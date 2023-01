Les détails financiers du transfert de Gerson, négociations en cours pour son successeur, Thuram… Les 3 infos OM du 1er janvier 2023

Mercato : Combien va réellement toucher l’OM ? Les détails financiers du transfert de Gerson !

Le milieu de terrain Gerson va quitter l’Olympique de Marseille. Un accord a été trouvé ce samedi entre Flamengo et l’OM. On en sait un peu plus sur les détails financiers du transfert. Après de nombreuses semaines de négociations, Flamengo et l’OM ont enfin trouvé un accord pour le transfert de Gerson. Arrivé l’été 2021, le milieu de terrain brésilien aura été un élément important la saison dernière avec Sampaoli. Placardisé par Tudor, l’OM a dû se résoudre à lui trouver une porte de sortie en essayant de s’y retrouver financièrement sachant que le club phocéen avait dû débourser plus de 20 millions d’euros pour le recruter. Hier le journal La Provence évoqué un montant de transfert autour de 20 millions d’euros (bonus compris). Il semblerait que l’accord trouvé soit plus complexe. Ainsi, selon les informations de Globo, Flamengo va payer 15 millions d’euros à l’Olympique de Marseille pour racheter les 80% des droits du joueur qui lui appartenait, ainsi que des bonus s’élevant à 1 million d’euros. Sachant que le club marseillais devait encore 10,5 millions d’euros aux club brislien, l’OM ne percevra donc au total que 8,5 millions d’euros dans cette opération. A lire aussi : OM – Daniel Riolo : ça m’a choqué » Les dirigeants du club marseillais s’activent pour recruter son successeur Selon les informations de La Provence la piste privilégiée pour le remplacer se nomme Ruslan Malinovskyi, milieu offensif de l’Atalanta. Ce dernier était déjà dans le viseur de l’OM cet été. Le quotidien régional précise que des négociations sont actuellement en cours. Les deux clubs négocieraient un prêt de l’international Ukrainien.

A lire aussi : OM Mercato : Ces deux pistes au poste de milieu offensif !

L’#OM et #Flamengo sont enfin tombés d’accord pour le transfert de #Gerson. Plus d’infos à suivre sur @laprovence — Alexandre Jacquin (@AJac13) December 31, 2022

Mercato OM : Gros rebondissement dans le dossier Thuram !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis quelques semaines, l’international français Marcus Thuram pourrait finalement rester jusqu’à la fin de son contrat au Borussia Mönchengladbach.



A lire aussi : OM Mercato : Ces deux pistes au poste de milieu offensif !

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram était annoncé sur le départ lors du mercato hivernal. Plusieurs clubs souhaitent le récupérer à commencer par le Bayern Munich, l’Inter Milan et l’Olympique de Marseille. Selon la Gazzetta dello Sport, le Borussia serait prêt à le laisser partir pour 10 M€.

ℹ️ Libre en juin prochain, Marcus Thuram 🇫🇷 va être vendu cet hiver par le Borussia Mönchengladbach 🇩🇪 pour 10M€ selon La Gazzetta dello Sport 🗞. L’#OM mais aussi le Bayern Munich 🇩🇪 et l’Inter Milan 🇮🇹 sont intéressés. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/K2XLivEaP8 — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) December 20, 2022

A lire aussi : Mercato OM : 40-50M€ c’est le prix qui doit être visé »

La donne a visiblement changé récemment du côté du Borussia et du joueur. En effet, selon les informations de Bild l’international français pourrait finalement aller au bout de son contrat et partir libre en fin de saison. «Il faut toujours peser ce que serait le rendement financier et quel est le rendement sportif des joueurs» a indiqué Roland Virkus le directeur sportif. l’actuel 5e de Budesliga serait donc disposé à faire une croix sur un transfert et une rentrée d’argent lors du mercato hivernal pour privilégier l’aspect sportif

Courtisé par une flopée de formations européennes, M.#Thuram pourrait attendre l’été prochain pour faire ses valises, mais une surprise n’est pas à exclure dès cet hiver. Selon certaines indiscrétions, #Tottenham pourrait tenter le coup lors du mois de janvier. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) November 30, 2022

Mercato : L’OM en discussions avancées avec le (possible) successeur de Gerson !

Gerson va quitter l’Olympique de Marseille. Un accord entre Flamengo et le club phocéen a été trouvé ce samedi. Les dirigeants du club marseillais s’activent pour recruter son successeur. Après de nombreuses semaines de tractations, Flamengo et l’OM ont enfin trouvé un accord pour le transfert de Gerson. Le montant de la transaction pourrait avoisiner les 20 millions d’euros bonus compris. Une partie de cette somme sera réinvestie pour recruter son successeur. Ruslan Malinovskyi piste numéro 1 Selon les informations de La Provence la piste privilégiée pour le remplacer se nomme Ruslan Malinovskyi, milieu offensif de l’Atalanta. Ce dernier était déjà dans le viseur de l’OM cet été. Le quotidien régional précise que des négociations sont actuellement en cours. Les deux clubs négocieraient un prêt de l’international Ukrainien.

A lire aussi : OM Mercato : Ces deux pistes au poste de milieu offensif !