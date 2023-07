Les premières images de Lodi à Marseille, Aubameyang visé et Ndiaye ça avance… Les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Lodi est arrivé à Marseille, Marcelino aimerait récupérer Aubameyang et les négociations commencent avec Shelffield pour Ndiaye.

Lodi est à Marseille !

Le latéral brésilien va signer un contrat de 5 ans avec l’OM, il est bien arrivé à Marseille !

Elle est là les amis, #Lodi est Olympien 💪💙😎

FORZA l’OM pic.twitter.com/XPEqCTKYF4 — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 14, 2023

Voilà Ronan Lodi est arrivé à Marignane 💪💙😎 pic.twitter.com/9aQRPqhjkI — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) July 14, 2023

🥱💤Bonne nuit la #TeamOM, Renan Lodi ce sera pour demain ! https://t.co/JFb395ANXc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 13, 2023

Renan Lodi et l’OM, sauf retournement improbable, c’est fait. RMC vient de confirmer : « le latéral gauche de l’Atlético de Madrid s’est s’engagé avec l’Olympique de Marseille pour une durée de cinq ans moyennant une indemnité de transfert de 13 millions d’euros. Il était d’ailleurs le premier choix du coach espagnol dans une short-list de trois profils que lui avait soumis le club olympien. »

D’après nos informations, le joueur va atterrir ce soir à l’aéroport de Marignane, aux alentours de 23h20. Le Brésilien passera la nuit à Marseille et devrait, comme annoncé par Fabrizio Romano, passer sa visite médicale ce vendredi.

Contrat de 5 ans, priorité de Marcelino !

🇧🇷 Renan Lodi va signer 5 ans à l’OM contre un chèque de 13 millions d’euros. Il était le premier choix de Marcelino au poste de latéral gauche.https://t.co/X2HOw248E5 pic.twitter.com/t8KgKXqYfv — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2023



Le journaliste Fabrizio Romano affirme que l’accord a été trouvé autour de13M€. « Un peu plus sur l’accord avec Renan Lodi. L’Olympique de Marseille devrait payer 13M€ à l’Atlético Madrid qui conservera 20% de clause de vente. Examens médicaux prévus demain, vendredi. Enorme signature pour l’OM car beaucoup de clubs voulaient Lodi. Voilà, c’est confirmé. »

Lodi à l’OM pour 13M€ ?

Renan Lodi to Olympique Marseille, it’s done and here we go! Full agreement in place with Atlético Madrid, documents being signed. 🔵🇧🇷 #OM Contract also agreed as Renan Lodi has accepted OM as next destination. Medical being booked, deal sealed. pic.twitter.com/ZiOPpoIyJn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023

More on Renan Lodi deal. Understand Olympique Marseille will pay €13m and Atlético Madrid will keep 20% sell on clause. 🔵🇧🇷 #OM Medical tests scheduled tomorrow, on Friday. Huge signing for OM as many clubs wanted Lodi. Big one. Here we go, confirmed. ✔️ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023

Le Brésilien veut rejoindre l’OM et aurait fait part de cette envie à son entourage. Les négociations sont en cours avec l’Atletico Madrid, club avec qui il est actuellement sous contrat. La saison dernière, il était prêté à Notthingham Forrest en Premier League !

🚨EXCL : 🔴⚪️🇧🇷 #Liga | ◉ Accord de principe en passe d’être trouvé entre l’Atlético Madrid et l’OM pour Renan Lodi 💣 ◉ Le latéral brésilien a fait part à son entourage l’envie de rallier l’OM ✍️ ◉ Negociations avancées entre toutes les parties⏳️ Avec @sebnonda… pic.twitter.com/uIqEzclXd5 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 12, 2023

Aubameyang pour oublier Sanchez ?

L’OM ne dispose que du seul Vitinha au poste d’attaquant. Alors qu’un retour de Sanchez semble de plus en plus hypothétique, une solution du côté de Chelsea serait appréciée par Marcelino…

Selon le média espagnol Relevo, Marcelino aimerait faire venir Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien buteur du FC Barcelone ou encore d’Arsenal dispose d’un contrat d’un an avec Chelsea (juin 2024). Si le transfert du joueur de 34 ans ne devrait pas être élevé, il n’entre plus dans les plans du club anglais, son salaire semble insurmontable pour l’OM. Aubameyang toucherait un salaire annuel proche des 10M€ ! C’est d’ailleurs pour cette raison que l’ancien buteur de l’ASSE est poussé vers l’Arabie Saoudite. Difficile d’imaginer cette option réalisable !

Aubameyang visé ? Un salaire pas compatible !

Marcelino quiere a Aubameyang en el Marsella. 📌 La decisión está en manos del jugador. 💻 https://t.co/oeBxdlA2vt pic.twitter.com/0mxyrjiqCZ — Relevo (@relevo) July 14, 2023

Ndiaye, Vitinha et Tel, place à la jeunesse ?

