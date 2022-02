Le rêve de Gerson, Longoria à l’affût sur un international français, Ünder apporte son soutien à Milik… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme : Le rêve de Gerson, Longoria à l’affût sur un international français, Ünder apporte son soutien à Milik…

OM : Ünder apporte son soutien à Milik !

Il a vécu un début de saison compliqué. Arkadiusz Milik est parfois au cœur des critiques. Cengiz Ünder a tenu à lui apporter son soutien.

Il a été recruté pour être le « grand attaquant ». Arkadiusz Milik est arrivé l’hiver dernier, quelques semaines avant que Jorge Sampaoli prenne les commandes de l’Olympique de Marseille. Cette saison, l’attaquant polonais revenait de blessure et a connu des premiers matches compliqués. En 12 rencontres, Arkadiusz Milik n’avait inscrit qu’un seul but.

Arek Milik est une pièce importante – Cengiz Ünder

Dernièrement, l’attaquant polonais a retrouvé la confiance en inscrivant un triplé face à Angers et en marquant le but de la victoire face à Metz dimanche dernier. Lors du dernier Objectif Match, Cengiz Ünder a tenu à apporter son soutien à Arkadiusz Milik.

« Est-ce qu’il mérite toutes ces critiques ? Je ne pense pas. Il a besoin de continuité. Quand il va retrouver le chemin des filets, il va refaire surface. On ne veut perdre personne dans cette équipe, c’est le plus important. Nous sommes une équipe et Arek en est une pièce importante. Il aime se donner à fond, un footballeur connait toujours des hauts et des bas et je pense qu’il va dépasser ça. C’est un joueur de qualité. » Cengiz Ünder – Source : Objectif Match (15/02/2022)

Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi — Milik

Au micro de Canal + Sport Pologne, Arek Milik n’avait pas caché sa frustration de moins jouer. Peu impactant dans le jeu depuis le début de saison, il ne comprend pas pourquoi il reçoit rarement le ballon et la gestion du coach. Il espère avoir une plus grande place dans le onze. Il estime d’ailleurs qu’il pourrait facilement jouer avec Cédric Bakambu.

« Parfois, je regarde le chronomètre, ça fait 20 minutes que l’on joue et je n’ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions. Nous avons fait une session vidéo et le fait que nous ne nous procurons pas beaucoup d’occasions est un problème global. Bakambu est entré à gauche et je pense qu’on peut jouer ensemble. Mais tout cela dépend du coach. » Arek Milik – Source : Canal + Sport Pologne (22/01/22)

OM – Germain : « C’était mon rêve d’enfant, j’ai fait lever le stade »

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2017, Valère Germain est parti libre en direction de Montpellier l’été dernier. L’attaquant a avoué dans Colinterview avoir réalisé son rêve.

Il était arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2017. Valère Germain n’est jamais réellement parvenu à s’imposer au sein du club phocéen. Alors que Jacques-Henri Eyraud était à la recherche de son « grand attaquant » après le départ de Bafétimbi Gomis, Valère Germain n’a jamais réussi à assumer ce rôle là.

Je rêvais de marquer au Vélodrome quand j’étais jeune – Valère Germain

Très peu utilisé la saison dernière, notamment dès l’arrivée de Jorge Sampaoli, Valère Germain garde tout de même un très bon souvenir de son passage à l’Olympique de Marseille. Dans la Colinterview de Colin sur Oh My Goal, l’ancien attaquant marseillais a avoué avoir réalisé son rêve.

« J’ai plus le sourire quand même. C’était mon rêve d’enfant, c’est le club le plus suivi de France. J’ai marqué des buts, j’ai loupé des actions aussi mais il y a des moments où j’ai fait lever le stade. Rien que pour ça, même si ça n’avait qu’était 2-3 buts sur 4 ans je l’aurais fait au moins 2-3 fois. C’était quelque chose dont je rêvais dans mon jardin quand j’étais jeune, de marquer au Vélodrome. D’entendre la musique quand tu rentres sur le terrain, je me rappelle je fermais les yeux et j’avais des frissons. Quand t’es supporter de l’OM, t’as qu’une envie. Toutes les 65.000 personnes dans le stade aimeraient être là où on est nous. Ça ne peut pas être que des mauvais souvenirs, bien au contraire. Ça a été des moments incroyables, il y en a eu d’autres compliqués. Mais rien que pour les bons moments, je n’ai aucun regret. (…) Quand j’arrive à l’OM, je pense qu’il (Rudi Garcia) veut m’associer avec Bafé Gomis. Sauf qu’au moment où j’arrive, il y a un désaccord. Je me rappelle que le jour où je signe, je le vois descendre du bureau du président et il avait acté son départ. On se croise, on se sert la main, il me dit « bonne chance ». Ça aurait peut-être été différent avec Bafé car on avait deux profils qui auraient pu être complémentaires. À Marseille, il cherchait le « grand attaquant » comme ils l’ont surnommé. Ils ont eu du mal à trouver quelqu’un et c’est finalement Mitroglou qui est arrivé. Il a fait de très bons matches, d’autres moins bien aussi mais qui n’a peut-être pas assumé le statut de « grand attaquant » comme l’avait fait Bafé. J’ai dû aussi enfiler ce statut de « grand attaquant ». » Valère Germain – Source : Colinterview (04/02/2022)

Mercato OM : Longoria a l’affût pour cet international français ?

Quelques semaines après la fermeture du mercato hivernal, Pablo Longoria continue de flairer les bonnes opportunités et serait attentif au profil de Jordan Veretout.

Il est l’un des joueurs les plus susceptibles de partir cet été. Boubacar Kamara arrive à la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille en juin prochain et n’a toujours pas prolongé. À l’heure actuelle, il est difficile d’imaginer une prolongation de contrat d’ici la fin de la saison. De son côté, Pablo Longoria commencerait donc à préparer la saison prochaine sans compter le minot dans ses rangs.

Cet hiver, le président olympien a déjà anticipé la venue d’un joueur dans l’entrejeu. En effet, Bartug Elmaz a signé un précontrat avec l’OM durant le mercato hivernal et rejoindra le club à partir de cet été. Mais de son coté, Pablo Longoria travaille sur d’autres pistes. Après s’être renseigné sur Arturo Vidal, il serait désormais à l’affût sur Jordan Veretout.

Jordan Veretout dans le viseur de Longoria ?

À en croire les informations révélées par Calciomercato, l’Olympique de Marseille serait bel et bien intéressé par le profil de Jordan Veretout pour l’été prochain. Le média italien rapporte également que le milieu de terrain souhaiterait changer d’horizon à l’issue de la saison. Pablo Longoria se serait donc déjà positionné sur ce dossier. Le club phocéen serait même l’option la plus crédible pour le joueur à l’heure actuelle.

Sous contrat avec la Roma jusqu’en juin 2024, Jordan Veretout a disputé 24 matches de Serie A cette saison. Le milieu de terrain a inscrit 4 buts et a adressé pas moins de 7 passes décisives. Difficile de savoir donc si le club de la capitale italienne ainsi que José Mourinho seraient prêts à s’en séparer l’été prochain. De plus, le milieu de terrain de 28 ans est actuellement évalué à 30 millions d’euros sur Transfermarkt donc l’opération pourrait être bien plus compliquée que prévu. Affaire à suivre d’ici les prochaines semaines.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter – Longoria

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)