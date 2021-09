Les sanctions de la LFP, la raison de la non venue d’Ounas, et Milik absent contre Lens… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : La LFP sanctionne les supporters, pourquoi Ounas n’a pas signé, et Milik forfait face à Lens.

La LFP sanctionne l’OM et ses supporters !

Suite aux incidents entre supporters à la fin du match entre le SCO Angers et l’Olympique de Marseille, la LFP a annoncé une première sanction à titre conservatoire.

La commission de discipline de la LFP s’est réuni ce jeudi pour notamment étudier le dossier des incidents en marge du match Angers-OM ce mercredi soir. Le gendarme de la Ligue 1 a ainsi décidé de sanctionner les deux clubs en ordonnant ce jeudi, à titre conservatoire la fermeture des parcages visiteurs lors des matches de l’OM à l’extérieur, et d’une tribune du stade Raymond-Kopa à Angers. Les sanctions entreront en vigueur pour les deux clubs à partir de la 9e journée de Ligue 1, le 3 octobre, et dureront le temps de l’examen du dossier. Celui-ci a été mis en instruction, a ainsi indiqué la LFP via un communiqué.

A noter que Jacques Abardonado (entraîneur adjoint de l’OM exclu à Rennes) a écopé de deux matches de suspension dont un avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Les autres décisions de la LFP :

– Deux matches de suspension, dont un avec sursis : Dylan Bronn (Metz), Etienne Green (Saint-Étienne)

– Un match ferme : Kevin Danso (Lens), Johan Gastien (Clermont), Moritz Jenz (Lorient), Matheus Thuler (Montpellier)

– Un match ferme pour avoir reçu trois cartons jaunes en dix journées : Laurent Abergel (Lorient), Youcef Atal (Nice), Giulian Biancone (Troyes), Lilian Brassier (Brest), Andreaw GRAVILLON (Reims), Boubacar Kouyaté (Metz)

– Jacques Abardonado (entraîneur adjoint de l’OM exclu à Rennes) : deux matches de suspension dont un avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles

– Frédéric Antonetti (entraîneur de Metz, exclu contre le PSG) : deux matches de suspension dont un avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Mercato : Pourquoi cet international algérien n’a pas rejoint l’OM…

Très proche de rejoindre l’OM à la fin du mercato, Adam Ounas est finalement resté à Naples sous les ordres de Luciano Spalletti. Choix payant pour l »international algérien, puisqu’il est leader de Série A…

Adam Ounas a longtemps été annoncé très proche de l’OM, dans les derniers jours du mercato estival. Finalement il est resté en Italie du côté de Naples. L’origine de cette non venue serait le coach de l’écurie napolitaine, Luciano Spalletti, selon les informations de Sky Sport. L’Italien aurait déclaré à l’ancien bordelais : « Tu décides Adam. Mais si tu restes, on va s’amuser ».

Finalement le board marseillais a décidé de recruter le Marocain Amine Harit, qui semble très heureux d’avoir signé en faveur de l’Olympique de Marseille :

C’est un honneur de revêtir ce maillot – Amine Harit

« Énormément de fierté d’être ici. Je pense que n’importe quel joueur de football rêverait un jour de porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. On sait la ferveur qu’il y a ici. C’est un honneur pour moi de pouvoir revêtir ce maillot. Je pense en soi que la motivation on ne va pas la chercher bien loin quand l’Olympique de Marseille est intéressée par vous. Je pense qu’on y réfléchit pas à deux fois. C’est un grand club français, un très grand club français, avec une superbe équipe, un palmarès et surtout un projet qui fait rêver beaucoup de joueurs. On s’est écrit il y a un jour ou deux (avec Rongier). Il m’a demandé si vraiment j’allais venir ici. Je ne lui ai pas vraiment dit oui, mais j’ai essayé de faire passer le mot sans trop lui en dire non plus. Mais on s’est écrit un peu et il m’a demandé comment je l’avais ressenti. Je lui ai dit qu’il l’avait ressenti avant moi, donc je n’avais pas besoin de lui décrire. Je suis un joueur de percussion, un joueur qui aime bien le 1 contre 1, qui aime bien prendre des risques dans les 30 derniers mètres, quelques fois même dans ma partie de terrain. Un joueur qui cherche toujours à créer des espaces, à faire jouer les autres et à être décisif. C’est une équipe qui tourne très bien. Moi, je viens ici travailler et montrer ce que je sais faire. Le reste, c’est le coach qui prendra les décisions. Je suis très heureux d’être ici et je n’en doute pas une seconde que ça va bien se passer. La concurrence, elle est dans tous les clubs. À moi de faire ce qu’il faut et prendre les minutes qu’on va me donner. (…) C’est une grosse équipe avec énormément de joueurs de talent, des jeunes joueurs, surtout des joueurs insouciants. Pouvoir jouer aux côtés de grands joueur comme ça, c’est un réel plaisir. J’ai hâte d’être sur le terrain déjà. Les supporters marseillais, c’est quelque chose de spécial. On sait comment ils sont, la ferveur qu’ils peuvent transmettre. Très hâte de les retrouver à l’Orange Vélodrome et ils ne seront pas déçus. » Amine Harit – Source : OM.fr (02/09/2021)

OM : Sampaoli confirme deux retours, un absent important et une incertitude face à Lens

Jorge Sampaoli était en conférence de presse au centre RLD ce vendredi avant la reception du RC Lens. Le coach a donné des nouvelles de son effectif. Bonne nouvelle, Payet est opérationnel alors qu’Arek Milik s’est entrainé de manière partielle et sera absent du groupe, incertitude concernant Boubacar Kamara, qui ne s’est pas entrainé lui qui était sorti sur blessure face à Angers. Alvaro sera disponible après deux matches de suspension.

Payet opérationnel, Kamara incertain et Milik forfait face à Lens

« L’important c’est que les joueurs soient prêts. La rotation c’est normal pour éviter les blessures. Lors de nos deux matchs nuls c’est de notre faute, on a pas véritablement été mis en danger. Payet s’est entrainé normalement, Milik de manière intermédiaire. Kamara a quant à lui manqué l’entrainement. On verra s’il est prêt pour le match contre Lens. Milik ne sera pas dans le groupe pour le match contre Lens. Milik se sent bien, mais il n’a pas l’autorisation médicale » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (24/09/2021)

Voici la réaction de Boubacar Kamara au micro de Prime Video au terme du match nul concédé par l’OM face à Angers (0-0) à l’occasion de la septième journée de Ligue 1.

« J’ai ressenti une douleur, à peu prêt similaire à celle de l’année dernière en un peu moins forte. On verra demain avec le club ce qu’il en est. (…) Oui c’est un coup d’arrêt car on était sur une bonne lancée. On a quand même eu deux belles occasion, à nous de nous re-concentrer pour dimanche avec un match important au vélodrome » Boubacar Kamara : Source Prime Vidéo (22/09/2021)