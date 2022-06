Witsel confirme, Longoria a déjà des accords avec des joueurs ? Un nouveau club de Série A sur Henrique ? Les 3 infos OM de ce mercredi!

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme ce mercredi : Witsel confirme les contacts avec l’OM, Longoria a déjà des accords avec des joueurs ?, un nouveau club de Série A sur Henrique ?

Mercato OM : Witsel confirme !



FCMarseille avait sorti l’information fin mai, les contacts avec Axel Witsel sont confirmés. Après l’Equipe ce matin, c’est la dernière Heure qui fait écho de propos du milieu de terrain après le match face à la Pologne.

Interrogé sur le sujet de l’OM après la rencontre en Pologne par le média belge la Dernière Heure, le milieu de terrain de 33 ans a reconnu : “L’OM ? Il y a des contacts, mais je ne peux pas en dire plus”. Le média précise que l’issue dans ce dossier s’annonce imminente.

ça reste un pilier de la sélection Belge.

« Axel Witsel c’est vraiment intéressant quand même. Il est peut-être au crépuscule de sa carrière mais il n’y a pas si longtemps ça parlait encore d’Arturo Vidal… Même si Witsel a eu une grosse blessure, sur le plan physique il est bien mieux que Vidal, il joue une trentaine de matchs cette saison avec Dortmund et ça reste un pilier de la sélection Belge. C’est un joueur qui a l’expérience de plusieurs grands championnats. Quand tu vois son profil, c’est pas tout à fait celui de Kamara mais dans sa propension à récupérer et relancer vite, je trouve que c’est pas mal. Après je pense pense qu’il a un très gros salaire, mais étant libre il n’y aura pas d’indemnité de transfert à payer. Après je pense que Longoria a pris contact avec pas mal de joueurs depuis plusieurs semaines voir quelques mois, il y a des discussions qui doivent s’accélérer depuis le match de Strasbourg. Après tout dépendra du profil recherché pour remplacer Kamara. Est-ce qu’on veut un « Kamara-bis » ? Ca sera très compliqué. » Karim Attab – Source : Football Club de Marseille

Mercato OM : Longoria a déjà plusieurs accords avec des joueurs?

L’Olympique de Marseille doit se renforcer à plusieurs postes. D’après Foot Mercato, le club aurait déjà des accords avec plusieurs joueurs !

L’Olympique de Marseille a déjà accéléré sur plusieurs joueurs pour se renforcer. Le mercato estival est ouvert depuis quelques jours et les pistes se multiplient à tous les postes. Pablo Longoria attendrait le retour de la DNCG afin de passer la deuxième vitesse.

Déjà des accords avec plusieurs joueurs?

Selon Foot Mercato, des joueurs auraient déjà donné leur accord à l’Olympique de Marseille pour rejoindre le club dès cet été… Ces derniers jours, les noms de Francis Coquelin, Axel Witsel ou encore Richedly Bazoer sont sortis dans les médias afin de remplacer notamment Boubacar Kamara.

Axel Witsel a déclaré devant les journalistes après la rencontre face à la Pologne qu’il y avait bien des discussions avec l’Olympique de Marseille. « L’OM ? Il y a des contacts, mais je ne peux pas en dire plus ». Une première indication sur la première recrue des Marseillais?

« Un joueur précieux » – Nicolas Filhol

« Coquelin c’est un garçon qui a évolué en France, qui a de l’expérience, qui est capable tactiquement d’emmagasiner tous les postes. C’est sérieux, appliqué, je pense qu’il faut aussi des joueurs de devoir. Qui ont joué à un certain niveau, qui vient de faire une demi-finale de Ligue des Champions cette année, c’est pas mal du tout quand même. » Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille 13/06/2022

« Coquelin comme profil, je compare pas avec le style de jeu, mais je vois plus ça comme un Edouard Cissé quand il est recruté par l’OM, un joueur d’expérience qui va pas être clinquant mais qui va être précieux dans le jeu. » Nicolas Filhol Source : Football Club de Marseille 13/06/2022

Mercato OM : Après la Lazio, un autre club s’intéresse à Luis Henrique…





Après deux saisons à l’OM, Luis Henrique pourrait bien changer d’air cet été. La première recrue de Pablo Longoria ne s’est pas imposée et pourrait bien s’envoler pour l’Italie…



Alors que le nom de Luis Henrique a déjà été évoqué du côté de la Lazio, un autre club de Serie A serait sur le coup. En effet, selon le média italien TMW, « le Torino aimerait recruter l’ailier de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique. La Lazio s’était d’ailleurs manifestée sur le joueur ces dernières semaines, mais Toro tente d’accélérer ce dossier. » Le joueur de 20 ans a participé à 20 matches de Ligue 1 cette saison (pour un faible total de 692 minutes), il n’a pas marqué et a offert une seule passe décisive…

Dieng par rapport à un Luis Henrique, pour moi, c’est le jour et la nuit

« Sampaoli ne lui a pas tant donné de temps de jeu que ça je trouve depuis le début de la saison. Il a un truc différent par rapport à ce que l’on a aujourd’hui dans l’effectif. Ce côté où il n’a pas peur, de par ses appels, il est tranchant, il va vraiment vers le but. Bakambu a un peu ce côté-là aussi. Mais Dieng est dans la force de l’âge, il est tout jeune. Physiquement, il est monstrueux. La tête qu’il met contre l’Égypte, il monte super haut. Physiquement, il a d’énormes qualités aussi. Je me dis que c’est étonnant que Sampaoli ne l’ai pas fait plus jouer avant. Par rapport à un Luis Henrique, pour moi, c’est le jour et la nuit. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (07/02/2022)

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique a particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.