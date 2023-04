Les ambitions de Longoria, la piste Almada sous condition et Kolasinac confirme pour son avenir… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Les ambitions de Pablo Longoria, la piste Almada toujours d’actualité à une condition et Kolasinac confirme pour son avenir.

Longoria se montre extrêmement ambitieux pour l’avenir de l’OM

Pablo Longoria a accordé un entretien au Figaro ce jeudi. Le président de l’OM n’a pas caché ses ambitions pour le club marseillais.

L’Olympique de Marseille joue gros en cette fin de saison. Une qualification pour la prochaine ligue des champions est financièrement plus qu’importante. Pablo Longoria le sait mieux que quiconque et le prochain mercato du président de l’OM dépendra évidemment de la fin de saison de son équipe.

Longoria veut encore changer beaucoup de choses à l’OM

« Jamais je ne quitterais l’OM ! Peut-être qu’un jour le propriétaire perdra sa confiance en moi. Je ne crois pas qu’un président de l’OM puisse partir d’ici pour chercher un autre club. Ce serait un manque de respect envers l’institution »

Au cours d’un entretien accordé au Figaro, le dirigeant espagnol n’a pas caché ses fortes ambitions pour le l’OM. «On est à 20 % ou 30 % de ce que je veux faire de l’Olympique de Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à changer, mais je crois que la voie de l’exigence, du respect et du professionnalisme est bien enclenchée,» a ainsi déclaré Longoria.

Actuellement troisième de Ligue 1 derrière Lens et le PSG, l’Olympique de Marseille va devoir se relancer pour au moins assurer cette seconde place directement qualificative pour la Ligue des champions. Sans les revenus liés à cette compétition, Pablo Longoria aura en effet bien du mal à permettre à l’OM de poursuivre son ascension.

Depuis plusieurs saisons, le nom de Thiago Almada revient avec insistance du côté de Marseille. Pablo Longoria n’aurait pas abandonné l’idée de le recruter lors du prochain mercato.

Régulièrement associé à des rumeurs de transfert, Thiago Almada continue de faire parler de lui à Marseille. Le milieu offensif argentin était dans le viseur de Pablo Longoria l’été dernier mais avait finalement choisi de signer en MLS à Atlanta. Champion du monde 2022 avec l’Argentine au Qatar, Almada plaît toujours à l’OM. En effet, le président marseillais n’aurait pas abandonné l’idée de le recruter et une nouvelle offensive pour recruter le joueur de 21 ans lors du prochain mercato n’est pas à exclure.

Guendouzi out, Almada in ?

Selon les informations de MLS France, l’OM suivrait avec attention la situation du joueur argentin et pourrait se positionner sur Almada lors du prochain mercato. Il faudra néanmoins passer à la banque pour s’offrir les services du joueur estimé à 30 millions d’euros par son club. Le transfert de Mattéo Guendouzi pourrait permettre de débloquer les fonds nécessaires à la faisabilité d’une opération aussi onéreuse. Marseille aura toutefois une très grosse concurrence dans ce dossier. L’OGC Nice et plusieurs équipes de Première League et de Liga seraient attentives à l’évolution du dossier. Certains clubs se seraient déjà renseignés sur les conditions d’un transfert d’Almada. Affaire à suivre…

Almada ? On m’en parle une fois par semaine

« Depuis qu’il y a eu les rumeurs quand il évoluait encore en Argentine, à Vélez, on m’en parle au moins une fois à chaque débat FAQ le mardi. C’est un joueur qui a marqué, c’est une des rumeurs mercato qui a marqué les supporters. C’est un profil spectaculaire, qui peut plaire. Là, il joue en MLS et il joue bien. » Nicolas Filhol –Source : Football Club de Marseille (04/04/23)

« Je ne l’ai pas vu jouer, j’ai juste vu des compils, mais tu vois qu’il a plein de talent. D’ailleurs j’avais trouvé le choix d’aller à Atlanta un peu bizarre. Après la MLS c’est un championnat émergeant, c’est mieux qu’avant, mais par rapport à son talent et les retours qu’on avait sur lui on avait le droit d’espérer mieux, de le voir en Europe. » Belmel Bouzelifa – Source : Football Club de Marseille (04/04/23)

Mercato OM : Kolasinac confirme !

Avant le déplacement dimanche à Lorient, Sead Kolasinac était présent en conférence de presse au centre RLD pour répondre aux questions des journalistes. Le défenseur a évoqué la fin de son contrat en juin, il a confirmé des discussions pour une prolongation. Il veut rester à Marseille.

#Kolasinac : « On discute déjà avec mon agent et le club. Je me sens bien ici, j’aime jouer pour ce club, j’aime tout ce qu’il y a autour du club, j’aime vivre avec ma famille ici. Nous verrons ce qu’il se passe dans les prochaines semaines ». #liveFCM #MercatOM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 7, 2023

On discute déjà avec mon agent et le club

« On discute déjà avec mon agent et le club. Je me sens bien ici, j’aime jouer pour ce club, j’aime tout ce qu’il y a autour du club, j’aime vivre avec ma famille ici. J’apprécie vraiment d’être ici. Je me sens vraiment bien et nous verrons ce qu’il se passe dans les prochaines semaines ». Sead Kolasinac – source : Conférence de presse (07/04/2023)