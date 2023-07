L’offre pour Sánchez, 7 M€ sur un crack chilien ? Et McCourt a tranché pour le mercato.. Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Mercato OM : Sanchez attend… on connait l’offre de Longoria !

Sans club depuis 10 jours, l’attaquant chilien Alexis Sanchez n’a toujours pas décidé de son avenir. L’attaquant dispose d’une proposition de l’OM mais prend son temps, l’Equipe fait le point ce mardi.

Si Javier Ribalta comme Pablo Longoria ne se sont pas montrés fatalistes sur le cas Alexis Sanchez ces derniers jours, le chilien est lui tranquille au pays, profitant de ses vacances et de sa famille. Sa décision ne semble pas encore avoir été prise. Selon l’Equipe, la direction olympienne « n’entrera pas dans la surenchère. (…) Le club n’a fixé aucune date limite au Chilien pour se prononcer sur son avenir. Une prolongation rassurerait le public et donnerait un cadre fiable à Marcelino dans le secteur offensif. Un départ allégerait la masse salariale – il a reçu une offre autour de 3 M€ net, hors primes – et obligerait à tout reconstruire de zéro en attaque. »

Pas de surenchère, pas de date limite pour Sanchez !

Si la direction de l’OM discute toujours avec son agent, Fernando Felicevich, Sanchez n’a pas donné de réponse et le temps qui passe n’incite guère à ‘optimisme dans ce dossier. Que veut le joueur ? Il n’aurait pas forcément d’exigence sur le recrutement et ne serait pas dans l’attente de savoir s’il l’OM va se qualifier pour la Ligue des Champions. Alors quoi ? L’attaquant dispose d’une énorme offre (trois fois supérieure à celle de l’OM) en provenance d’Arabie Saoudite, mais selon les médias chiliens il serait attentif à la possibilité de rejoindre un club déjà qualifié pour la C1…

Pour le moment, bien malin celui qui peut prédire où jouera le meilleur buteur de l’OM la saison passée à la rentrée. En tout cas son agent s’occupe lui des négociations et d’étudier les offres, pendant qu’Alexis profite d’activités extra sportives au Chili. Dans une story publiée sur son compte Instagram ce lundi il se montre dans les locaux de son vignoble avec en fond musical un titre de Charles Aznavour qui n’a pas manqué de faire réagir.

Un message codé de Sanchez ?

« J’ai fait tant de projets qui sont restés en l’air. J’ai fondé tant d’espoirs qui se sont envolés. Que je reste perdu, ne sachant où aller », c’est une partie de l’extrait choisi par Sanchez pour illustrer la visite de sa fabrique viticole, tout droit tiré du célèbre titre Hier Encore de Charles Aznavour de 1964. Il sera évidemment difficile pour beaucoup de ne pas voir dans ce choix d’un classique de la chanson française et de ses paroles précises un message subliminal sur sa situation actuelle.

Alors ? Message codé à l’OM ou simple choix de mélomane averti ? En tout cas si cela s’avérait révéler la position réelle d’Alexis Sanchez, ça n’aurait rien de très rassurant de savoir le joueur encore dans un tel flou 10 jours après la reprise à Marseille.

Notons toutefois que l’attaquant de 34 ans figure toujours dans la liste de l’effectif sur le site officiel aux côtés des nouveaux Kondogbia et Marcelino…

Mercato : L’OM prêt à payer 7M€ pour ce crack chilien ?

En quête d’une deuxième recrue sur ce mercato estival, l’OM aurait coché le nom de l’espoir de l’Universidad de Chile, Darío Osorio. Selon le média chilien PuraNoticia, Pablo Longoria serait prêt à payer les 7 million d’euros réclamés pour la « Joya ».

Son club, l’Universidad de Chile ne serait pas contre une vente de son jeune prodige. L’entraîneur de l’équipe, Mauricio Pellegrini a même expliqué aux médias chiliens que le mercato du club dépendrait sûrement de la vente d’Osorio.

Sánchez reste la priorité

Toujours en vacances avec sa famille, Alexis Sánchez reste la priorité des dirigeants marseillais pour le moment. Pour PuraNoticia, une fois le dossier Sánchez bouclé (positivement ou non), l’OM devrait commencer à réellement s’activer sur le marché des transferts.

« El Niño Maravilla » disposerait toujours d’une proposition de prolongation d’un an, offerte par les dirigeants olympiens. Pablo Longoria lui aurait offert une augmentation salariale de près de 25% en plus d’une belle prime à la signature.

La promesse de l’arrivée d’un compatriote chilien pour Alexis Sánchez, en la personne de Darío Osorio pourrait aussi faire pencher la balance du côté olympien dans les négociations avec le natif de Tocopilla.

OM : La réponse de McCourt est claire concernant le mercato !

D’après les informations du journal L’Equipe, le board de l’Olympique de Marseille a bien rencontré le propriétaire Frank McCourt ce dimanche à Saint-Tropez. L’Américain ne compte pas remettre la main à la poche !

L’Olympique de Marseille a lâché plusieurs dizaines de millions lors du dernier mercato d’hiver pour recruter Ounahi, Vitinha et Malinovsksyi. Cet été, le mercato démarre de manière plus timide avec seul Geoffrey Kondogbia qui a rejoint l’effectif de Marcelino.

D’après les informations du journal L’Equipe, la rencontre qui a eu lieu ce dimanche entre la direction de l’OM, Javier Ribalta et Pablo Longoria, et Frank McCourt n’était pas à propos d’une rallonge financière pour cet été. Le quotidien sportif affirme que l’homme d’affaires américain ne compte pas remettre la main à la poche et espère une auto suffisance du club !

Il va falloir commencer à s’activer un petit peu — MacHardy

Ce samedi soir dans l’After Foot, Jonatan MacHardy a affiché ses premières inquiétudes sur le départ d’Alexis Sanchez mais aussi sur le mercato qui tarde à débuter avec seul Kondogbia officialisé. Il s’attend, comme les informations de La Provence le disaient, à une grosse semaine en terme de recrues !

« Il y a quelques semaines, je n’étais pas forcément très inquiet. On avait alors le temps de voir et tout dépendait forcément de la prolongation ou pas d’Alexis Sanchez. Malheureusement, en ayant suivi la conférence de presse de présentation de Marcelino, Longoria et Ribalta, il va falloir commencer à envisager la vie sans Alexis, le meilleur joueur de la saison dernière et peut-être des 15 dernières années, regrette le consultant au micro de RMC. Tout change. On est le 8 juillet, et dans un mois pile il y aura le premier tour préliminaire. Et il n’y a toujours pas d’attaquants potables. Donc là, il va falloir commencer à s’activer un petit peu. Je pense que si tu veux bien faire les choses, ça doit se décanter cette semaine. Je pense que Longoria le sait aussi et qu’on va avoir une grosse semaine en terme de recrue. Mais si ça ne commence pas arriver cette semaine, il y aura un début de feu au lac pour le tour préliminaire. »