Les intentions de Longoria sur le mercato, un numéro 9 pour la réserve et le retour de Clauss… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Les intentions de Longoria sur le mercato, un numéro 9 pour la réserve et le retour de Clauss…

OM : La date de retour de Clauss enfin connue?

La Provence évoquait ce mardi les bons retours après les premiers examens de Jonathan Clauss. Le latéral droit devrait bientôt être de retour selon L’Equipe !

L’Olympique de Marseille a tremblé face à Montpellier ce mardi ! Cette victoire aurait pu coûter plus cher que prévu, notamment à cause de la blessure de Jonathan Clauss et du carton rouge de Nuno Tavares. Pour le match face à Hyères, le piston droit ne devrait pas être disponible, ce qui donnera du temps de jeu à Issa Kaboré.

Clauss de retour vs Troyes?

Pour l’international français, sa date de retour se concrétise ! En effet, il ne devrait pas jouer en Coupe de France, par précaution, mais pourrait déjà être sur les terrains contre Troyes le mercredi 11 janvier. Une très bonne nouvelle pour Igor Tudor !

🗞Jonathan Clauss pourrait faire son retour dès la semaine prochaine contre Troyes.

Autre bonne nouvelle en défense, Éric Bailly n'a ressenti aucune gêne face à Montpellier. (@lequipe) #TeamOM

Il manquait un élément décisif, une passe ou autre chose — Tudor

Les Marseillais auraient dû tuer le match plus rapidement à Montpellier mais la première mi-temps s’est soldée par un 0-0 bien triste, à l’avantage des hommes de Tudor d’un point de vue statistique. L’entraîneur a d’ailleurs évoqué ce sujet en conférence de presse après la rencontre.

« On a un peu souffert, mais cela ne change rien à mon analyse. On a fait un bon match. En début de match, on a bien fait les choses mais on a manqué un peu de vitesse. Il manquait un élément décisif, une passe ou autre chose. En seconde période, on a monté notre qualité de jeu. On a marqué pour obtenir cette victoire dans un Championnat où il n'est jamais facile de gagner. C'est une bonne victoire. La trêve nous a permis d'acquérir un peu de fraîcheur. À mon sens, on est toujours en bonne forme. Cela dépend aussi de la physionomie du match. Il y a une part de psychologie. Quand on était à 0-0, on a simplement tout donné pour forcer la décision. Nous avons fait un bon match. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (02/01/23)

Mercato : L’OM recrute un attaquant (auteur de 10 buts en 11 matches) pour sa réserve ?

L’Olympique de Marseille serait en passe de recruter un jeune attaquant pour son équipe réserve. Selon les informations du compte twitter @Treize013, Sofiane Sidi Ali devrait ainsi rejoindre le club marseillais. A lire aussi : OM Mercato : Tottenham et Marseille doublés pour Malinovskyi ? L’OM s’active également pour renforcer son équipe réserve. Les dirigeants du club marseillais profitent ainsi de ce mercato hivernal pour apporter des retouches à la formation de Yann Danielou. Selon le compte spécialisé @Treize013, le prolifique ailier du FC Rousset, Sofiane Sidi Ali (27 ans) devrait ainsi s’engager avec le club marseillais. Il a inscrit pas moins de 10 buts en 11 matchs de national 3 cette saison.

ℹ️ @treize013 : Auteur de 10 buts en 11 matches de National 3 avec le FC Rousset SVO 🇫🇷, l’ailier Sofiane Sidi Ali 🇫🇷 (1995) devrait signer un contrat professionnel avec l’#OM afin de renforcer sa réserve, qui évolue aussi en National 3. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Bvj3GXVIie — Treize013 (@treize013) January 3, 2023

Mercato OM : Gerson vendu… ce que veut faire Longoria sur le recrutement !

Le mercato hivernal a officiellement ouvert ses portes dimanche dernier. Le départ de Gerson pourrait permettre à l’OM de se renforcer sur le plan offensif, Longoria aurait comme objectif de récupérer au moins deux éléments offensifs !

L’Olympique de Marseille a réglé cette semaine un dossier très important, celui du départ de Gerson. Le transfert du brésilien à Flamengo va permettre aux dirigeants marseillais d’avoir les moyens de renforcer l’équipe d‘Igor Tudor sur le plan offensif. Deux attaquants pourraient ainsi débarquer cet hiver. D’après le journaliste de RMC Sport Florent Germain, un départ de Bamba Dieng n’est pas non plus complètement à exclure. C’est ce qu’il a confié sur BFM Marseille.

L’OM veut au moins deux renforts dans le domaine offensif

« En tout cas, ce que je crois savoir c’est que l’OM veut au moins deux renforts dans le domaine offensif. Après le départ de Gerson qui a été vécu vraiment comme un soulagement et une bonne opération financière de la part de l’OM, ça fera débat mais…c’est autour de 20 millions, peut être un peu moins peut être un peu plus. Ça dépend qui t’appelle pour vérifier. Mais peu importe. L’OM est content de la vente et donc ça va enclencher normalement une capacité à avoir un peu plus de marge financière. C’est un joueur pour être justement dans les deux en soutien d’attaquant, donc c’est vrai que Malinowski est toujours sur les tablettes. (…) c’est un joueur qui est très suivi et l’OM aimerait pourquoi pas un prêt avec obligation d’achat, Ce serait la tendance. (…) Et après ? La semaine dernière, j’ai posé la question à Igor lors d’une conférence de presse. On voit parfois Bamba bien entrer en cours de jeu et Alexis Sanchez en soutien de l’attaquant, et ça a été une discussion entre dirigeants. Je crois même que Jean-Pierre Papin, en a parlé aussi avec Pablo Longoria. On a le sentiment qu’il manque un attaquant de pointe pour permettre à Alexis Sanchez de venir un peu plus en soutien. je ne sais pas à 100 % si Bamba Dieng va rester, c’est une possibilité. « Florent Germain (journaliste RMC Sport) – Source : BFMMarseille (03/01/2023)

Le dossier Dieng? Humainement, ce n’était facile pour personne.

Il y a quelques semaines, dans un entretien accordé à Foot Mercato, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria évoquait justement le cas Bamba Dieng :

« Le dossier Dieng? Humainement, ce n’était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d’été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n’est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n’est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c’est qu’il a récupéré une place dans l’effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie. Mais, jouer une compétition avec des mercatos encore ouverts, c’est très compliqué, notamment pour la psychologie des joueurs. Ce n’est pas non plus facile dans la relation que tu as avec un de tes joueurs qui se comporte différemment dans une situation de mercato. Ce n’est facile à gérer pour personne. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)