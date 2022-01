Le dossier Tagliafico, un retour important face Lille et Bakambu pas qualifié… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : Tagliafica à oublier, Sampaoli pourra compter sur Rongier mais pas sur la recrue Bakambu…

L’OM ne peut pas s’offrir Nicolás Tagliafico

Alors que Pablo Longoria a expliqué ce vendredi que la priorité était de recruter un attaquant polyvalent, ce qui est fait avec l’arrivée de Bakambu, Jorge Sampaoli aimerait lui deux renforts défensifs.

Le joueur d’Arsenal Kolasinac pourrait résilier ses six derniers mois de contrat avec Arsenal pour rejoindre l’OM et venir concurrencer Luan Peres. Mais selon RMC, la priorité du coach olympien est de recruter Nicolás Tagliafico, le latéral gauche de l’Ajax qu’il connait bien. Problème, l’OM ne peut proposer qu’un prêt avec OA, alors que l’Ajac veut du cash comme l’a confié le média Secta Deportiva.

« L’entraîneur argentin (Jorge Sampaoli) a appelé Nicolás Tagliafico pour tenter de le convaincre de rejoindre l’Olympique de Marseille. Le club français a proposé un prêt avec option d’achat, mais l’Ajax souhaite la vente séche. » Secta Deportiva – source : Twiiter (14/01/2022)

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Florent Germain a évoqué les dessous de ce dossier complexe sur lequel l’OM a déjà travaillé.

« Il y a un nom qui revient depuis quelques jours et que j’ai pu vérifier, c’est celui de Nicolás Tagliafico. Là on est quand même sur un joueur de renom qui évolue à l’Ajax Amsterdam, international Argentin que Sampaoli a eu sous ses ordres en sélection notamment lors de la coupe du monde en Russie. C’est en gros le coup de cœur de Sampaoli. Il a clairement dit à Pablo Longoria, »moi je veux Tagliafico, j’adore ce joueur il faut faire le maximum pour l’avoir ! » Les dirigeants marseillais ont essayé mais c’est un dossier qui est très compliqué. Le joueur est en fin de contrat en juin 2023, Il n’est pas forcément titulaire indiscutable cette saison dans cette équipe de l’Ajax qui est séduisante et qui est en huitième de finale de la Ligue des champions. Il y a eu une approche de l’OM qui ne peut proposer pour le moment qu’un prêt avec option d’achat, ça parait délicat, mais l’OM n’a pas du tout les moyens de faire un transfert sec cet hiver. On m’a aussi confié que Tagliafico n’est pas contre le fait de changer d’air. En tout cas, c’est vraiment un nom qui a été coché par Sampaoli. » Florent Germain – Source RMC Sport

Rongier enfin de retour

L’Olympique de Marseille affrontera le LOSC ce dimanche soir en match de clôture de la 21e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce vendredi le coach argentin de l’OM a indiqué qu’il pourrait y avoir un retour important dans son groupe pour cette rencontre au stade vélodrome. Il s’agit de Valentin Rongier écarté des terrains depuis plusieurs semaines à cause d’une gène à la voute plantaire. A noter que Steve Mandanda était pour sa part absent de l’entraînement et pourrait être forfait dimanche.

« C’est la première fois que le groupe est au complet. Rongier a pu faire une partie de l’entraînement. Avec le Covid-19, on doit trouver plus d’options pour les matchs. Chaque journée a une dose d’incertitude. Il faut toujours s’adapter ». Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse (14/01/2022)

Le coach olympien a en également profité pour donné son sentiment sur le profil de sa nouvelle recrue Cédric Bakambu :

Sampaoli sur le profil de Bakambu

« Bakambu sait bien exploiter les espaces. Il est rapide. Je l’ai vu jouer à différents endroits, généralement avec un autre attaquant, mais aussi à gauche. Ses caractéristiques nous donneront plus d’options pour marquer ». Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse (14/01/2022)

Bakambu ne peut pas jouer face au LOSC

Présent en conférence de presse pour sa présentation officielle, Cédric Bakambu, a évoqué son arrivée de l’olympique de Marseille

Je suis un attaquant rapide, qui aime la profondeur (Cédric Bakambu)

#Bakambu : « J’ai grandit en France, j’ai joué à Sochaux, j’avais dans un coin de ma tête de revenir en Ligue 1. Je suis fier d’être à l’OM. » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 14, 2022

« »Mes qualités? Je suis un attaquant rapide, qui aime la profondeur, la verticalité. Des défauts, on en a tous. J’ai quelques points à travailler, je ne suis pas le meilleur attaquant du monde, mais j’espère apporter toutes mes qualités au profit du collectif (…) « J’ai échangé avec le coach, à deux reprises. Comme je lui ai dit, peu importe la position, le plus important est que l’équipe performe. Je vais jouer à fond, mettre mes capacités au bien du collectif. « Mon état de forme? Je suis un joueur de foot professionnel, je me suis entretenu, j’ai gardé la forme, j’ai un très beau staff qui s’occupe de moi aujourd’hui. Mon contrat n’est pas encore homologué par la Ligue je ne pourrais pas jouer Dimanche ». « Cédric Bakambu – Source : Conférence de presse (14/01/2022)