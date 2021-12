Les dates et les possibles adversaires de l’OM en Ligue Europa Conference

En s’imposant ce jeudi contre le Lokomotiv Moscou au stade vélodrome (1-0), l’Olympique de Marseille s’est offert un billet pour les barrages de la Ligue Europa Conference. Quels sont les clubs qualifiés pour la suite de cette compétition et les adversaires possibles de l’OM en 16e de finale ?

Les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés 1-0 face au Lokomotiv Moscou grâce à un but de Milik au stade Vélodrome ce jeudi soir. L’OM termine ainsi la phase de groupe de la Ligue Europa en troisième position de son groupe derrière la Lazio et Galatasaray. Le club de Marseille est donc reversé en Ligue Europa Conférence. Il passera par les barrages face à un des deuxièmes de la C4. L’adversaire de l’Olympique de Marseille sera connu lors du tirage au sort qui aura lieu le lundi 13 décembre (13h), Les rencontres auront lieu, en format aller-retour, les 17 et 24 février 2022.

Les adversaires potentiels de l’OM en barrage :

-Maccabi Tel Aviv (ISR, groupe A)

-Partizan Belgrade (SER, groupe B)

-Bodo Glimt (NOR, groupe C)

-Randers (DAN, groupe D)

-Slavia Prague (RTC, groupe E)

-PAOK Salonique (GRE, groupe F)

-Tottenham (ANG) ou Vitesse Arnhem (PB) (groupe G)

– Qarabag (AZE, groupe H)

Le défenseur de l’Olympique de Marseille William Saliba s’est exprimé au terme de cette rencontre au micro de Canal + pour évoquer la qualification de l’OM dans cette nouvelle compétition européenne.

« Il y a avait de la déception par rapport au dernier match où on s’est donné les moyens de regagner à domicile et pour se qualifier pour cette conférence League. C’est maintenant une nouvelle compétition et on va essayer d’aller le plus loin possible. Et de toute façon on n’a pas le choix à Marseille il faut gagner tous les matchs » William Saliba – Source : Canal +

