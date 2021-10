Le triste bilan de Germain à Marseille, la vente relancée et Saliba cartonne en sélection… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Le triste bilan de Germain à Marseille, la vente relancée et Saliba cartonne en sélection.

Vente OM: Un média italien donne des nouvelles informations…

Le sujet de la potentielle vente de l’Olympique de Marseille a cristallisé les tensions entre supporters marseillais. Lancée par Tutto Mercato Web l’hiver dernier, cette rumeur ne s’est pas concrétisée…

D’après Tutto Mercato Web, « une négociation pour l’acquisition de l‘Olympique de Marseille a été mise en place qui a ensuite calée« . D’après le professeur Simon Chadwick qui exerce à Emlyon Business School de Paris, le PIF (fond d’investissement d’Arabie Saoudite) qui vient tout juste de racheter Newcastle, pourrait se servir de l’OM et de l’Inter pour créer un groupe de clubs satellites comme l’a fait Manchester City via City Football Group.

Une information confirmée par le journal politique italien Libero qui stipule que les Nerazzurris seraient sur le point d’être racheté, et que le PIF serait en pleine négociation avec l’OM et une écurie brésilienne.

Je vous rapporte cet article en précisant bien, j’insiste, que je n’ai aucune info spécifique et direct à ce sujet. Le quotidien politique italien @Libero_official écrit qu’après #Newscastle, #PIF serait sur le point de racheter l’#Inter et négocierait #teamOM + un club brésilien — Thierry Cros (@tcros) October 13, 2021

c’est un journal politique. Donc qui a naturellement tendance à interpréter l’actualité de manière totalement subjective, mais sur le fond des informations n’est pas connu pour balancer des fake news à tout va. — Thierry Cros (@tcros) October 13, 2021

Le passage en question pic.twitter.com/EBknb23Pm2 — ᴅᴀɴᴅʏ ᴏғ ⓁⒾⓈⒷⓄⒶ II 💙🇵🇹🇧🇷 (@Dandydesecour) October 13, 2021

Matthias Manteghetti explique pourquoi il a gardé le silence

Sur notre plateau, le journaliste qui a maintenant quitté Canal +, est revenu sur cette folle journée où il avait la vente imminente de l’OM. Il explique notamment comment il a vécu cette série d’événements et pourquoi il n’a pas pu livrer le reste de ses informations….

« Ces informations que j’ai publiées sur Twitter, elles y sont toujours. Pour moi, ça a commencé en mai 2020 avec des premières informations. Je creuse un peu mais pas énormément et j’ai d’autres infos en décembre. Pour moi, tout s’accélère le 3 février, le soir du match face à Lens, coaché par Nasser Larguet. Ce soir-là, je reçois un appel qui me confirme énormément d’informations que j’ai eues et qui m’en ramène d’autres. Et là, je commence à creuser à droite à gauche et tout va dans le sens de ces informations et de cette vente de l’OM. Le 5 février au matin, j’alerte mes supérieurs et ils me font confiance parce que ça faisait sept ans que je travaillais chez Canal + et j’ai toujours donné des informations sur l’OM qui se sont avéré vraies sur les transferts, le capitanat de Steve Mandanda etc… Donc mes informations sont recoupées et ça s’accélère avec notamment la vidéo de Thibaud. On me dit qu’il faut en parler à 17h et en parler le soir-même. Et là, on nous freine un peu. Pas en nous disant que c’est faux mais on me dit qu’il ne faut plus en parler alors que l’on avait annoncé que je serai dans le Late Football Club. Moi on me dit de ne plus en parler et c’est pour ça que je ne l’ai pas fait jusqu’à aujourd’hui. » Matthias Manteghetti – Source : Football Club de Marseille (20/09/21)

OM: Saliba cartonne en sélection !

Capitaine avec l’Equipe de France Espoirs, William Saliba s’est facilement imposé face à la Serbie (3-0). Le défenseur central est dans la continuité de ce qu’il réalise sous les couleurs de l’Olympique de Marseille…

L’équipe de France Espoirs s’est facilement imposé contre la Serbie (3-0) grâce à des buts de Adli, Gouiri et Cherki, lors des qualifications pour l’Euro 2023. Les coéquipiers de William Saliba conservent leur première place du groupe H, alors que le Marseillais a joué l’intégralité de la rencontre en tant que capitaine.

