Le père de Gerson confirme, Longoria sur une autre pépite brésilienne et le dossier Adli se complique… Les 3 infos OM du 19 mai !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mercredi 19 mai !

MERCATO OM : LE PÈRE DE GERSON SE VOIT DÉJÀ À MARSEILLE !

L’Olympique de Marseille et Flamengo seraient toujours en négociations pour le transfert de Gerson. Le père et agent du milieu de terrain s’est exprimé dans les colonnes de L’Equipe. Il se voit déjà à Marseille !

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un milieu de terrain de haut niveau. Sampaoli a jeté son dévolu sur Gerson qui évolue à Flamengo et qu’il a affronté à plusieurs reprises lorsqu’il était sur le banc de l’Atletico Mineiro au Brésil.

J’AI REGARDÉ UN PEU À QUOI RESSEMBLE LA VILLE SUR INTERNET. ÇA RESSEMBLE UN PEU À RIO, NON

Pablo Longoria serait entré en négociations avec Flamengo afin de finaliser le transfert. Le club brésilien réclamerait près de 30M€. La possibilité de le lâcher à 25M€ + 10% la revente ou 5M€ sous forme de bonus a également été proposée par Flamengo.

Une somme que le président espagnol ne compte pas déverser pour le milieu de terrain âgé de 23 ans considéré comme le « nouveau Pogba » au Brésil. Interrogé par le journal L’Equipe, le père de Gerson qui est également son agent se dit très flatté d’avoir l’intérêt d’un aussi grand club que l’OM. Il a même commencé à chercher

« C’est un honneur qu’un tel club s’intéresse à nous. On a conscience qu’il s’agit d’un club historique en Europe. Pour l’instant, on discute. La présence de Sampaoli ? Oui ça compte. On parle d’un des meilleurs entraîneurs du monde. Il a de la compétence, il est compétitif. Sa présence influence aussi notre choix.S’il revient en Europe, les choses seront différentes. Il va montrer encore plus de qualités qu’ici. En France, il y a moins de matches, il sera plus frais. J’ai regardé un peu à quoi ressemble la ville sur Internet. Ça ressemble un peu à Rio, non ? » Marcao – Source : L’Equipe (19/05/21)

MERCATO OM : APRÈS GERSON, UNE NOUVELLE PÉPITE BRÉSILIENNE DANS LE VISEUR DE LONGORIA?

L’Olympique de Marseille prospecte en Amérique du sud pour le mercato estival 2021. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria apprécieraient le profil d’une nouvelle pépite du Brésil !

Ces dernières semaines, les noms de Thiago Almada et Gerson ont été cités dans la presse sud américaine. Jorge Sampaoli et Pablo Longoria apprécieraient les joueurs venus de cette partie du globe et continueraient à prospecter pour en recruter dès cet été.

GUSTAVO SILVA DE OLIVIEIRA DANS LE VISEUR DE L’OM?

Ce mercredi, c’est le journal La Provence qui affirme que l’Olympique de Marseille s’intéresse à un nouveau jeune joueur qui évolue à Recife au Brésil. En effet, Gustavo Silva de Olivieira serait apprécié de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. L’international U20 est un milieu offenisf âgé de 18 ans.

Il est décrit comme un joueur « doté d’une belle technique et très à l’aise balle au pied », par le quotidien local. L’OM n’est pas le seul club à observer son évolution. L’AS Monaco et l’Ajax Amsterdam auraient également le jeune brésilien dans leur viseur. Il est évalué à 250 000€ sur le site Transfermarkt. Son contrat court jusqu’en décembre 2026.

MERCATO OM : C’EST DÉJÀ TERMINÉ POUR AMINE ADLI?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Amine Adli depuis plusieurs mois déjà mais Longoria se serait fait devancer par l’AC Milan selon Calciomercato…

Le mercato hivernal 2021 a été animée par deux rumeurs : celle menant à Arek Milik qui a signé en janvier et une autre vers Amine Adli. La pépite du Toulouse Football Club a terminé sa saison en Ligue 2 avec 8 buts et 7 passes décisives.

Ses performances n’ont pas seulement tapé dans l’oeil de Pablo Longoria. Plusieurs clubs se sont positionnés pour récupérer le jeune milieu offensif âgé de 21 ans. Ces dernières heures, le Bayer Leverkusen ainsi que l’AC Milan auraient avancé sur le dossier malgré un accord entre l’OM et le joueur.

MALDINI A PRIS LES DEVANTS DANS LE DOSSIER ADLI

Ce mardi, Calcio Mercato nous informait que l’AC Milan avait trouvé un accord avec le Toulouse Football Club pour le transfert du natif de Béziers. La somme évoquée est de 10M€. Une décision devrait être prise par Maldini, le directeur sportif milanais, dans les prochains jours.

Le club italien souhaite patienter la fin de la saison pour acter le transfert ou non… Une chose est sûre, cela semble de plus en plus difficile de l’imaginer évoluer sous les couleurs marseillaises d’ici la saison prochaine.