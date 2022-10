Le match de l’année pour Tudor, le clan Gerson calme le jeu et la politique des jeunes encore critiquée… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Tudor est déjà focalisé sur le match OM – Tottenham, Le père de Gerson temporise et Perrin confirme qu’il n’y pas de place pour les jeunes à l’OM.

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Francfort (2-1) à l’occasion du cinquième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. En conférence de presse après la rencontre, Igor Tudor s’est montré positif et déjà concentré sur la reception de Tottenham mardi prochain !

L’entraineur de Igor Tudor l’OM a donné son sentiment sur la défaite de l’OM contre Francfort ce mercredi soir (2-1) en Ligue des champions :

» Ils étaient costauds, ils ont créé du danger mais nous aussi. Il y en a eu de part et d’autre. On a mis le contenu nécessaire pour pouvoir arracher le nul. Même si à la fin on perd, ça se joue sur des détails. On est quand même fautifs sur le deuxième but, mais j’ai vu des choses positives. On a cette finale dans six jours, il ne faut pas trop à se prendre la tête. Ce sera le match de l’année. Pour les supporters, ce sera beau. Vu comment on a joué jusque-là, on mériterait de gagner. On est suffisamment bons pour le faire. On a été courageux, on peut être fiers. La façon dont on a bousculé toutes ces équipes me rend fier. Les joueurs peuvent l’être. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse / L’Equipe (26/10/2022)

Mis sur le banc depuis quatre matchs, Gerson n’est plus aussi indispensable qu’il l’était sous Sampaoli. Le numéro 8, qui était un milieu offensif très performant sous l’entraîneur argentin, n’est devenu qu’un remplaçant de luxe sous les ordres d’Igor Tudor.

Un changement de statut incompréhensible pour son père et agent, Marcao, qui avait poussé un coup de gueule dans L’Equipe et avait même menacé les dirigeants marseillais d’aller « voir ailleurs » dès cet hiver.

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! » Marcao – L’Equipe (25/10/2022)

Après sa sortie médiatique, Marcao a expliqué lors d’un entretien pour SportMed TV que tout ce qu’il a dit était informel et n’aurait jamais dû sortir dans la presse. Il a aussi assuré que Gerson finirait quoiqu’il arrive la saison dans la cité phocéenne.

Comme son prédécesseur, Jorge Sampaoli, Igor Tudor ne laisse pas de place aux jeunes du centre de formation. Une politique sportive qui ne date pas d’hier…

« Malheureusement pour moi, la politique de l’OM n’est pas de beaucoup faire jouer les jeunes. À l’OM, il faut gagner. On n’a pas le temps de) développer les jeunes. Si tu n’es pas un crack, c’est compliqué de jouer (…) Ce n’est pas vraiment une question d’âge ou de maturation tardive. C’est simplement que dans les clubs où il y a moins de pression, où l’on fait davantage confiance aux jeunes, il est plus facile de s’épanouir. (…) C’est le coach qui m’a lancé en Ligue 1 donc je lui en suis très reconnaissant. Il y a plein de choses à dire sur André Villas-Boas. C’est un super coach, franchement. À l’entraînement, il n’y avait que du jeu. Dans le discours, comme Julien Stéphan, il était toujours dans le dialogue, quel que soit ton statut. Il te disait toujours les choses. Même s’il y avait des stars, il réussissait toujours à gérer son groupe. J’ai énormément apprécié son côté humain. ». Lucas Perrin – source : LFP (27/10/2022)

« Dans l’effectif, il n’y a plus ces joueurs de cœur, alors qu’on a formé des bons joueurs sur les dernières années : Laurent Abergel, Kamara, Lucas Perrin, Chabrolle. On a fait venir des gens de la DTN marocaine, française, on fait venir des hongrois, suisso-espagnols… C’est pas possible on a notre identité. […] A Marseille on ne sait pas jouer au football, on n’est pas bons. On n’est pas la ville de Zidane, on n’est pas la ville de Galtier, de Tigana de tout ces grands joueurs donc on fait appel à pas mal de personnes extérieures. Résultats des courses… » Jean Luc Cassini – Débat Foot Marseille – 06/10/22