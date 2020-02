Le gros coup olympien, Sakai s’exprime sur son avenir, et Eyraud ne voulait pas jouer le match… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Le classement de Ligue 1, Sakai se met la pression, et Eyraud ne voulait pas jouer le match… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Ligue 1 : Le gros coup de l’OM…

L’OM s’est imposé 0-2 face à l’ASSE en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet à l’OM de conforter sa seconde place au classement d’autant que lis à part Lille, tous les autres concurrents n’ont pas gagné…

Malgré sa victoire 1-0 face à Rennes, Lille est toujours à 9 points de l’OM. Du coup, les bretons décrochent et se retrouvent à 6 points. Derrière, le MHSC, auteur d’un match nul 1-1 face à Metz est à 12 points, Lyon qui a fait un triste 0-0 face à Amiens pointe à 13 points du club marseillais. L’OM va devoir confirmer cette victoire à l’extérieur ce samedi avec la réception de la lanterne rouge Toulouse, qui s’est encore incliné. Dans le même temps, Lyon ira à Paris, Lille à Angers…

Classement Ligue 1 après 23 journées

pts J. G. N. P. p. c. +/- 1 Paris-SG 58 23 19 1 3 59 15 +44 2 Marseille 46 23 13 7 3 32 21 +11 3 Rennes 40 23 12 4 7 29 22 +7 4 Lille 37 23 11 4 8 27 25 +2 5 Montpellier 34 23 9 7 7 31 27 +4 6 Lyon 33 23 9 6 8 35 21 +14 7 Reims 33 23 8 9 6 22 16 +6 8 Nice 33 23 9 6 8 33 31 +2 9 Strasbourg 33 23 10 3 10 28 28 0 10 Monaco 32 23 9 5 9 38 39 -1 11 Nantes 32 23 10 2 11 22 24 -2 12 Bordeaux 31 23 8 7 8 31 25 +6 13 Angers 30 23 8 6 9 24 30 -6 14 Brest 29 23 7 8 8 29 31 -2 15 Saint-Étienne 28 23 8 4 11 25 37 -12 16 Metz 27 23 6 9 8 23 30 -7 17 Dijon 24 23 6 6 11 19 26 -7 18 Nîmes 21 23 5 6 12 21 36 -15 19 Amiens 20 23 4 8 11 24 41 -17 20 Toulouse 13 23 3 4 16 21 48 -27

Mercato : « Si je ne fais pas mes preuves, alors je devrais envisager de quitter l’OM… »

Dans un entretien accordé à Brut, Hiroki Sakai s’est exprimé sur son avenir à l’Olympique de Marseille…

Peu présent dans les médias, Hiroki Sakai s’est exprimé dans un entretien accordé à Brut. L’international japonais a avoué qu’il réalisait son rêve en jouant en Europe.

Je ne suis pas venu ici juste pour faire acte de présence — SAKAI

Le latéral droit se met la pression sur ses prestations et veut montrer qu’il est encore déterminé…

« C’est une ville de football, ici, c’est très particulier. Tout semble tourner autour du football. Si tu gagnes ou réalises de bonnes performances, les gens te traitent vraiment très bien. Mais si ça tourne mal, tout te retombe dessus. J’ai réalisé mon rêve en jouant en Europe. Maintenant, il s’agit de savoir combien de temps ça va durer. Je sais que je dois obtenir de bons résultats à chaque match. Si je n’ai pas cette détermination ou si je ne fais pas mes preuves, alors je devrais envisager de quitter l’OM et de rentrer au Japon. Je ne suis pas venu ici juste pour faire acte de présence. Je suis venu ici pour réussir. Donc ma devise, c’est réussir ou rentrer chez moi. Je vais faire de mon mieux, il n’y a que ça qui m’importe. »

Hiroki Sakai – Source : Brut

ASSE – OM : Eyraud ne voulait pas que ses joueurs entrent sur le terrain… Ils ne l’ont pas écouté !

Les 400 supporters marseillais autorisés à effectuer le déplacement à Saint-Etienne sont tombés dans un guet-apens en arrivant aux abords du stade Geoffroy-Guichard. Ils n’ont pas pu rejoindre leur parcage, le président Eyraud aurait demandé à ses joueurs de ne pas jouer sans eux…

Les cars des supporters marseillais ont été attaqués par des « supporters » stéphanois cagoulés, ces derniers auraient répliqués entrainant l’intervention des CRS à coups de gaz lacrymogènes, canon à eau et autre flashball. Finalement, les fans marseillais ont été bloqués sur le parking avant d’être renvoyés à Marseille sans pouvoir assister à la rencontre ASSE vs OM…

Eyraud a interdit à ses joueurs d’entrer sur le terrain sans leurs supporters

Selon l’Equipe, Jacques-Henri Eyraud aurait « appelé le délégué de la rencontre pour lui indiquer que ses joueurs n’entreraient pas sur la pelouse tant que les supporters de son club ne seraient pas autorisés à pénétrer dans le stade. » Une source policière confirme cette information au quotidien sportif : « Jacques-Henri Eyraud a interdit à ses joueurs d’entrer sur le terrain sans leurs supporters ».

Eyraud demande un boycott de ses joueurs et n’est pas entendu ?

Cependant, le président Eyraud, qui n’était pas sur place, n’a pas été écouté par son staff et ses joueurs. Après un quart d’heure de décalage à cause des gaz lacrimo poussés sur la pelouse par le vent, la rencontre ASSE – OM a bien débuté à 21h15. Le parcage marseillais est resté vide et les joueurs olympiens ont joué ce match et ont remporté une victoire importante qu’ils ont dédié à leurs supporters…