limogeage de Gattuso: « Gennaro Gattuso a été limogé. Gattuso et son staff viennent d’être informés par le conseil d’administration de l’Olympique de Marseille de leur décision. »

🚨🔵⚪️ Gennaro Gattuso has been sacked. Gattuso and his staff have just been informed by Olympique Marseille board

about their decision. pic.twitter.com/4KH1G2UtH1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2024

Encore un match raté et un résultat négatif. L’OM est dans une spirale infernale en 2024 et selon FootMercato, la direction de l’OM aurait décidé de limoger Gattuso. Le coach italien ne devrait pas être sur le banc ce jeudi face au Shakhtar. Pancho Abardonado va-t-il reprendre le poste ? L’OM est en crise et pourrait changer une deuxième fois de coach après le départ de Marcelino en début de saison…

🚨EXCL : ⚪️🔵🇮🇹 #Ligue1 | 💣 C’est bientot terminé entre l’OM et Gennaro Gattuso ❗️ ✅️ D’après l’entourage de l’entraîneur italien, Gattuso ne devrait pas être sur le banc face au Shaktar Avec @sebnonda https://t.co/iS4sUMzRxO pic.twitter.com/XYjGUb6hQU — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 19, 2024

Gasset vers un contrat court ?

Selon le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins : « Jean Louis Gasset est LA priorité pour remplacer Gennaro Gattuso comme révélé par RMC sport. Il viendrait avec un contrat court terminer la saison. Départ acté de Gattuso. Christophe Galtier n’a pas été contacté. »

🚨🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 | 🔐🔜 Contrat de six mois pour Jean-Louis Gasset à l’OM ❗️ ⏳️✍️ Derniers détails à régler avant signature Avec @sebnonda https://t.co/nszL94Tz1j pic.twitter.com/SJcOlKJNKb — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 19, 2024

Selon nos informations, Pancho Abardonado a été chargé de reprendre l’équipe ce matin. Déjà intérimaire après le départ de Marcelino, l’ancien défenseur est de nouveau sollicité mais pourrait une nouvelle fois ne pas rester longtemps numéro un. Selon l’Equipe, « les dirigeants de l’OM s’intéressent depuis longtemps à Christophe Galtier (Al-Duhail), qui a plusieurs soutiens au sein du club. Ils voulaient l’attirer il y a quelques mois mais les accusations de racisme dont il avait fait l’objet à l’OGC Nice les avaient dissuadés d’aller plus loin. Le procès de Galtier a eu lieu en décembre, et l’entraîneur a été blanchi. (…) Si son arrivée n’était pas possible avant la saison prochaine, les dirigeants marseillais souhaitent faire venir Jean-Louis Gasset dans un rôle d’intérimaire jusqu’à la fin de la saison. »

Galtier premier choix, Gasset pour finir la saison ?

Selon nos informations Pancho #Abardonado reprend l’équipe ce matin. Quid de la suite ? Match capital à venir jeudi… #OM #departGattuso pic.twitter.com/Q2Lkl6Ttk4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 19, 2024

Ça ne s’arrange pas pour Vitinha !

En manque d’efficacité, Vitinha n’a pas convaincu à l’Olympique de Marseille. L’attaquant portugais est parti en prêt au Genoa sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 25 millions d’euros. Les débuts sont timides…

Vitinha a joué moins de 15 minutes face à Empoli, une minute face l’Atalanta Bergame et sept minutes face à Naples quand son équipe menait au score. Malgré un temps de jeu limité, l’attaquant garde la confiance de son entraîneur, Alberto Gilardino. C’est ce que ce dernier a expliqué en conférence de presse la semaine dernière. « C’est un deuxième attaquant, il s’est parfaitement intégré dans ce groupe et c’est la compétence des garçons qui sont ici depuis le plus longtemps dans leur tentative de créer une identité forte. Ceux qui arrivent d’autres équipes parviennent à s’intégrer de la meilleure façon. Dans les 20-25 derniers mètres, il a décollé et ce sont des considérations que je fais comme sur l’ensemble du département offensif. »

21 minutes de jeu en 3 matches

⚪🔵 Prêté par l’OM au Genoa lors du mercato d’hiver, Vitinha a disputé trois bouts de matchs avec l’équipe italienne, se contentant d’entrées en tout fin de rencontres.https://t.co/s5sLdITmCu — RMC Sport (@RMCsport) February 19, 2024

Arrivé pour 32 millions d’euros l’hiver dernier (recrue la plus chère de l’histoire) à l‘OM , Vitinha n’a pas réussi à convaincre sous le maillot olympien. Le Portugais a finalement rejoint le Genoa sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 25 millions d’euros. Selon L’Équipe, le transfert de l’ancien attaquant de Braga était loin de faire l’unanimité en interne…

Vitinha pas assez technique pour jouer à l’OM ?

La recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Vitor Vitinha, n’avait fait l’objet d’aucun rapport préalable de la cellule de recrutement. ❌🇵🇹 La piste était une idée de Javier Ribalta suite à l’échec sur le dossier Moffi, validée par son scout Roberto Malfitano. En interne,… pic.twitter.com/ko3qnLvPJ0 — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 11, 2024

Le quotidien sportif affirme que Vitinha n’avait fait l’object d’aucun rapport préalable de la cellule de recrutement. Une piste venue de Javier Ribalta (ex-directeur du football), à la suite de l’échec sur le dossier Terem Moffi, validée par Roberto Malfitano, responsable du scooting à l’OM.

À noter qu’en interne, cette piste était loin de convaincre les dirigeants, dont une partie estimait que le joueur n’était pas encore dimensionné techniquement pour être l’avant-centre du club phocéen.

