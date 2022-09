L’OM et Cazoo, c’est déjà finis ? Incidents avec les supporters Anglais, l’OM risque gros … Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Le sponsor principal de l’OM quitte déjà le navire ? Incidents entre supporters Anglais et marseillais, l’UEFA ouvre un cas disciplinaire, l’OM risque gros …

OM : Cazoo, le sponsor principal quitte déjà le navire ?

Via un communiqué ce jeudi, la société Cazoo annonce mettre fin à ses activités en Europe, sauf au Royaume-Uni. Quelles conséquences pour l’Olympique de Marseille?

Il y a quelques mois, l’Olympique de Marseille a changé son sponsor officiel de maillot ! La saison dernière, Uber Eats était inscrit sur le torse des joueurs pour toutes les rencontres de l’équipe de Jorge Sampaoli. Cette saison, c’est Cazoo qui a signé comme sponsor principal sur le maillot.

Seulement, l’entreprise vient de publier un communiqué ! En effet, elle annonce la fin de son activité dans les pays européens, sauf au Royaume-Uni.

» Cazoo propose de mettre fin à ses activités en Europe continentale pour se concentrer sur le marché principal du Royaume-Uni. En conséquence, la Société a l’intention d’entamer une liquidation ordonnée de ses activités en Allemagne et en Espagne et est en consultation avec ses représentants du personnel en France et en Italie. Cazoo facilitera une fermeture structurée pour ses clients, employés et fournisseurs et a informé les représentants du personnel et les syndicats concernés sur chaque marché » Source : Communiqué Cazoo (08/09/22)

Quelles conséquences pour l’OM?

Pour le moment, rien n’indique que l’Olympique de Marseille devra retirer Cazoo de son maillot pour les prochains matchs puisque le contrat a été signé en amont. Dans ce communiqué, il n’est jamais stipulé que les clubs hors du Royaume-Uni devront trouver un nouveau sponsor principal.

En France, cela concerne les deux adversaires de ce week-end, à savoir l’Olympique de Marseille et le LOSC ! A voir comment cette histoire se terminera sur le plan économique. Cela pourrait représenter une grosse perte pour les Marseillais mais juridiquement, il se pourrait que Cazoo termine d’abord la saison avant de cesser son partenariat.

Un accord pluriannuel avec Cazoo

Pour rappel, en mars dernier, l’Olympique de Marseille avait signé un contrat sur plusieurs années comme l’avait stipulé le club dans un communiqué au moment de l’accord.

« L’Olympique de Marseille et Cazoo, leader européen de la vente de voitures en ligne, sont ravis d’annoncer aujourd’hui la signature d’un accord pluriannuel. Dès le début de la saison prochaine, Cazoo deviendra le partenaire principal et le nouveau sponsor maillot de l’Olympique de Marseille. » Source : Communiqué OM x Cazoo (24/03/22)

Tottenham – OM : Incidents entre supporters à la fin du match !

L’OM s’est incliné 2-0 à Tottenham à l’occasion du premier match de Ligue des Champions des olympiens. Des incidents ont écaltés au coup de sifflets final entre supporters des deux camps…

Selon l’Equipe, « un mouvement de foule a donné l’impression qu’un certain nombre d’entre eux avaient l’intention de pénétrer sur la pelouse. Les stadiers ont cherché à les contenir mais ils ont dû être épaulés par les forces de l’ordre. Des bouteilles ont été lancées entre supporters des deux camps et avec les forces de l’ordre. » Selon RMC, « des fans marseillais ont arraché une grande banderole LGBT aux couleurs des Spurs. Il y a ensuite eu des jets de bouteille, puis un fumigène a été envoyé en direction des supporters anglais. » L’OM pourrait être sanctionné par l’UEFA qui est souvent sévère dans ce genre de situations…

UEFA : Incidents en tribunes et procédure disciplinaire, l’OM risque gros ?

Plusieurs incidents ont éclaté en tribunes ce mardi entre supporters Anglais et marseillais. L’UEFA a ouvert un cad disciplinaire contre le club olympien.

Dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions, les supporters marseillais, en colère après la défaite de leur équipe, ont dérapé avec plusieurs jets de fumigènes, des jets de bouteilles mais également une banderole arc-en-ciel arrachée dans une tribune. Après ces incidents, l’OM est sous la menace de sanctions. En effet, l’UEFA a décidé d’enquêter sur ses incidents et a ouvert une procédure disciplinaire contre le club olympien. La commission de l’instance européenne devrait se réunir rapidement pour statuer sur ce cas.

Marseille risque un huit-clos avec sursis …

L’UEFA, qui a pris en charge le dossier, pourrait sanctionner sévèrement l’OM pour le dérapage de ses supporters. L’instance européenne avait déjà infligé le 8 juin dernier au club olympien un match à huis clos avec sursis et une amende de 40 000 euros. Cette décision pourrait faire craindre le pire à l’OM. Le huis-clos pourrait tomber pour le prochain match mardi au Stade Vélodrome contre l’Eintracht Francfort. Une source proche du dossier révèle cependant qu’un incident supporter à l’extérieur induit une sanction du parcage visiteur pour le ou les prochains matchs à l’extérieur. Le huis clos à domicile ne devrait donc pas tomber pour la réception de Francfort.

Cinq supporters marseillais arrêtés

Selon les informations d’RMC Sport, cinq supporters marseillais ont été arrêtés en marge de la rencontre. Cette information a été confirmée par une source policière au site britannique The Athletic. À la fin du match entre Tottenham et l’OM, les choses ont dégénéré avec plusieurs jets de projectiles et plusieurs heurts avec les stadiers Anglais. Un policier a été blessé lors de l’arrestation.

