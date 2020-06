Le désengagement de McCourt, un international pisté, et Lopez encore ciblé… Les 3 infos Mercato OM de ce mercredi !

McCourt ne pourrait plus mettre de l’argent, un zambien ciblé et Lopez plait en Espagne… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Mercato OM : « Frank McCourt ne veut plus remettre d’argent »

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Florent Germain a de nouveau évoqué la situation économique catastrophique de l’Olympique de Marseille. Contrairement aux dernières informations relayées par Canal +, il affirme que le propriétaire de l’OM Frank McCourt ne veut plus du tout mettre d’argent dans le club.

Il y a quelques jours, le journaliste de Canal +, Dominique Armand, expliquait que Frank McCourt était disposé à remettre ente 30 et 40 millions d’euros dans les caisses de l’Olympique de Marseille pour aider Villas-Boas à renforcer son équipe lors du mercato. Selon le journaliste de RMC Sport, Florent Germain, ce n’est pas du tout la tendance, bien au contraire :

A lire aussi : OM : Eyraud grand gagnant du confinement ? Daniel Riolo a tranché

L’OM doit rééquilibrer son budget

« Le système d’économie pérenne visé par les dirigeants de l’OM ? Frank McCourt ne veut plus remettre d’argent. Au moins, c’est dit, c’est fait. L’OM doit rééquilibrer son budget, doit un peu plus compter sur la jeunesse, ne peut plus faire de folie au niveau des salaires, c’est clair et net… Du coup certains demandent « est-ce que c’est le moment de prolonger un Thauvin ? » Le truc, c’est que quand il y a une prolongation de contrat, en général, c’est qu’il y a une revalorisation salariale. C’est souvent le cas et les joueurs, les agents, ne veulent pas l’entendre d’une autre oreille » Florent Germain – Source : RMC Sport (24/06/2020)

Rumeur Mercato : L’OM vise un serial buteur zambien ?

L’OM cherche un attaquant pour épauler Dario Benedetto. En France les noms de Mbaye Niang et Boulaye Dia ont été avancés, mais des pistes à l’étranger existent…

L’OM espère trouver des portes de sortie pour Valère Germain et Kostas Mitroglou cet été. La tâche s’annonce délicate, pour autant l’OM cherche déjà un buteur. Selon TodoFichajes, l’OM aurait dans son viseur Patson Daka. L’attaquant zambien est le successeur d’Erling Haaland à Salzbourg et empile les buts. En effet, ce dernier a marqué 23 buts et donné 4 passes décisives en 27 matches de championnat. Des statistiques qui ont déjà éveillé l’intérêt de Naples, Séville et du club filial Leipzig…

A lire : BON PLAN MERCATO OM: UN BUTEUR SUÉDOIS (FILS D’UNE LÉGENDE) POUR SUPPLÉER BENEDETTO ?

Daka intouchable pour l’OM ?

L’attaquant de 21 ans est clairement une des révélations en 2020. Daka est international zambien (10 sélections) et a joué dans toutes les catégories de jeunes de sa sélection. Il a prolongé son contrat avec Salzbourg jusqu’en 2024, un transfert cet été sera clairement très élevé et l’OM n’a pas le moyens de s’offrir un profil aussi convoité. Un profil intéressant mais qui a déjà explosé et qui semble donc inaccessible pour les finances du club marseillais…

Mercato OM: Lopez, priorité d’un club espagnol ?

En fin de contrat en 2021, Maxime Lopez n’a toujours pas prolongé. Le joueur formé à l’OM serait toujours ciblé par le FC Séville qui aurait fait de lui sa priorité afin de remplacer Banega…

Tout comme les autres joueurs qui arrivent en fin de contrat l’année prochaine, Maxime Lopez n’aurait toujours pas reçu d’offre de prolongation. Et selon Estadio Deportivo, le jeune milieu de terrain serait toujours convoité par le FC Séville et Monchi pour remplacer Banega. Cependant deux autres Français pourraient être une alternative au marseillais , Wylan Cyprien (Nice) et Benjamin Bourigeaud (Rennes).

Récemment, Maxime Lopez a fait part de son envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM :

Je n’ai aucun signe de la direction– Lopez

« Il me reste un an de contrat, pour l’instant, je n’ai aucun signe de la direction. Je n’ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu’il peut se passer. J’aimerais bien prolonger c’est sûr mais la balle n’est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille, je suis né ici, je vis ici. J’ai tout ici. La Ligue des Champions va nous mettre des frissons à tous, ça va faire bizarre pour tout le monde. J’espère qu’on ne prendra pas un groupe de fou. » Maxime Lopez— Source: RMC Sport (10/06/2020)