Nouvelle victoire des Espoirs qui s’imposent 3-0 face à la Serbie grâce à Adli, Gouiri et Cherki ! 🇫🇷🔥 #SERFRA 🔜 Prochain match face à l’Arménie (11/11) pic.twitter.com/dn8Vrs2W3P — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 12, 2021

Il est l’une des satisfactions du mercato réalisé par Pablo Longoria cet été. Prêté sans option d’achat par Arsenal à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison, William Saliba fait le bonheur de Jorge Sampaoli dans sa charnière centrale depuis le début de la saison.

En effet, le défenseur central n’a toujours pas eu sa chance avec les Gunners et ce nouveau prêt lui permet de s’aguerrir et de continuer à engranger de l’expérience en défense centrale. Alors qu’il était également suivi par Lille et d’autres écuries européennes, William Saliba avait fait de l’OM sa priorité pour poursuivre sa progression.

A mon âge, c’est bien de jouer dans un stade comme ça– Saliba

« On a fait un gros début de saison, même si les trois derniers matches n’ont pas été positifs avec deux défaites en L1. On va revenir pour essayer de gagner. J’ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, les supporters. Pour moi, c’est un très bon choix, c’est le club qu’il fallait, avec une très bonne pression. À mon jeune âge, c’est bien de jouer dans un stade comme ça. » William Saliba— Source: L’Equipe (11/10/21)

C’est fou de jouer au Vélodrome — William Saliba

« La deuxième période, on est repassé à 4 derrière avec Bouba en latéral droit. Après 5 minute, on s’est relâché. On se doit d’être plus concentré pour éviter ça. L’attente des supporters est normale. On voulait bien faire au Vélodrome. Le lendemain on était énervé. On s’est remis dedans pour être prêt pour le prochain match face à Nice. C’est clair qu’on peut mieux faire en défense, être plus concentré. Notamment contre Bordeaux où on peut éviter certains buts. Ce n’est pas lié à la tactique du coach. (…) C’est fou de jouer au Vélodrome. On le ressent même avant le match, sur l’autoroute. Il y a beaucoup d’émotions. » William Saliba – Source : Conférence de presse (20/08/2021)

Le triste bilan de Germain sur son passage à l’OM

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille libre, Valère Germain a rejoint Montpellier. Déjà buteur trois reprises, il semble se plaire du côté de l’Hérault. Il est revenu sur son aventure marseillaise…

Valère Germain ne s’est jamais réellement imposé à l’OM. Jamais utilisé par Jorge Sampaoli, il a rejoint Montpellier qui a perdu ses deux attaquants, Laborde et Delort. Déjà buteur trois et une passe décisive à son actif, il pourrait réaliser une belle saison sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio.

Dans un entretien accordé au Midi Libre, Valère Germain est revenu sur son aventure à l’Olympique de Marseille :

Deux ultimes saisons compliquées– Germain

« À l’OM, j’ai vécu deux ultimes saisons compliquées. J’ai joué à droite, à gauche. Je peux donner un coup de main sur un côté, mais ce n’est pas là où mes qualités sont mises en avant. J’ai un souvenir mitigé de l’OM. J’ai réussi une première belle saison avec 18 buts, puis une seconde conforme à mon rendement. Ce ne sont pas des stats d’attaquant de haut niveau, mais ce n’est pas anodin. » Valère Germain— Source: Midi Libre (13/10/21)

C’ÉTAIT UNE BELLE EXPÉRIENCE À MARSEILLE – VALÈRE GERMAIN

Il était déjà revenu au micro de Canal + sur son aventure marseillaise :

« Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n’ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel. Maintenant, l’OM marche bien aujourd’hui donc il n’y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien et tant que l’OM gagne, c’est le plus important. Après, c’est vrai qu’avec Arek, on s’entend bien en dehors du terrain, on n’a pas eu la chance de jouer ensemble mis à part à Lens où on avait fait une belle première période et finalement, on avait fait match nul. C’est le foot, c’est comme ça. Je souhaite qu’on finisse cinquième cette saison. Je n’ai pas envie de m’arrêter, j’ai envie de repartir sur un beau projet. Ç’a été une belle expérience à Marseille, j’ai beaucoup apprécié et on verra ce que l’avenir me réservera. J’espère découvrir l’étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l’année prochaine. J’ai hâte de la savoir et puis j’espère rejouer un peu plus souvent et essayé d’être de nouveau décisif pour une équipe. » Valère Germain – Source : Canal+ (24/04/2021)