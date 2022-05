Les rumeurs mercato Veretout et Clauss mais aussi le président de Strasbourg met la pression… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : l’OM veut toujours s’offrir Veretout mais serait aussi en lice pour le recrutement du lensois Clauss. Marc Keller met la pression sur les marseillais…

Veretout dans le viseur de l’OM !

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’active déjà pour le mercato estival. Le club marseillais va de toute évidence perdre un joueur très important, Boubacar Kamara. Ce dernier est annoncé avec insistance du côté de l’Atlético Madrid. Le néo international français arrive au terme de son contrat avec l’OM et ne devrait pas prolonger. Il partira donc libre et son club formateur ne touchera aucune indemnité de transfert.

Selon les informations du site Calciomercato.com les dirigeants marseillais auraient entamé des négociations avec l’AS Roma pour recruter le milieu de terrain français Jordan Veretout (29 ans). L’Olympique de Marseille aurait même proposé la somme de 15 M€ pour réaliser ce transfert. Le média italien précise que le club de la louve aurait déjà refusé une offre de 8 M€ de la part de l’OM qui aurait donc augmenté son offre de manière significative… En cas de départ de Veretout, l’AS Roma penserait à un certain Maxime Lopez pour le remplacer.

Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important

De son côté Jorge l’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli a mis un sérieux coup de pression à ses dirigeants concernant le recrutement. En cas de qualification pour la Ligue des champions, il ne compte ainsi pas y faire de la figuration.

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Je pense à l’objectif qu’on a devant nous. Est-ce qu’on’ veut la C1 pour de l’argent ou pour être compétitif ? Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important. Il y aura la possibilité de créer ou pas une équipe de ligue des champions. Etre là pour 4 ou 6 matchs et stop ou continuer dans cette compétition. Ensuite le projet se décidera en s’appuyant sur ces bases-là. Les ressources en accord avec les capacités du club. Si on joue seulement pour passer inaperçu ce n’est pas logique. Les critiques seront toujours là. On doit être très clairs sur ce que l’on veut. Si l’objectif est plus économique ça apporte une pression qui n’a pas lieu d’être, c’est ce qu’il s’est passé lors de la dernière compagne. Les 60.000 personnes seront toujours là. L’équipe, l’entraîneur et les dirigeants doivent suivre ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (19/05/2022)

Clauss, un option pour l’OM ?

L’Olympique de Marseille va jouer sa saison sur son dernier match samedi soir face à Strasbourg au vélodrome. Le club marseillais n’est malheureusement plus maître de son destin dans la course à la seconde place et devra faire un meilleur résultat que Monaco qui affrontera Lens. Ce résultat final va fortement impacter le recrutement estival de Pablo Longoria qui ne disposera évidemment pas des mêmes moyens financiers avec ou sans une qualification directe pour la prochaine ligue des champions.

Cela n’empêche pas le président de l’OM de prospecter et d’entamer des discussions avec de nombreux joueurs.

Sous contrat jusqu’en 2023 et auteur d’une très belle saison, le latéral droit du RC Lens Jonathan Clauss (29 ans) ferait ainsi partie des pistes étudiées par le club marseillais. C’est en tout cas ce qu’indique Le Quotidien du Sport, qui précise d’ailleurs que l’OM n’est pas seul sur ce dossier. L’OGC Nice, Valence, Villarreal et Aston Villa seraient également sur le coup.

