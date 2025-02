Le recap’ du mercato, un attaquant italien tout proche de signer et Bennacer attire les foules… Les 3 infos OM de ce mardi !

Voici les 3 infos OM de ce mardi 04 février, au programme ce soir :

Le mercato hivernal 2025 a fermé ses portes ce lundi à 23h. Voici un récapitulatif des transferts réalisés par l’Olympique de Marseille, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs.

Au total, le club phocéen a enregistré quatre renforts durant cette période de transferts. Parallèlement, neuf joueurs professionnels ont quitté l’OM, que ce soit sous forme de transfert définitif ou de prêt.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : les dernières infos de Fabrizio Romano pour Bennacer !

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Encore deux arrivées et un départ à Rennes !

Après le départ d’Elye Wahi, l’OM a tenté de recruté un attaquant et plusieurs pistes ont été explorées. Si le club a opté pour Amine Gouiri, un attaquant italien était tout proche de signer…

L’OM a connu un mercato hivernal riche en rebondissements, avec plusieurs départs et arrivées marquantes. Après la vente d’Elye Wahi à Francfort, qui a laissé un vide dans l’attaque marseillaise, c’est Amine Gouiri qui a été recruté pour renforcer cette ligne offensive. Cependant, selon Tullio Tinti, l’agent de l’attaquant Giacomo Raspadori, l’OM aurait également raté un autre gros coup en Raspadori, l’attaquant du Napoli.

A lire : Mercato : La stratégie maline et intelligente de l’OM pour attirer Bennacer !



Dans un entretien pour Sky Sport Italia, Tinti a révélé que Raspadori avait été « très proche de la Juventus, mais surtout de l’Olympique de Marseille ». Ce transfert semblait être une option viable pour les Marseillais, en particulier avec le lien qu’entretient Roberto De Zerbi, le coach de l’OM, avec l’attaquant italien. Cependant, malgré ces négociations, Raspadori est finalement resté au Napoli.

L’agent de Raspadori a également évoqué la situation actuelle de son client : « Raspadori aimerait clairement jouer un peu plus, mais Conte a toujours été clair avec lui. » Raspadori, qui a joué un rôle limité sous la direction de Conte, espère néanmoins pouvoir participer à des matchs cruciaux, mais son statut au sein du club reste celui d’une alternative dans l’attaque. « Nous avons essayé de lui donner une lueur d’espoir et nous avons essayé jusqu’au bout, » a ajouté Tinti. Bien que Raspadori soit heureux de son rôle, il espère remporter un autre championnat avec Napoli, actuellement en tête du classement de la Serie A.



Ce mercato a ainsi permis à l’OM de se renforcer, mais également de manquer l’opportunité d’attirer un autre joueur de qualité, Giacomo Raspadori, qui aurait pu apporter un plus à l’attaque marseillaise.

La 4e et dernière recrue du mercato hivernal de l’OM est arrivée à Marseille. Ismaël Bennacer a été accueilli dans une incroyable ambiance !

« One, Two, Three, viva l’Algérie » Ismaël Bennacer est accueilli à Marseille comme à la maison 😍🇩🇿 pic.twitter.com/dbPGcQjowg

— La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) February 4, 2025