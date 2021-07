Lirola se rapproche, ça bloque pour Benedetto, une bonne nouvelle pour Wass… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de la journée ! Ce dimanche : Lirola se rapproche, ça bloque pour Benedetto, une bonne nouvelle pour Wass…

Barré par l’arrivée d’Arek Milik en fin de saison dernière, le niveau de Dario Benedetto a drastiquement décliné… L’Argentin serait sur le départ mais son salaire poserait problème selon La Provence !

L’Olympique de Marseille va devoir vendre des joueurs pour continuer son mercato du côté des arrivées. Pablo Longoria l’a confirmé en conférence de presse ce mardi.

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

Qui pourrait donc quitter l’Olympique de Marseille cet été? Le club souhaiterait trouver une solution pour Boubacar Kamara qui est en fin de contrat en juin prochain. Une offre serait la bienvenue pour Nemanja Radonjic qui semble barré par Luis Henrique et Konrad De la Fuente.

La Provence indiquait ce dimanche matin que l’Olympique de Marseille est à l’écoute pour Dario Benedetto. Seul hic, son salaire élevé fait fuir les clubs intéressés. Sa rémunération serait également l’une des raisons pour lesquelles l’OM aimerait se séparer de l’Argentin.

Après son doublé face au Servette FC ce jeudi soir, Dario Benedetto s’est exprimé au micro de l’Olympique de Marseille. L’attaquant a partagé son souhait de rester à Marseille.

« J’espère qu’on va continuer comme ça, je suis content pour l’équipe et pour moi. J’espère continuer comme ça, avec du travail et de la continuité. J’espère pouvoir être ici la saison prochaine» Dario Benedetto – Source : Olympique de Marseille (15/07/21)

Cité parmi l’une des pistes de Pablo Longoria au poste de latéral droit, Daniel Wass aurait pris une décision concernant son avenir ! Le Danois aimerait quitter Valence cet été avant la fin de son contrat en juin prochain.

Le mercato de l’Olympique de Marseille va dans tous les sens. Ces dernières semaines, beaucoup d’ailiers, de milieux de terrain mais aussi de défenseurs centraux ont signé un contrat… Pour le moment, il ne reste plus qu’à trouver des latéraux afin d’épauler Jordan Amavi qui est le seul joueur à ce poste dans le club !

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli seraient déterminés à l’idée de reprendre Pol Lirola qui a joué piston droit dès l’arrivée du coach argentin et qui a été étincelant à ce poste. La Fiorentina ne serait pas facile en affaire mais l’OM n’a pas abandonné.

Durant l’Euro 2020, il y a un joueur qui a montré toutes ses qualités à ce poste ! C’est le Danois Daniel Wass, ancien joueur de Ligue 1 avec Evian Thonon Gaillard (Devenu Thonon Évian Grand Genève FC, ndlr). Selon plusieurs médias espagnols, Pablo Longoria aurait bien coché le nom de ce joueur très polyvalent. Il souhaiterait le récupérer malgré ses 32 ans pour encadrer les jeunes joueurs et apporter un peu d’expérience dans un groupe constitué de plusieurs éléments n’ayant que la vingtaine. Durant la compétition européenne, le Danois a affirmé qu’il prendrait une décision après ses vacances.

Selon les informations de Super Deportes en Espagne, Wass aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec Valence. Il souhaiterait partir dès cet été, chose que le club espagnol accepte afin de ne pas le voir partir libre la saison prochaine. Pour le moment, aucun des clubs vraiment intéressés par lui n’a fait d’offres à son club mais cela ne devrait pas tarder. Son recrutement serait un gros coup pour l’OM qui pourrait avoir une vraie bonne doublure à Lirola à droite et un joueur capable d’évoluer à quasiment tous les postes sur le terrain.

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille a bel et bien fait une offre pour Pol Lirola à la Fiorentina ! L’Espagnol serait tout proche de retrouver le club dans lequel il a fait 6 très bons mois.

Les supporters marseillais attendent impatiemment le retour de Pol Lirola qui a réalisé de très bons mois sous les ordres de Jorge Sampaoli au poste de piston droit. Le défenseur qui est un milieu de formation aurait très envie de retrouver l’OM malgré son retour de prêt à la Fiorentina.

La direction marseillaise a fait le choix de ne pas lever l’option d’achat de Lirola afin de trouver un moyen de faire baisser son prix. Le club italien n’a pas lâché le morceaux mais aurait accepté un arrangement financier selon les informations de Fabrizio Romano.

En effet, le journaliste italien confirme qu’une offre aurait été transmise à la Fiorentina à hauteur de 12 millions d’euros payable en plusieurs fois pour Pol Lirola. L’Espagnol serait tout proche de retrouver l’OM pour le plus grand bonheur du coach et des supporters.

