Les dirigeants pistent un jeune ailier, un nouveau gardien ciblé et le départ de Strootman se précise …Les 3 infos mercato OM du 2 juin !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mercredi 02 juin !

Mercato: L’OM à la lutte avec le LOSC, Lyon et Monaco pour un jeune ailier français de 19 ans ?

L’Olympique de Marseille devra, cet été, trouver un joueur capable de remplacer Florian Thauvin sur le front de l’attaque marseillaise. Depuis l’annonce du départ de l’ancien bastiais vers les Tigres, certains noms de remplaçants ont commencé à circuler comme Sebastian Villa ou encore Cristian Pavon notamment, tout deux joueurs de Boca Juniors. Un autre nom circule en Ligue 1, celui de Nathanaël Mbuku. L’ailier français de 19 ans est beaucoup apprécié du côté des dirigeants marseillais, mais pas que…

Lille, Lyon et Monaco à l’affut pour mbuku ?

En effet, selon les informations de Foot Mercato, le LOSC, l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco seraient également intéressés par le profil du jeune attaquant rémois. Auteur de 4 buts et de 1 passe décisive, Mbuku a frappé dans l’œil de ses différents clubs. Du côté de Reims, on estime la valeur du joueur aux alentours de 15 millions d’euros. Une somme qui risque de refroidir les Marseillais qui n’ont pas des moyens aussi importants que les autres clubs dans la course.

Mercato OM: Des négociations avancées avec un jeune gardien de Segunda División ?

L’Olympique de Marseille devrait recruter un nouveau gardien de but, afin de préparer l’après Steve Mandanda. Plusieurs noms sont évoqués, le dernier en date est un gardien cubain qui évolue en Espagne…

Selon le média La Voz de Asturias, l’OM vise le portier de Gijon, Christian Joel Sanchez. L’écurie espagnole connait des difficultés économiques, et pourrait vendre son joueur de 21 ans contre une somme de 2,4 millions d’euros. Les négociations seraient même très avancées. Cette saison, le Cubain a joué seulement trois matchs avec son club, en deuxième division espagnole. Alors que le nom de Esteban Andrada (Boca Juniors) avait circulé, voici un nouveau potentiel concurrent à Steve Mandanda, qui ne semble pas prêt de raccrocher les crampons la saison prochaine.

Concernant Christian Joel : le gardien du Sporting Gijón a joué 6 matches cette saison, 3 en D2 et 3 en Coupe. L’Atlético et le RB Leizpig l’ont suivi par le passé. Les négos seraient très avancées avec l’#OM pour 2.4M. — Nico Faure (@Nicommentator) June 2, 2021

Le joueur est en FdC cet été mais le Sporting a la possibilité de le prolonger 3 ans. Logiquement si l’#OM paie ces 2.4M c’est que cette clause a été activée. #OM — Nico Faure (@Nicommentator) June 2, 2021

Mandanda ne craint pas la concurrence

Le capitaine marseillais, s’était exprimé sur son avenir en conférence de presse :

« Si je n’étais pas prêt, je serai parti, j’aurai arrêté. Si j’ai plus le niveau, faut arrêter. Personnellement, je suis là. La concurrence, je l’ai tout le temps. Je dois être performant si je veux jouer. J’ai aucun problème là-dessus. Il va y avoir énormément de changements. Il va falloir bien recruter. Il faudra être intelligent pour faire une très bonne saison. On devra être bons pour finir en Ligue des Champions l’année prochaine. » Steve Mandanda – source : Conférence de presse (21/05/2021)

El Sporting trabaja en la venta del portero https://t.co/x8VXdLS6mp — La Voz de Asturias (@lavozdeasturias) June 1, 2021

A 36 ans, Steve Mandanda est toujours le gardien titulaire de l’Olympique de Marseille. Questionné à ce sujet, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur la possibilité de le voir évoluer dans son système de jeu la saison prochaine.

« Dans le système qu’on veut mettre en place, le gardien doit savoir jouer comme un joueur de champ en dernier rempart. Steve, au vu de son parcours, de sa personnalité, de son histoire, on veut qu’il reste au club, on doit l’intégrer à notre projet » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)

Mercato OM: Strootman se rapproche d’un club italien ?

Véritable poids pour les finances marseillaises, Kévin Strootman est invité à quitter le club cet été. Le Genoa voudrait récupérer le joueur néerlandais, déjà prêté à Gênes depuis cet hiver. Et le Néerlandais serait sur la même longueur d’onde que les Italiens…

L’Olympique de Marseille souhaite récupérer des économies sur la masse salariale du club. Florian Thauvin, Valère Germain, Sakai… De nombreux joueurs à salaire plus ou moins important sont partis du club marseillais mais ce n’est peut-être pas terminé. Kévin Strootman est également invité à partir cet été. Le plus gros salaire du vestiaire marseillais pourrait retourner en Italie. Et selon TuttoMercatoWeb, il aurait trouvé un accord avec le Genoa, club pour lequel il a joué durant les six derniers mois. Il ne manquerait plus que l’Olympique de Marseille et les dirigeants italiens se mettent d’accord.

Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille — Strootman

A LIRE: MERCATO CONCURRENTS OM: UN INTERNATIONAL FRANÇAIS FORMÉ À LYON DE RETOUR EN LIGUE 1 ?

Avec les transalpins, il a joué 18 matchs et délivré quatre passes décisives, de quoi lui redonner confiance pour la suite de sa carrière. Acheté près de 25 millions d’euros par l’OM, en provenance de l’AS Roma, il restera l’un des plus gros flops du club marseillais, sous l’ère McCourt, malgré une attitude professionnelle louée par ses coéquipiers. Avant le match du Genoa face au Milan AC ce dimanche, Kevin Strooman s’était confié sur son avenir au micro de Sky Sport :

« Si vous ne vous sentez pas le bienvenu et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici, c’était différent, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c’est pourquoi je peux bien faire. Je suis retourné en Italie pour ça… Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C’est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matches à jouer, je veux bien faire alors peut-être je pourrais rester en Serie A ». Kevin Strootman – source : Sky Sport (16/04/2021)