Le tweet énigmatique de Boudjellal, les « secrets des bons résultats » selon Alvaro, Lopez fier d’avoir chipé Lihadji… Les 3 infos OM de ce jour !

Vente OM : Le tweet énigmatique de Mourad Boudjellal !

Plus discret dans les médias, Mourad Boudjellal attaque une nouvelle phase dans son projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Ce samedi soir, il a partagé un clip d’une chanson sur son compte twitter… De quoi réveiller la Team Parano !

Ces derniers jours, il ne se passe pas un instant sans qu’une information tombe sur la vente de l’Olympique de Marseille. Si bien que le média Le Parisien a publié ce samedi un long article sur le Qatar et l’Arabie Saoudite, au coeur du projet de rachat du club marseillais.

Plus discret dans les médias que les semaines passées, Mourad Boudjellal semble avoir entamé une nouvelle phase dans son projet. Fini la communication, place aux négociations ! C’est en tout cas ce qu’il laisse entendre en ayant liké le tweet d’un Twittos (@Shavinz) ce samedi soir.

« Moi je vérifie »

Avant cela, l’ancien président du RCT avait publié le clip d’une chanson nommé « Moi je vérifie », interprété par Naza, Aya Nakamura et Dadju. Un tweet énigmatique qui a forcément réveillé les supporters marseillais, plombés par les récentes sorties du clan McCourt qui fermaient totalement la porte à une vente.

OM : Alvaro Gonzalez livre « le secret des bons résultats » du club !

Prêté par Villareal à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Alvaro Gonzalez est officiellement Marseillais ! Le défenseur espagnol s’est exprimé sur sa signature et sur ce que représentait l’OM pour lui.

Le défenseur central Alvaro Gonzalez a signé officiellement à l’Olympique de Marseille pour une durée de 3 ans.

LA PASSION POUR LE FOOTBALL, La synergie entre les joueurs et les fans — ALVARO

D’abord prêté par Villareal, l’Espagnol s’est tout de suite acclimater au championnat français. Dans une interview accordée au média du club, Alvaro a expliqué ce qu’il ressentait après sa signature. Il a également livré le secret des bons résultats récoltés la saison dernière !

« Depuis le début, je me sens comme chez moi ici. L ville de Marseille, le club, l’OM, tout me va. Tout le monde m’a accueilli les bras ouverts.On vient de finir une très bonne saison et nous avons rempli nos objectifs. La passion pour le football ici à Marseille est une des choses qui me motive le plus. La synergie entre les joueurs et les fans, c’est le secret de nos bons résultats. »

Alvaro Gonzalez – Source : OM

Arrivé sous forme de prêt à l’Olympique de Marseille, @AlvaroGonzalez_ a paraphé un contrat de 3️⃣ ans avec l’OM plus tôt dans la semaine ✍️📝 « El Patrón » est revenu sur sa première saison et ses objectifs pour celle à venir 🎙💙 👉 https://t.co/ZctUQbxPZc pic.twitter.com/Zjbyr2LUD5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 5, 2020

Mercato OM – Gérard Lopez (LOSC) : « Lihadji? Notre projet a parlé pour nous »

Cette semaine, Isaac Lihadji a officiellement signé son contrat professionnel avec le LOSC. Gérard Lopez, le propriétaire du club du Nord s’est félicité de l’avoir fait signer.

Le feuilleton Lihadji a pris fin cette semaine. L’ailier natif de Marseille a signé son premier contrat professionnel au LOSC.

il arrive dans un environnement qui lui fait beaucoup plus confiance — LOPEZ

Dans un entretien accordé à la Voix du Nord, Gérard Lopez s’est félicité d’avoir fait signer le joueur formé à l’OM. Selon lui, c’est leur projet qui a parlé pour eux…

« Il y avait des clubs en Angleterre et Dortmund sur lui. On a laissé parler les autres et c’est ensuite notre projet qui a parlé pour nous. Et dans ce projet on fait confiance aux jeunes, on les fait jouer. Isaac est un joueur qui prend la profondeur avec une facilité incroyable, y compris balle au pied. C’est un milieu de terrain, et pourtant on le voit très souvent dans les seize mètres. Il s’inscrit pleinement dans notre système, car il a la technique et la vitesse. Il ne quitte pas non plus un petit club avec un petit stade, il ne sera pas perdu à Lille. Mais il arrive dans un environnement qui lui fait beaucoup plus confiance. On n’est pas l’Ajax, mais notre système de jeu porté vers l’avant commence à avoir sa réputation. Pour jouer ce jeu, on a besoin de jeunes joueurs qu’on ne veut pas chercher à museler, c’est même tout le contraire »

Gérard Lopez – Source : La Voix du Nord