Sélectionné en Equipe de France par Didier Deschamps, Jonathan Clauss a clairement changé de dimension cette saison. Sous contrat jusqu’en 2023 il pourrait ainsi quitter Lens cet été. Récemment il évoquait d’ailleurs son changement de statut ainsi que son avenir dans les colonnes de la Voix du Nord :

« Mon avenir lié à la Coupe du Monde au Qatar ? C’est une très bonne question, il y a plein de choses à prendre en compte. Imaginons, je reste dans une continuité, dans une équipe que je connais, avec un staff que je connais, je vais peut-être continuer à, performer et j’aurai des chances d’y retourner. Dans le cas où je finis bien la saison, je pars ailleurs, je performe, tout va bien avec en plus le bagage, sans dénigrer Lens, que représenterait un club de Ligue des champions. Mais si ça ne se passait pas bien, je me poserais des questions. Il y a plein d’éventualités, tellement que c’est dur de dire cet été je suis sûr que je pars, ou alors cet été, c’est sûr que je reste. J’en parlais avec mon agent, aujourd’hui, on laisse tout venir. On ne va pas appeler tous les clubs maintenant que je suis allé en équipe de France. On laisse, on fait et quand il y aura quelque chose, s’il y a quelque chose, on en discutera. Après je me dis aussi que si j’ai figuré dans les 23 en jouant à Lens, c’est que je ne suis pas obligé de partir.» Jonathan Clauss – Source : la Voix du Nord (18/04/2022)

La pression sur l’OM et pas sur Strasbourg pour Keller

La lutte pour le podium aura finalement duré jusqu’à la dernière journée. Alors que l’Olympique de Marseille était confortablement installé à la deuxième place du classement il y a encore quelques semaines avec 6 points d’avance sur ses concurrents, le club n’a désormais plus son destin entre les mains après les récentes contre-performances qui ont permis à Monaco de subtiliser la deuxième place aux marseillais. La défaite à Rennes lors du dernier week-end a mis un coup aux hommes de Sampaoli qui ont vu les bretons revenir à 3 points de leur 3ème place mais avec une meilleure différence de buts, une victoire rennaise samedi combinée à une défaite olympienne éjecterait l’OM du podium.

Le dernier match de la saison sera donc à enjeu pour les olympiens. Avec la réception de Strasbourg, solide et surprenant 5ème cette saison, l’OM n’a pas le droit à l’erreur et devra sortir un grand match face à une équipe alsacienne qui a de solides références cette saison. D’autant qu’il y aura un enjeu sportif pour les hommes de Julien Stéphan qui voudront un résultat pour conserver leur place dans le top 5 et se qualifier pour l’Europa League. À quelques jours de ce match choc, Marc Keller, le président du RCS a accordé une entrevue au média Le quotidien du sport dans laquelle il revient sur ce match fou qui attend son équipe. Pour le dirigeant alsacien, la pression sera uniquement sur les épaules des phocéens :

« Pour le match de samedi ? Il est clair que Strasbourg n’a rien à perdre. Contrairement à l’OM, qui a passé presque toute la saison à la deuxième place. Le Stade sera plein à craquer. La pression est sur l’OM. Pour nous, c’est un match formidable à jouer (…) J’ai demandé la même chose à Julien Stephan qu’à Thierry Laurey. En dehors du maintien bien sûr, l’objectif prioritaire n’est pas le classement, mais remplir le stade, avec une équipe dynamique pour avoir un public heureux. » Marc Keller – Source: Le quotidien du sport (19/05/2022)

Perrin un des gros coups de Keller ?

Dans cette magnifique saison des strasbourgeois, il y a des joueurs qui ont particulièrement brillé durant cet exercice 2021/2022.Parmi eux, on retrouve Lucas Perrin, arrivé tout droit de Marseille en prêt avec une option d’achat obligatoire à 1,5 millions d’euros. Le défenseur central réalise une saison pleine sous les ordres de Stéphan. Marc Keller n’a pas manqué de se féliciter concernant ce « joli coup » :

« Je vous parlais de l'environnement, la confiance… Lucas Perrin aurait-il évolué dans les mêmes conditions à l'OM, qu'à Strasbourg cette saison ? C'est plus facile d'avoir du temps de jeu à Strasbourg, et donc de progresser, de prendre confiance, qu'à l'OM… » Marc Keller – Source: Le quotidien su sport (19/05/2022)