Vitinha (23 ans) est arrivé l’hiver dernier, Illiman Ndiaye (23 ans) pourrait débarquer à Marseille dans les prochains jours et possiblement Mathys Tel (18 ans) donc, Pablo Longoria chercherait visiblement à rajeunir son secteur offensif. La saison dernière, l’attaque de l’OM se concentrait un seul joueur, Alexis Sánchez (34 ans), le Chilien avait d’ailleurs réclamé plusieurs fois du soutien aux avant-postes à ces dirigeants.

Aujourd’hui, personne ne sait si El Niño Maravilla prolongera à Marseille ou non. Ces arrivées de jeunes renforts pourraient signifier un renouvellement complet de l’attaque olympienne ou alors, ils pourraient être les renforts tant réclamés par Sánchez, la saison dernière…

Sheffield prêt à négocier pour Ndiaye !

L’Olympique de Marseille avance à grand pas dans le dossier Ilimane Ndiaye ! Le joueur est d’accord avec le club et Sheffield aurait ouvert la porte aux négociations !

Ndiaye va-t-il être la 3e recrue de l’OM ? L’attaquant semble emballé par l’idée et aurait trouvé un accord contractuel, reste à convaincre Sheffield qui aurait entamé les discussions dixit Fabrizio Romano : « L’Olympique de Marseille et Sheffield Utd sont désormais prêts à négocier pour Iliman Ndiaye. Les pourparlers vont bientôt commencer, en essayant de parvenir à un accord. L‘accord sur les conditions personnelles est presque conclu. Ndiaye veut l’OM. »

Olympique Marseille and Sheffield Utd are now prepared to negotiate for Iliman Ndiaye. Talks to start soon, trying to reach an agreement. 🔵 #OM The agreement on personal terms is almost done. Ndiaye wants OM. pic.twitter.com/OnTQGZGZAi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2023



Les prochains jours seront décisifs pour l’avenir d’Ilimane Ndiaye ! Selon les renseignements de Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre le joueur et l’Olympique de Marseille. Foot Mercato appuie également cette information et ajoute qu’il restera encore à convaincre Sheffield United !

10 à 15M€ pour Ndiaye?

Le club anglais n’est pas décidé à laisser filer son milieu offensif aussi facilement ! La possibilité de le faire prolonger existe toujours dans l’esprit des dirigeants bien que le joueur ait fait part de sa décision de rejoindre l’OM. Selon le média Taggat, il faudrait entre 10 et 15millions d’euros pour convaincre Sheffield !

Le média sénégalais rappelle aussi que d’autres clubs se sont positionnés pour récupérer Ilimane Ndiaye. Everton est toujours dans la course malgré un premier refus. L‘AC Milan aurait également tenté sa chance, à un an de la fin de son contrat avec Sheffield.

🚨 Info Taggat | Iliman Ndiaye et l’Olympique de Marseille se sont rapprochés d’un accord aujourd’hui pour un contrat de cinq ans. ➡️ L’OM et Sheffield vont entamer des discussions afin de parvenir à un accord. Avec seulement un an restant sur son contrat, le montant de la… pic.twitter.com/YDyU03jKY2 — Taggat (@taggatsn) July 11, 2023

Il va falloir commencer à s’activer un petit peu — MacHardy

Ce samedi soir dans l’After Foot, Jonatan MacHardy a affiché ses premières inquiétudes sur le départ d’Alexis Sanchez mais aussi sur le mercato qui tarde à débuter avec seul Kondogbia officialisé. Il s’attend, comme les informations de La Provence le disaient, à une grosse semaine en terme de recrues !

⚪🔵 L’avis tranché de @Jonatan_M13 sur l’OM : 🎙 « Il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années. Il va falloir commencer à s’activer. » pic.twitter.com/Ns1r8SEHpO — After Foot RMC (@AfterRMC) July 8, 2023

« Il y a quelques semaines, je n’étais pas forcément très inquiet. On avait alors le temps de voir et tout dépendait forcément de la prolongation ou pas d’Alexis Sanchez. Malheureusement, en ayant suivi la conférence de presse de présentation de Marcelino, Longoria et Ribalta, il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années, regrette le consultant au micro de RMC. Tout change. On est le 8 juillet, et dans un mois pile il y aura le premier tour préliminaire. Et il n’y a toujours pas d’attaquants potables. Donc là, il va falloir commencer à s’activer un petit peu. Je pense que si tu veux bien faire les choses, ça doit se décanter cette semaine. Je pense que Longoria le sait aussi et qu’on va avoir une grosse semaine en terme de recrue. Mais si ça ne commence pas arriver cette semaine, il y aura un début de feu au lac pour le tour préliminaire «