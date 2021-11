Les explications de la LFP, Lopez explique la concurrence avec Mandanda et Fofana ne ferme pas la porte… les 3 infos OM de ce jeudi

Football Club de Marseille vous propose chaque soir les 3 infos OM du jour ! Au menu : Les explications de la LFP suite au match à huis clos, Lopez et la concurrence avec Mandanda et Fofana pense toujours à l’OM…

Un match à huis clos pour l’OM, la LFP s’explique…

Déjà sanctionné pour un envahissement de terrain de certains de ses supporteurs du parcage visiteurs à la fin d’un match à Angers le 22 septembre, l’OM risquait un retrait d’un point au classement en cas de récidive. La commission de discipline a finalement décidé d’infliger un match à huis clos total au club olympien. Dans les colonnes du quotidien sportif l’Equipe , Sébastien Deneux, le président de la Commission de Discipline de la LFP, explique cette sanction

« Il y a eu une accumulation de divers manquements avec des supporters sans billets dans le stade, une pyrotechnie très massive, des jets d’objets et l’introduction d’un supporter sur la pelouse. Ils ne sont pas de même nature que ceux d’Angers, où il y a eu un envahissement de pelouse. C’est pour cela que le sursis ne tombe pas. Mais néanmoins, la multitude de ces incidents entraîne la décision d’un huis clos total pour un match« . Sébastien Deneux – Source : L’Equipe

L’Olympique de Marseille disputera donc le match contre Troyes, dans dix jours dans un stade vide sans ses supporters.

Avoir Steve à mes côtés, ça me booste, ça m’oblige à être au maximum de mes performances — P.Lopez

Jorge Sampaoli a démarré la saison en faisant confiance à Steve Mandanda. Dès le retour de Pau Lopez, l’Espagnol a été inséré dans l’effectif et n’en est sorti qu’une seule fois, face à Metz lors de la dernière rencontre avant la trêve internationale.

Malgré son gros temps de jeu comparé à Mandanda, Pau Lopez a affirmé ce jeudi à RMC Sport qu’il ne se sentait pas comme le titulaire à ce poste mais plutôt dans une concurrence saine avec la légende vivante marseillaise.

« Est-ce que je me sens numéro 1? Non. Je ne me suis jamais senti titulaire au poste de gardien à Marseille. Le ‘Mister’ (Jorge Sampaoli, ndlr) décide avant chaque match. Je dois être prêt pour tout. Si je joue, pour être performant. Si je ne joue pas, pour mettre Steve dans les meilleures conditions afin qu’il soit performant comme il l’a été lors du dernier match face à Metz. Sampaoli nous annonce le onze titulaire, le jour du match. En général, il fait une réunion le matin pour faire le point sur l’aspect tactique, notamment au niveau des coups de pieds arrêtés. Et c’est là que l’on sait qui va jouer, qui est titulaire. Avant ce moment-là, personne n’est au courant!(…) Avoir Steve à mes côtés, ça me booste, ça m’oblige à être au maximum de mes performances. Ne serait-ce que par respect, car l’entraîneur te fait confiance, et parie sur toi alors qu’il y a un gardien du standing de Mandanda dans l’effectif. Tu te dois absolument d’être à 100%. Par respect pour Steve, l’entraineur et l’équipe » Pau Lopez – Source : RMC Sport (18/11/21)

Qui sera titulaire face à Lyon?

Reste à voir quelle décision Jorge Sampaoli va prendre pour le choc face à Lyon qui aura lieu ce dimanche. Face au PSG ou même lors des rencontres d’Europa League, c’est Pau Lopez qui a eu la lourde tache de garder les cages marseillaises… Garder impliqué Steve Mandanda dans l’effectif de l’OM, c’est aussi le faire des jouer des matchs à enjeux et non pas seulement des rencontres tel que celle face au FC Metz.

Je suis supporter marseillais depuis ma naissance — Fofana

Recruté pour un montant d’environ 35 millions d’euros lors de l’été 2020, Fofana a réussi son examen de passage de l’ASSE à Leicester. Le joueur de bientôt 21 ans a réalisé une grosse première saison en Premier League. Alors qu’il est annoncé dans le viseur de Chelsea et du nouveau riche Newcastle, ce dernier a de grosses ambitions. En convalescence suite à une fracture du péroné contractée lors d’un match de préparation en août, le joueur s’est confié dans le cadre d’un Space Twitter avec le journaliste Fabrice Hawkins. Il a affiché son attachement à l’OM mais aussi son attirance pour les grands clubs comme le Real ou encore United…

« Jouer à l’OM un jour? Peut-être, on verra bien… Je suis supporter marseillais depuis ma naissance. Marseille, c’est un rêve. On ne sait pas ce dont est fait le foot. (…) Il y a Marseille, le Real Madrid, le Barça. En Premier League, il y a Chelsea, United, City… Mais il faut travailler pour réaliser ses rêves. Par le travail, on peut tout réussir. » Wesley Fofana – source : Space sur Twitter (17/11/2021)

Dans un entretien pour Oh My Goal, Wesley Fofana avait déjà affiché son amour pour l’Olympique de Marseille en septembre dernier…

«Le club dans lequel je rêve de jouer ? L’OM. Ça restera toujours un rêve. Peut-être que ça va se passer dans ma carrière, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais ça restera toujours un rêve parce que c’est ma ville. C’est mon club, celui que j’ai supporté étant petit, et que je supporte toujours Quand je regarde les matches de l’OM, je suis comme un fan. Je crie, je chante, c’est comme ça, c’est mon club. Est-ce que je veux, est-ce que je pourrais ? Ça, je ne peux pas savoir. On verra bien.» Wesley Fofana – Source : Oh My Goal (10/09/2021)