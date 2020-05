Le FPF toujours menaçant, l’avenir de Villas-Boas et un club surprise piste Thauvin… Les 3 infos OM de ce mercredi !

La menace planante du FPF, l’avenir du coach Villas-Boas et un club italien cible Thauvin… Les 3 infos OM de ce mercredi !

OM : Eyraud se veut rassurant… Mais la menace du FPF plane sur la saison prochaine ?

L’OM est dans le viseur du Fair Play Financier depuis plusieurs saisons. Les déficits chroniques du club ne plaisent pas à l’instance européenne qui pourrait prendre des sanctions. Alors que le président Eyraud a démenti une possible exclusion de la Ligue des Champions, L’Equipe se montre moins rassurant…

Alors que l’OM est sous la menace du FPF concernant le déficit de la saison 2018/2019, l’instance devrait être clémente cette saison suite à la crise lié au Coronavirus, le club ne pourrait pas être exclu de la Ligue des champions 2020/2021. Mais selon l’Equipe, toutes les sanctions appliquées (possible exclusion de la Coupe d’Europe) peuvent concerner la saison prochaine. Reste à savoir qui dit la vérité…

Pas de sanctions possibles pour la saison 2020/2021– JHE

« Notre objectif est d’être européen chaque saison, mais je ne crache pas sur la Ligue Europa. L’OM va tout faire pour se maintenir au niveau d’exigence actuel. Le Fair Play Financier ? Les sanctions peuvent aller jusqu’à une sanction touchant notre participation aux championnats européens pour la saison 2021-22, pas pour la prochaine ! » Jacques-Henri Eyraud – source : 20Minutes

Mercato OM : L’étonnante destination qui attire Villas-Boas..

André Villas-Boas a fait un travail remarquable à l’OM. Lors d’un entretien accordé à RMC, le coach portugais a affiché son envie de jouer la Ligue des Champions avec le club olympien la saison prochaine. Mais ensuite, il a une petite idée en tête et pense au Japon…

AVB veut rester à l’OM, même s’il veut disposer d’un minimum de moyens pour reconstruire son équipe. Cependant, pour la suite il a déjà son idée. Le technicien ne s’imagine pas retourner en Premier League, il aimerait plus découvrir une autre culture et en particulier celle du Japon. Ce dernier doit souvent échanger avec Hiroki Sakai au centre RLD…

je dois encore faire le Japon, j’ai envie de découvrir la culture japonaise et le foot japonais — Villas-Boas

« Dans le monde du football, il y a plusieurs bons entraîneurs vous savez, ce n’est pas avec cette deuxième place que je vais devenir le meilleur entraîneur du monde, ni le pire. Je reste comme je suis, j’ai dit déjà en conférence de presse que vous me trouverez peut-être (dans quelques mois) plus proche du désert du Dakar que dans un autre club de Premier League ou d’ailleurs. J’ai des ambitions qui sont sans limites géographiques, je dois encore faire le Japon, j’ai envie de découvrir la culture japonaise et le foot japonais… » André Villas-Boas – source : RMC

Rumeur mercato OM : Un surprenant club italien rêve de Thauvin ?

Florian Thauvin avait retrouvé la compétition avant que la Ligue 1 ne soit arrêtée à cause du Coronavirus. L’ailier olympien n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM et attise les convoitises y compris d’un club italien, véritable surprise de la dernière Ligue des Champions…

Il était la tête de gondole du mercato olympien avant sa blessure et son opération de la cheville en septembre 2019. Florian Thauvin, meilleur buteur et passeur du club, mais aussi champion du monde 2018 pourrait donc partir libre dans un an. L’OM pourrait tenter de le faire prolonger si avant cela la masse salariale a été considérablement amoindrie. Une chose est sûre plusieurs clubs s’intéressent à lui. Le nom de l’AS Roma revient avec insistance mais un autre club italien serait aussi sur les rangs. Selon FootMercato, « Gian Piero Gasperini, le coach de l’Atalanta, es un grand fan du joueur. »

Gian Piero Gasperini aimerait s’offrir Thauvin, mais…

L’entraîneur aurait fait part de son intérêt pour Thauvin à sa direction mais l’international français est bien trop cher pour les finances de l’Atalanta. Le club surprise de la dernière Ligue des Champions pourra difficilement offrir le salaire attendu par l’ailier droit. D’autant que ce dernier ne compte pas quitter Marseille cet été. Il l’a expliqué il y a quelques jours via un live Instagram…

« Je te le dis, je reste, comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m’en aille ? Frérot, je ne vais pas te faire la chanson, tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi ici je suis bien, en plus j’ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça ? En plus je sors d’une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? » Florian Thauvin – source : live Instagram