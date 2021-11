Ligue 1 : Avant OM-Troyes, le PSG gagne mais subit un énorme coup dur !

Avant OM – Troyes qui aura lieu ce dimanche soir, les concurrents des Marseillais n’ont pas réussi à faire le plein de points ! Une victoire serait plus que bienvenu face à l’ESTAC au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille reste sur une série infernal de match nul en Ligue 1. Depuis la rencontre au Vélodrome contre Lorient lors de l’hommage à Bernard Tapie, les Marseillais n’y arrivent plus offensivement et peinent à transformer leurs occasions.

Pourtant ce dimanche face à Troyes, il va falloir prendre les trois points ! En effet, le 17e de Ligue 1 viendra au Stade Vélodrome pour y affronter les hommes de Jorge Sampaoli. Avant cette rencontre qui comptera pour la 15e journée de notre championnat, les concurrents à une place au podium ont quasiment tous perdu des points !

Metz surprend l’OGC Nice et prend les 3 points

Ce vendredi, le RC Lens recevait le SCO d’Angers ! Deux prétendants à une troisième place depuis ce début de saison qui se sont neutralisés, soit le meilleur score pour l’Olympique de Marseille. Ce samedi le LOSC n’a également pas pu prendre les trois points à domicile face au FC Nantes.

✍️ Comme face à l’AS Monaco, nos Dogues n’ont pas réussi à emporter la victoire face au @FCNantes, malgré l’ouverture du score et la supériorité numérique. #LOSCFCN Le compte rendu du match ⤵️ — LOSC (@losclive) November 27, 2021

Pour terminer cette journée de samedi, l’OGC Nice recevait le FC Metz, actuel 20e de Ligue 1. Malgré leur mauvaise posture et surtout la qualité des Aiglons depuis le début de la saison, les Messins ont réussi à s’imposer à l’Allianz Riviera sur le score de 1-0 grâce à une très belle réalisation de Fabien Centonze.

#OGCNFCM [ 𝕃𝕚𝕧𝕖 ] ⏱ Coup de sifflet final à Nice ! ✅ 𝗗𝗲𝘂𝘅𝗶𝗲̀𝗺𝗲 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲̀𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗚𝗿𝗲𝗻𝗮𝘁𝘀 ! 😍🇱🇻👊 0️⃣ – 1️⃣ pic.twitter.com/AOlsdSl7gB — Fc Metz ☨ (@FCMetz) November 27, 2021

L’OM peut espérer reprendre la 3e place

Le PSG s’est déplacé ce dimanche à 13h à Saint-Etienne. La rencontre s’est soldée par une victoire des Parisiens sur le score de 3-1. Le match avait pourtant mal démarrée pour la bande à Neymar puisque ce sont les Verts qui ont mis le premier but. En fin de match, Neymar est sorti sur civière après une blessure grave à la cheville.Pour le reste des matchs de Ligue 1, Rennes va à Lorient à 15h en même temps que la confrontation entre l’AS Monaco et Strasbourg respectivement 8e et 7e, à seulement 4 points de l’OM.

A 17h, les Lyonnais de Peter Bosz se déplaceront à Montpellier qui reste sur une défaite cuisante face à Rennes sur le score de 2-0 qui ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Les hommes de Dall’Oglio auraient pu en prendre plus…

Avec un peu de chance et d’espoir, les Marseillais pourront reprendre la 3e place en cas de non-succès du Stade Rennais à Lorient. Pour rappel, les Olympiens ont toujours un match de retard, celui face à Lyon. Le 8 décembre, la LFP donnera son verdict concernant cette rencontre pour savoir si elle sera rejouée ou si les trois points sont accordés à l’OM.

La suite des rencontres de Ligue 1 pour la 15e journée

ASSE – PSG : 1-3

Lorient – Rennes : 15h

Reims – Clermont : 15h

Bordeaux – Brest : 15h

Monaco – Strasbourg : 15h

Montpellier – Lyon : 17h

OM – Troyes : 20h45